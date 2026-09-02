"Развалилась семья": печальное заявление о Кирилле Сафонове и Саше Савельевой

Кирилл Сафонов и Саша Савельева спровоцировали слухи о разводе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники заподозрили Сашу Савельеву и Кирилла Сафонова в окончательном разрыве. Поводом стало решение певицы перевезти сына Леона в Москву. Мальчика отвели в первый класс одной из столичных школ. Многие пользователи Сети удивились такому положению дел. Ведь до недавних пор ребенок жил в Израиле, отец водил его в местный детсад.

Сашу Савельеву и Кирилла Сафонова заподозрили в разводе из-за учебы их сына Леона в Москве, а не Израиле. Как известно, семья жила заграницей. Однако год назад певица вернулась в Россию. А летом перевезла в столицу и семилетнего ребенка. Кирилл оказался брошен всеми в Израиле.

У артистов растет сын Леон. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

"Развалилась-таки семья. Муж в Израиле, а сына решили ивриту не учить. Печально", "Приехали в Россию учиться!", "А папа решил не провожать сына в первый класс?", "Где вообще отец?" - пишут люди.

"Это лето у меня получилось особенно насыщенным. Столько всего произошло. Столько событий, поездок, эмоций, неожиданных поворотов и сюрпризов. Иногда жизнь вообще умеет придумать для нас то, чего мы сами никогда бы не придумали. И это, конечно, самое интересное. Волнуюсь... Как все сложится, как мы оба привыкнем к совершенно новой жизни", - высказалась исполнительница хита "Девушки фабричные".

Актер находится в подавленном состоянии . Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Что касается Сафонова, то актер находится в подавленном состоянии. "Люди ходят с лицами победителей и должников одновременно. Каждый несет свой мешок глупостей и называет это судьбой. Иногда кажется, что этот мир держится на ржавых гвоздях. Я постоял, затянулся воздухом. И вдруг понял: завтра все равно придет, хочет оно того или нет. Значит, и я приду", - рассуждает 53-летний актер.

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