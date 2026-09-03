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Минобороны утром сформулировало коротко: продолжаются групповые удары по объектам логистики, задействованным в интересах ВСУ. Ночью дронами поражён логистический центр «Биокон» в Великой Александровке Киевской области. Там, по данным ведомства, хранились и распределялись грузы военного назначения.

На что еще жалуется пациент (куда были прилеты по версии Киева).

Киевская область. Бориспольский район - повреждены складские помещения, административное здание. В самом Борисполе, по украинским сообщениям, реактивный беспилотник попал в склад, начался пожар, работала ГСЧС. Около 07:29 там же фиксировали ещё один пожар. Название «Биокон» киевская сторона не произносит, но фармлогистический комплекс с таким именем зарегистрирован именно в Бориспольском районе, площадка на шести гектарах.

Хмельницкая область. Две волны. На предприятии в Хмельницком районе от обломков сгорели грузовик и склад. При повторной атаке горели склады уже другого предприятия — около 200 квадратных метров, пожар локализовали. Названия обоих предприятий местные власти не раскрывают.

Днепропетровская область. Три тревоги за ночь. Удар по поезду Одесса — Днепр. Повреждены локомотив и вагон прикрытия. Пассажиры не пострадали. Ювелирная работа по тяговым возможностям.

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