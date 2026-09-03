Как звезды балуют своих детей: Боня купила дочке лошадь за 3 миллиона, а Дубцова подарила сыну машину за 15 миллионов рублей

Виктория Боня с дочерью Анджелиной Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Родиться в семье богатых и знаменитых родителей это всегда преимущество. Тем более, звезды, которые добились всего в этой жизни сами, зачастую ничего не жалеют для любимых наследников — элитные учебные заведения, дорогие подарки, роскошный отдых. Рассказываем, как знаменитости балуют детей.

Анджелина Смерфит (14 лет), дочь блогерши Виктории Бони и миллионера Алекса Смерфита

Единственная дочь Бони Анджелина Летиция Смерфит растет в окружении роскоши. Известная блогерша проживает вместе с дочкой в шикарной квартире в Монако. Звездная мама регулярно балует Энджи дорогими презентами. При этом, 46-летняя Виктория старается напоминать наследнице, что необходимо знать ценность деньгам. Прежде, чем сделать Энджи какой-то подарок, Боня обсуждает это с дочерью.

Виктория Боня с дочерью Анджелиной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, Анджелина, которая профессионально занимается конным спортом, давно мечтала о собственной лошади. Изначально Виктория отказывалась от этой затеи, так как хорошая спортивная лошадь с родословной стоит 3-4 млн рублей. Плюс ежемесячные расходы на содержание, тренеров, ветеринаров и транспортировку на соревнования. Но в начале этого года блогерша и ее бывший гражданский муж Алекс Смерфит сдались и все же купили для дочки коня. Радости подростка не было предела.

«Мы с папочкой сделали подарок доченьке, потому что я понимаю, насколько это большая любовь. Ты заслужила. И я рада, что у тебя сбываются мечты. Все, что ты хочешь, всегда происходит», — сообщила в соцсетях Виктория.

Анджелина, как и ее мама, обожает брендовые вещи — особенно сумки и украшения. Одежду и обувь девушка регулярно «заимствует» из гардероба знаменитой родительницы. Еще в младшем школьном возрасте у Анджелины начали появляться дорогие аксессуары. Например, Виктория дарила дочери миниверсии культовых сумок от Louis Vuitton и Gucci.

Буквально на днях Вика купила дочке браслет и коврик под седло от Hermes. В списке следующих покупок — седло от того же дома моды за 10 тысяч евро. В начале года Энджи выпросила у мамы сумку Chloe стоимостью примерно 400 тысяч рублей.

Единственная дочь Бони учится в престижной частной школе в Монако, где обучение стоит десятки тысяч евро в год. Семья регулярно отдыхает на лучших мировых курортах — в Куршевеле, Дубае, Сен-Тропе и на Сардинии. Останавливаются мама с дочкой преимущественно в пятизвездочных отелях. А вот если Энджи придется лететь эконом-классом, то она может устроить скандал.

Артем Черницын (20 лет), сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына

Ирина Дубцова с сыном Артемом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дубцова души не чает в единственном сыне и называет его главным мужчиной в своей жизни. Певица регулярно радует Артема дорогими подарками. Так, на 18-летие звезда подарила наследнику премиальный внедорожник Mercedes-Benz стоимостью от 15 млн рублей. Артем, который активно ведет соцсети, не скрывал радости от такого подарка и поблагодарил звездную маму за осуществление мечты.

А в этом году Черницын насобирал штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скоростного режима, но уже на другой машине — спортивной BMW M3 F80. Цена авто начинатеnся от 4 млн рублей.

Как и многие дети знаменитых родителей, Артем учится в престижном учебном заведении — МГИМО, что также требует серьезных финансовых вложений.

В прошлом году парень съехал от мамы и снял квартиру в элитном ЖК. Сама Ирина не раз заявляла в интервью, что сын сам умеет зарабатывать деньги. Кстати, несмотря на протесты звёздной мамы и критику в интернете, Артем все же начал музыкальную карьеру год назад. Молодой человек записывает песни и выпускает клипы. Но не без помощи известной фамилии. Новоиспеченный певец взял творческий псевдоним Дубцов.

Ариела (15 лет), Лея (12 лет), Майя (9 лет) и Давид (6 лет) — дети Оксаны Самойловой и Джигана

После развода 38-летняя Оксана и 41-летний Джиган воспитывают четверых детей вместе и, конечно же, регулярно балуют. Оксана Самойлова вместе с наследниками проживает в Подмосковье, где арендует огромный особняк площадью 800 квадратных метров. Фактически наследники звёздной пары живут на два дома.

Оксана Самойлова и Джиган с Леей и Ариэллой Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дети Самойловой и Джигана чуть ли не с рождения окружены самыми разными животными. И это не привычные кошечки и собачки. У Оксаны есть собственная ферма, где обитают лошади и другие питомцы. Также интернет-пользователи прекрасно помнят милую козу по кличке Мими, которую обожали наследники блогерши. Увы, в прошлом году коза наелась свежей травы и умерла.

Дни рождения детей в семье Самойловой и Джигана празднуются с масштабом голливудских блокбастеров — с декорациями стоимостью в миллионы рублей, звездными гостями и огромными тортами. У девочек с ранних лет появляются последние модели смартфонов, планшетов, а также стильная одежда и аксессуары. Правда, Оксана не скрывает, что может купить детям и фейковые вещи на известных маркетплейсах.

Несколько раз в год семья летает на Мальдивы, Сардинию или в Дубай. Минувшей весной Оксана вывозили наследников в Африку в знаменитую усадьбу с жирафами. Отель находится в историческом особняке в пригороде Найроби (Кения), на территории заповедника. Места в бутик-отель, где можно кормить жирафов с рук за завтраком, бронируют чуть ли не за год ввиду высокого спроса. Стоимость проживания начинается от 2500 — 2830 долларов за ночь.

При этом Оксана старается приучать детей к дисциплине: она требует хороших оценок, следит за порядком в комнатах и напоминает наследникам, что за красивой жизнью в соцсетях стоит огромный ежедневный труд родителей.

Мария Макарова (8 лет), дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

Для Леры дочка Маша стала поздним и долгожданным ребенком. Девочку Кудрявцева, которой в этом году исполнилось 55 лет, родила в 47. Также у ведущей есть старший сын от первого брака — 36-летний Жан и внук, ровесник Маши, 8-летний Лев.

Хоккеист Игорь Макаров и телеведущая Лера Кудрявцева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звездная ведущая регулярно балует дочку. Так, Лера не раз покупала для Маши дорогие детские электромобили — уменьшенные копии брендовых машин вроде Mercedes или BMW, на которых девочка каталась во дворе загородного дома. Игрушечные средства передвижения стоят от 30 000 до 100 000 рублей.

А пару лет назад Кудрявцева приобрела уже настоящий автомобиль, чтобы возить Машу в гимназию.

Лера Кудрявцева с дочерью Машей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Ну что, решила тоже попробовать китайский автопром. Цена, качество — огонь! На самом деле, приехали посмотреть что-то из авто возить Машу в гимназию, теперь хочу пока отдать свою Махе и погонять на Танке. 2 часа слушала о всех приблудах внутри салона. Ничего не запомнила, но приятно удивлена. Мне нравится», — поделилась знаменитость в телеграме.

Вместе с дочкой Лера летает на отдых в пятизвездочные отели. Ведущая балует Машу и красивой одеждой. Также девочка, которая растет настоящей красоткой, иногда принимает участие в фотосессиях, но моделью становиться не планирует. По словам звёздной мамы, Мария для этого слишком умна.

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