Почти 115 тысяч рублей и продолжает расти: кому повышают зарплаты в России и почему

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила 114 743 рубля. Это последние оперативные данные Росстата. В мае было 110 216 рублей.
За год же — к прошлому июню — размер средней начисленной зарплаты увеличился на 9,6%. Но не торопитесь возражать, что вы такой очень значительной прибавки совершенно не почувствовали. Во-первых, это цифры средние по стране и всем организациям. А во-вторых, речь о так называемой номинальной зарплате, то есть той, что начислили. Рост реальных зарплат — а это уже с поправкой на инфляцию — меньше. В июне в годовом измерении (то есть к прошлому июню) он составил 3,4%. В мае прирост к прошлому году был чуть выше — 4,5%, в апреле — 5,1%. То есть с поправкой на инфляцию средние зарплаты продолжают расти, но все медленнее.
- Весной прошлого года был аномальный всплеск зарплат, особенно в обрабатывающей промышленности и IT, из-за пика кадрового дефицита. Инфляция в 2026 году снизилась, но и номинальные зарплаты стали расти медленнее, чем в прошлом году. Компании перестали так активно пересматривать оклады, потому что пик борьбы за персонал в ряде секторов пройден. Кроме того, в 2025 году активно индексировали зарплаты бюджетникам (врачи, учителя, силовики) — это тоже дало свой мощный вклад в статистику. К середине 2026 года основная индексация завершилась, а новые надбавки стали более точечными, - поясняет профессор Финансового университета Сергей Толкачев. - Сейчас мы наблюдаем скорее нормализацию после перегретого 2025 года. Рост реальных зарплат продолжается, но теперь он все более точечный: концентрируется в промышленности, строительстве, IT и логистике.
Кому же продолжают повышать зарплаты и почему? По словам эксперта, основной рост дают несколько сфер.
1. Обрабатывающая промышленность и оборонно-промышленный комплекс.
По словам Сергея Толкачева, здесь сохраняется дефицит рабочих рук - особенно станочников, сварщиков, инженеров. Работодатели поднимают зарплаты на 15–20% годовых, чтобы привлекать и удерживать такой персонал.
- Это самый мощный источник роста реальных зарплат, - объясняет экономист.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
2. IT и связь.
Несмотря на разговоры о "заморозке" зарплат, в секторе разработки программного оборудования и телекома конкуренция за специалистов осталась высокой. Средний рост номинальных зарплат здесь, по словам эксперта, — 12–14% годовых.
3. Логистика и строительство.
Опережающими темпами растут зарплаты водителей и строителей - в частности, занятых на инфраструктурных проектах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Так росла средняя номинальная* зарплата с начала года:
(руб./месяц)
Январь 103612
Февраль 103900
Март 112654
Апрель 109052
Май 110216
Июнь 114743
*то, что начислили — без поправки на инфляцию
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работать с другом лучше, чем с женой: Россияне стремятся держать личную жизнь подальше от офиса
Малый бизнес показал самый большой рост зарплат: в чем причина и кто зарабатывает больше всего
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
От регистрации до первой закупки: как малому бизнесу, самозанятым и ИП стать поставщиком Москвы