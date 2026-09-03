Почти 115 тысяч рублей и продолжает расти: кому повышают зарплаты в России и почему

За год — к прошлому июню — размер средней начисленной зарплаты в РФ увеличился на 9,6%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила 114 743 рубля. Это последние оперативные данные Росстата. В мае было 110 216 рублей.

За год же — к прошлому июню — размер средней начисленной зарплаты увеличился на 9,6%. Но не торопитесь возражать, что вы такой очень значительной прибавки совершенно не почувствовали. Во-первых, это цифры средние по стране и всем организациям. А во-вторых, речь о так называемой номинальной зарплате, то есть той, что начислили. Рост реальных зарплат — а это уже с поправкой на инфляцию — меньше. В июне в годовом измерении (то есть к прошлому июню) он составил 3,4%. В мае прирост к прошлому году был чуть выше — 4,5%, в апреле — 5,1%. То есть с поправкой на инфляцию средние зарплаты продолжают расти, но все медленнее.

- Весной прошлого года был аномальный всплеск зарплат, особенно в обрабатывающей промышленности и IT, из-за пика кадрового дефицита. Инфляция в 2026 году снизилась, но и номинальные зарплаты стали расти медленнее, чем в прошлом году. Компании перестали так активно пересматривать оклады, потому что пик борьбы за персонал в ряде секторов пройден. Кроме того, в 2025 году активно индексировали зарплаты бюджетникам (врачи, учителя, силовики) — это тоже дало свой мощный вклад в статистику. К середине 2026 года основная индексация завершилась, а новые надбавки стали более точечными, - поясняет профессор Финансового университета Сергей Толкачев. - Сейчас мы наблюдаем скорее нормализацию после перегретого 2025 года. Рост реальных зарплат продолжается, но теперь он все более точечный: концентрируется в промышленности, строительстве, IT и логистике.

Кому же продолжают повышать зарплаты и почему? По словам эксперта, основной рост дают несколько сфер.

1. Обрабатывающая промышленность и оборонно-промышленный комплекс.

По словам Сергея Толкачева, здесь сохраняется дефицит рабочих рук - особенно станочников, сварщиков, инженеров. Работодатели поднимают зарплаты на 15–20% годовых, чтобы привлекать и удерживать такой персонал.

- Это самый мощный источник роста реальных зарплат, - объясняет экономист.

Работа сварщика на производстве вездеходов для нужд СВО, Санкт-Петербург Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

2. IT и связь.

Несмотря на разговоры о "заморозке" зарплат, в секторе разработки программного оборудования и телекома конкуренция за специалистов осталась высокой. Средний рост номинальных зарплат здесь, по словам эксперта, — 12–14% годовых.

3. Логистика и строительство.

Опережающими темпами растут зарплаты водителей и строителей - в частности, занятых на инфраструктурных проектах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так росла средняя номинальная* зарплата с начала года:

(руб./месяц)

Январь 103612

Февраль 103900

Март 112654

Апрель 109052

Май 110216

Июнь 114743

*то, что начислили — без поправки на инфляцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работать с другом лучше, чем с женой: Россияне стремятся держать личную жизнь подальше от офиса

Малый бизнес показал самый большой рост зарплат: в чем причина и кто зарабатывает больше всего

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От регистрации до первой закупки: как малому бизнесу, самозанятым и ИП стать поставщиком Москвы