Администрацию Киева втоптали в грязь: инвалидов и стариков не будут эвакуировать даже в случае гуманитарной катастрофы

Украина уже живет в условиях гуманитарной катастрофы, устроенной Зеленским и его командой. Просто пока это не столь явно. Фото: REUTERS.

Киевская городская администрация опровергла появившиеся сведения, что она готовит эвакуацию 200 тысяч человек в случае ухудшения ситуации в столице Украины. Напомним, эта информация появилась на днях, и в ней утверждалось, будто в Киеве составили списки на 200 тысяч человек, больных, маломобильных, пожилых и людей с инвалидностью, которых планируется вывезти в подготовленные для них места на специальном транспорте. То есть в санатории, пансионаты, больницы и гостиницы вне столицы Украины. Правда, там же оговаривалось и то, что из 200 тысяч киевлян согласились на такой переезд немногим более 2 тысяч. С одной стороны, киевляне разочаровались в своей власти и ей не верят. С другой – боятся, что за время их отсутствия квартиры будут разграблены мародерами или, что еще хуже, в них расположатся боевики ВСУ.

Но все оказалось еще хуже. Заместитель главы городской администрации Киева Марина Хонда уточнила, что, по предварительным данным, в Киеве свое желание «в случае необходимости временно переехать выразили чуть более 1300 одиноких пожилых людей, около 400 детей с инвалидностью и 500 человек с инвалидностью». Но больше городские власти вряд ли смогут вывезти, даже если желающие найдутся.

- Эвакуация – это не цифра в прямом эфире и не фраза в чиновничьем пресс-релизе. Это огромная логистическая операция, для которой требуются транспорт, водители, маршруты, места расселения, питание, медицина, сопровождение, связь, охрана и, самое главное, четкий план действий, - объяснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко и втоптал представителей властей буквально «в грязь», - В кризисном управлении недостаточно сказать: «Мы это сделаем». Нужно показать: чем, куда, за какое время, какими силами и кто именно за это отвечает. И если такого расчета нет, тогда это не план эвакуации. Это просто цифра, озвученная в эфире.

У Киева нет ни нужного количества автобусов для массовой эвакуации людей, ни необходимого количества общежитий, ни, тем более, иных ресурсов, в том числе для организации питания и оказания медицинской помощи. Если бы у команды «просрочки» Зеленского имелись подобные ресурсы, их уже давно впору было бы потратить на 210 тысяч временно перемещенных лиц, которые находятся в Харькове, не имея ни работы, ни денег, ни нормальных условий для жизни.

Фото: REUTERS.

Как написал один украинский ТГ-канал, «уже все в открытую говорят про черную зиму, но никто не говорит, что единственный выход из этого негативного тренда - мирные соглашения. Вся пропаганда кричит, что «треба воюваты дали», хотя понимают, что будет только хуже для народа, который столкнется с гуманитарной катастрофой».

Непонятно только одно, почему в будущем времени? Украина уже живет в условиях гуманитарной катастрофы, устроенной Зеленским и его командой. Просто пока это не столь явно. А вот что дальше будет только хуже, и многократно хуже – к бабке не ходи.

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