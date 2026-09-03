«Британские школьники стали чаще учить русский»: Елена Ямпольская – о популярности языка в мире и борьбе с его притеснением

Советник президента РФ, председатель Наблюдательного совета фонда "Русский мир" Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Елена Александровна, 1 сентября в СМИ и соцсетях традиционно появляется масса информации о том, что русский язык кому-то - ну, очень неудобен. Например, на Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах. (Сумма штрафов от 12 тысяч гривен, это 270 долларов.) И русскоязычные учителя в Латвии опасаются штрафов за использование русского языка в школах, поэтому не хотят идти работать по специальности. Много другой подобной информации - именно к 1 сентября. Почему, Елена Александровна, на ваш взгляд, на Западе так боятся русского языка? Почему русский язык для неонацистов всех мастей, бандеровцев и новых фюреров страшнее даже, чем атомная бомба?

- Спасибо, Александр.

Мы возвращаемся к этой теме, видите, в ходе каждого брифинга…, - заметила советник главы государства Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 3 сентябре, на вопросы журналиста KP.RU. - Это вполне естественно, потому что я имею честь возглавлять Совет при Президенте России, который занимается государственной языковой политикой.

И практически в ходе каждого брифинга мы с вами говорим о том, что язык – это одна из основных сил нашей страны. Это духовная сила, это очень много. Духовной силы иногда боятся больше, чем любой иной, которую мы можем причислить к физическим…

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ

- Все-таки я бы отметила, что и позитивные события в сфере защиты и продвижения русского языка и нашей культуры в мире, конечно, происходят каждую неделю. Нам, наверное, об этом тоже надо обязательно поговорить.

- Например, я знаю, что сейчас Государственный институт русского языка имени Пушкина, который вскоре должен обрести статус Единого научно-методического центра по продвижению русского языка за рубежом, совместно с Фондом «Русский мир» сейчас проводит уже второй языковой лагерь «Лето с Пушкиным». Там целевая аудитория - зарубежные студенты с высоким уровнем академической успеваемости.

- И конкурс зарубежных студентов, которые хотели к нам приехать, составил 40 человек на место. В Китае сегодня завершается большой фестиваль российского кино. Это понятно, русская, российская культура активно продвигается.

- Да и на Украине происходят отдельные события, которые подтверждают тезис нашего президента, заявившего, что Украина является русскоязычной страной. Ведь сами киевские власти признали, что в Киеве в школах, по-моему, четверть всех учителей на уроках и почти половина на переменах используют так называемый «негосударственный», то есть русский язык.

- А среди школьников картина еще ярче. Там больше половины говорят на нем на уроках и чуть ли не все - на переменах. И это естественно, потому что русский язык – родной язык для миллионов людей на Украине… В стране, которая сейчас находится фактически под оккупацией неонацистского режима. Поэтому вытеснить русский язык, который для миллионов людей там родной, невозможно. Абсолютно.

- И уверена, что мы обязательно восстановим право на использование русского языка на этих территориях. И это обязательно станет одним из результатов нашей Победы в Специальной военной операции.

- Хочу обратить ваше внимание еще на некоторые позитивные события. Например, совершенно удивительно, что британские школьники стали вдвое чаще выбирать русский язык для изучения… Невзирая на нынешнюю политику властей Британии, которая ярко выраженно направлена против России. И, тем не менее, попытки властей сократить пространство русского языка, очевидно, не могут увенчаться успехом. Слишком много ценностей в нашем языке заложено.

- Естественно, как вы справедливо сказали, впереди негативных процессов не только Украина, но и Прибалтика, которая идет в ногу с украинскими неонацистами…

- В Латвии обострилась проблема, связанная с нехваткой педагогов, после того, как они приняли поправки к местному закону об образовании, чтобы перевести все школы республики на обучение исключительно на латышском языке. Педагоги просто не хотят идти туда работать, потому что родным русский язык в Латвии считают 40 % жителей, а так или иначе его используют практически 100% населения Латвии. О чем думают эти власти, когда они такие решения принимают? Уж точно не об интересах собственных граждан.

- К сожалению, из Латвии всегда приходят негативные новости в последнее время. На прошлой неделе, наверное, многие знают, вандалы повалили и сломали памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Латвии от фашизма, в мемориальном комплексе Саласпилс под Ригой. Это тот самый Саласпилс, нацистский лагерь, где содержались и цыгане, и еврейское население. Было убито более 100 тысяч человек, многие из них дети. Тысячи рижан там погибли. Конечно, это просто поразительно.

- Это тот неонацизм, с которым мы боремся на Украине, он, к сожалению, поднимает голову и в других странах, по соседству.

- В Литве в местном парламенте решили демонтировать вильнюсский памятник советской литовской поэтессе Саломее Нерис, «по идеологическим причинам», как они заявили. Это при том, что не так уж много известных деятелей культуры и литературы из этой маленькой страны вышло. Саломея Нерис, безусловно, известная фамилия.

- Кстати, поддержки у местного населения решение властей не нашло. Провели социологический опрос. Практически половина жителей не поддерживает. За снос памятника выступили только 6%.

- К сожалению, конечно, должна сказать, что отметилась негативно еще и Молдова… Где 24 августа, исторически всегда отмечавшаяся в Молдавии годовщина освобождения от немецко-фашистской оккупации, всегда это была знаменательная дата, праздник, практически наравне с Днём Победы отмечалась… Так вот - нынешние власти Молдовы эту дату проигнорировали, последовательно отказываясь от национальной идентичности. - Сначала уничтожили молдавский язык как таковой, теперь отрицают молдавскую историю. Даже отказались зажечь Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм». Но все-таки, как сообщают СМИ, люди, для которых память не пустой звук, провели и шествие, возложили цветы на мемориале, что в очередной раз доказывает: народ – это одно, а власти в Молдове – это другое. Народ Молдовы, значительная его часть, помнит и чтит события прошлого. И память о Великой Отечественной войне нас продолжает объединять.

* * *

- Вот что за это время у нас произошло в области продвижения и развития русского языка и русской культуры, - подытожила Елена Ямпольская. - Есть, как всегда, события печальные, есть события обнадеживающие. Обещаю, что в ходе каждого брифинга буду вас с такой подборкой знакомить…

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