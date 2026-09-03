Российские и китайские музыканты вместе вышли на сцену во Владивостоке

Фото представлено ПСБ

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который в эти дни проходит во Владивостоке, не только обсуждают финансовые вопросы и заключают договоры на сотни миллионов рублей, но и культурно обогащаются. Так, в рамках ВЭФ состоялся российско-китайский концерт «Душа России. Язык, который понимают все». Этот проект Фонда Росконгресс реализуется при стратегической поддержке ПСБ и платежной системы А7.

Концерт прошел на центральной сцене Владивостока и объединил российских и китайских исполнителей, академическую, народную и современную музыку. Так, в исполнении симфонического оркестра прозвучал пролог «Океан» на основе произведения Антонио Вивальди «Шторм». Музыканты и артисты цирковой студии создали музыкально-пластический образ Тихого океана, который связывает Россию со странами Востока.

- ПСБ является ежегодным участником Восточного экономического форума, и для нас стало доброй традицией не только принимать активное участие в деловой повестке, но и поддерживать культурные и общественные мероприятия, которые вызывают живой интерес жителей и гостей города, и я рад вас приветствовать на концерте «Душа России. Язык, который понимают все», - сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Фото представлено ПСБ

Мероприятие состоялось под эгидой проекта «Душа России», реализуемого социокреативной платформой Фонда Росконгресс - Фондом Инносоциум, и вошло в программу фестиваля культуры ВЭФ «Владивостокские сезоны».

- Наш концерт действительно является площадкой, где артисты и зрители говорят на одном языке, понятном без слов, - языке искусства и музыки. Центральная площадь Владивостока объединила людей разных поколений, музыкальных вкусов, традиций и мировоззрений. Проведение таких кросснациональных мероприятий особенно ярко отражает роль и масштаб событий уровня Восточного экономического форума в международной экономической повестке, - отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

А по словам заместителя генерального директора по экономике и финансам А7 Ирины Акопян, «этот концерт - прежде всего, возможность поблагодарить Владивосток за гостеприимство, а жителей города — за открытость и доброжелательность».

Завершился концерт музыкально-пиротехническим шоу. Под специально подготовленную музыкальную композицию Владивосток окрасился огнями праздничного салюта.