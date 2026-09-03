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Общество3 сентября 2026 16:30

Смертоносные серпантины, бараны и кухня Алтая: как прошёл заключительный день фототура финалистов конкурса РГО «Самая красивая страна»фото

Фотокор KP.RU Веленгурин показал кадры последнего дня экспедиции РГО на Алтай
Авторы (2):
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сергей КУДРИН
Общая фотография всех участников фототура РГО в последний день. Все счастливые и довольные проделанной работой

Общая фотография всех участников фототура РГО в последний день. Все счастливые и довольные проделанной работой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подошла к концу великолепная поездка финалистов конкурса Российского географического общества (РГО) "Самая красивая страна", в котором принял участие фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин. Как фотографов проводил величественный Алтай - рассказываем в уникальных кадрах и комментариях непосредственного участника.

Фотокорр КП Владимир Веленгурин

Фотокорр КП Владимир Веленгурин

Последние две ночи фототура участники провели в селе, одно название которого вызывает аппетит - Беляши. Затем вся группа отправилась в обратный путь к базе Кош-Агач, но другим маршрутом, чтобы захватить напоследок побольше новых кадров алтайских красот.

Тысячеголовное стадо баранов не часто можно увидеть даже на Алтае

Тысячеголовное стадо баранов не часто можно увидеть даже на Алтае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

"Мы передвигаемся на двух буханках с приличной скоростью и ощущаем себя бельём во время стирки. Я сижу рядом с водителем и делаю снимки через лобовое стекло. Часто буханки проезжают красивые места без остановки. Таких мест здесь очень много.Так что сфотографировать прекрасный вид хочется всегда", - рассказывает Владимир Николаевич.

За огпомным стадом следят только двое - пастух и собака

За огпомным стадом следят только двое - пастух и собака

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам фотокора KP.RU Веленгурина, около половины его снимков из поездки были сделаны "на ходу", не выходя из "буханки". Работать в таких условиях сложно, но на то на Алтай и отправился профессионал - выдержку самую короткую, диафрагму открыть, добавить по вкусу десятилетний опыт - и вперёд!

Фотограф Наталья Бочкова делает сэлфи

Фотограф Наталья Бочкова делает сэлфи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К слову, Владимир Николаевич поделился секретом, как не дать заскучать себе и зрителю, снимая природные красоты. Пусть виды и роскошные - от них тоже устаёт глаз, если смотреть на фото. Так что наш фотокор снимал ландшафт в разное время суток, дожидаясь природных украшений - солнечных лучей, разрядов молнии или тумана.

Осенние красоты Алтая

Осенние красоты Алтая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А если в кадре появится какое-то животное - вообще красота. Например, на Алтае очень много баранов - тысячи голов скота. Но есть и куда более редкие представители фауны - барсы, хищные птицы, медведи. Да, на это уходит много времени, но результат того стоит.

Дороги в горах узкие и крутые. Езда, как по стиральной доске. Водитель этого грузовика кувырком скатился мнесте с машиной и погиб

Дороги в горах узкие и крутые. Езда, как по стиральной доске. Водитель этого грузовика кувырком скатился мнесте с машиной и погиб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, напоследок фотографы зашли на местный рынок, где набрали в дорогу сувениров и аутентичных угощений. Особенно славятся алтайские сладости из мёда и трав. А ещё накупили уникальной одежды из кашемира.

Виды по дороге из села Беляши

Виды по дороге из села Беляши

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После окончания фототура фотографы посетили рынок, где продается много экзотических вкусностей

После окончания фототура фотографы посетили рынок, где продается много экзотических вкусностей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

И примерили разных местных и импортных вещей

И примерили разных местных и импортных вещей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фототур РГО закончился, а прекрасные ввиды Алтая останутся на фотографиях

Фототур РГО закончился, а прекрасные ввиды Алтая останутся на фотографиях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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