Общая фотография всех участников фототура РГО в последний день. Все счастливые и довольные проделанной работой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подошла к концу великолепная поездка финалистов конкурса Российского географического общества (РГО) "Самая красивая страна", в котором принял участие фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин. Как фотографов проводил величественный Алтай - рассказываем в уникальных кадрах и комментариях непосредственного участника.

Фотокорр КП Владимир Веленгурин

Последние две ночи фототура участники провели в селе, одно название которого вызывает аппетит - Беляши. Затем вся группа отправилась в обратный путь к базе Кош-Агач, но другим маршрутом, чтобы захватить напоследок побольше новых кадров алтайских красот.

Тысячеголовное стадо баранов не часто можно увидеть даже на Алтае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

"Мы передвигаемся на двух буханках с приличной скоростью и ощущаем себя бельём во время стирки. Я сижу рядом с водителем и делаю снимки через лобовое стекло. Часто буханки проезжают красивые места без остановки. Таких мест здесь очень много.Так что сфотографировать прекрасный вид хочется всегда", - рассказывает Владимир Николаевич.

За огпомным стадом следят только двое - пастух и собака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам фотокора KP.RU Веленгурина, около половины его снимков из поездки были сделаны "на ходу", не выходя из "буханки". Работать в таких условиях сложно, но на то на Алтай и отправился профессионал - выдержку самую короткую, диафрагму открыть, добавить по вкусу десятилетний опыт - и вперёд!

Фотограф Наталья Бочкова делает сэлфи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К слову, Владимир Николаевич поделился секретом, как не дать заскучать себе и зрителю, снимая природные красоты. Пусть виды и роскошные - от них тоже устаёт глаз, если смотреть на фото. Так что наш фотокор снимал ландшафт в разное время суток, дожидаясь природных украшений - солнечных лучей, разрядов молнии или тумана.

Осенние красоты Алтая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А если в кадре появится какое-то животное - вообще красота. Например, на Алтае очень много баранов - тысячи голов скота. Но есть и куда более редкие представители фауны - барсы, хищные птицы, медведи. Да, на это уходит много времени, но результат того стоит.

Дороги в горах узкие и крутые. Езда, как по стиральной доске. Водитель этого грузовика кувырком скатился мнесте с машиной и погиб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, напоследок фотографы зашли на местный рынок, где набрали в дорогу сувениров и аутентичных угощений. Особенно славятся алтайские сладости из мёда и трав. А ещё накупили уникальной одежды из кашемира.

Виды по дороге из села Беляши Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После окончания фототура фотографы посетили рынок, где продается много экзотических вкусностей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

И примерили разных местных и импортных вещей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фототур РГО закончился, а прекрасные ввиды Алтая останутся на фотографиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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