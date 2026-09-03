«Денег мне на все хватит»: спасшая двухлетнего мальчика пенсионерка рассказала, на что потратила миллионную премию

Галина Долгалева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

30 июня в Калининграде 71-летняя Галина Долгалева спасла жизнь двухлетнему мальчику, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Пенсионерка успела подбежать к дому и поймать ребенка, приняв весь удар на себя. Спустя полтора месяца после случившегося женщина до сих пор проходит лечение и сейчас находится на очередном курсе реабилитации. Об этом она рассказала в разговоре с KP.RU.

— Сейчас снова нахожусь в больнице, чтобы лучше восстановиться. Занимаюсь лечебной физкультурой, мне и другие процедуры проводят, электрофорез, например. Благодаря этому я снова научилась немного двигать рукой: сгибаю ее в локте, могу немного приподнять. А раньше я ни единого движения сделать не могла, — рассказала она.

Полностью прийти в себя после полученных травм пенсионерке пока не удалось. Самочувствие периодически ухудшается.

— Не могу сказать, становится ли мне легче. Сегодня вот резко упало давление, чувствую себя очень плохо. Отчего так — не пойму. Кардиограмму делали, все хорошо. Разберемся, — говорит Галина Федоровна.

В больнице ей предстоит провести еще около десяти дней. Однако, по словам врачей, одного курса реабилитации будет недостаточно — после него женщине, скорее всего, понадобится еще один.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Галина Федоровна уже постепенно возвращается к обычной жизни и думает о делах, которые накопились дома. После спасения ребенка пенсионерке вручили премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Часть этих денег она уже потратила.

— Я успела поставить котел для отопления, поменяла трубы в квартире, заказала окно на кухню. В планах дальше сделать ремонт в квартире. Правда, не знаю, как с этим управиться. Придется, наверное, бригаду нанимать. Из родственников никто с такими вопросами помочь не сможет. В подробности вдаваться не буду, но денег, оставшихся от премии, мне вполне на все хватит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поменяю окно и переклею обои: Пенсионерка из Калининграда, поймавшая выпавшего из окна ребенка, получила миллион рублей

В Калининграде женщина спасла выпавшего из окна ребенка, но попала в больницу

Трехлетку, упавшего с девятого этажа, спасли деревья под окном

Получил четыре награды и переехал в Москву: Дворник, спасший выпавшего из окна мальчика, рассказал, как живет спустя 5 месяцев после случившегося