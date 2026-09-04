Файлы Эпштейна, грамотный ремонт и африканский кофе: Какие книги можно купить на ярмарке в Гостином Дворе и на какие встречи с писателями успеть

На нашем стенде G9 можно купить не только отличные книги, но и настоящий африканский кофе! Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московская международная книжная ярмарка, которая сейчас проходит в Гостином Дворе, будет работать еще три дня. В пятницу, 4 сентября, там запланированы встречи с писателями Евгением Водолазкиным и Машей Трауб. В субботу, 5 сентября, вас ждут оперная певица Любовь Казарновская и авторы популярных детективов Дарья Донцова и Александра Маринина, 6 сентября - Захар Прилепин. А еще - очень много других писателей (полная программа - на нашем сайте KP.RU) и книги по ценам напрямую от издателей. И, конечно, на ярмарке много интересных книг издательства «Комсомольская правда», мы подготовили для вас скидки и подарки. А еще на нашем стенде G9 можно купить настоящий африканский кофе, который выпускается под брендом «Комсомолки». Урожай 2026 года, поставки напрямую с плантаций Уганды - страны бегемотов, жирафов и львов в самом сердце Африки.

А вот на какие интересные встречи с нашими авторами можно успеть в оставшиеся дни:

5 сентября

19.00, главная сцена Атриум. Паблик-ток «От дуэли Пушкина до файлов Эпштейна: когда преступление становится историей».

Совместное мероприятие с издательством «Альпина». Разговор с авторами, работающими в популярном сегодня жанре тру-крайм - документальное расследование реальных преступлений. Проследим вместе с вами за резонансными уголовными разбирательствами - от исторических загадок XIX века и закрытых советских дел до пугающих тайн маньяков. Поговорим о том, как специалисты работают с засекреченными архивами и о том, что скрывают судебные протоколы. Вместе с экспертами попытаемся разобраться, что заставляет людей переступать черту. Участники: Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды», автор бестселлеров о маньяках «Фишер. По следу зверя» (18+) и «Спесивцев. Мама знает» (18+); Андрей Абрамов, журналист «Комсомолки», автор книги «Эпштейн. Империя монстра» (18+); Ева Меркачева, писатель, правозащитник, автор книги «Преступления, в которые трудно поверить: резонансные дела из архивов судов и спецслужб» (18+); Александр Чучаев, профессор, ведущий ученый в области уголовного права и уголовной политики; Василий Бейнарович, тру-крайм-эксперт, автор канала Faust21century.

6 сентября

13.00 - 13.45, площадка «Чтение. Познание». «Снести или спасти: когда ремонт - повод для любви, а не для развода» (16+). Так называется новая книга художника и реставратора Елены Пензиной, также вышедшая в нашем издательстве. На встрече автор расскажет, как преобразить старые вещи, изменить облик дома или дачи. Сказок про мгновенный ремонт не будет, а вот авторские лайфхаки и опыт - обязательно.

Все подробности о ярмарке - на сайте mibf.info, там же можно приобрести билеты.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Читательницы хотят знать, как обезопасить себя»

Александр РОГОЗА, журналист «КП», автор бестселлеров:

- Почему сейчас такой взлет популярности документального жанра тру-крайм (от английского true crime - «настоящее преступление»)? Есть статистика: примерно 9 из 10 читателей произведений этой категории - женщины. Для некоторых из них все дело в тревожности. Представительницы прекрасного пола хотят знать обстоятельства настоящих, невыдуманных преступлений, чтобы в реальной жизни постараться обезопасить себя, не попасть в подобную ситуацию. А еще для многих читательниц на первый план выходят природная женская наблюдательность и интуиция. Мне кажется, эта категория пытается рассмотреть: а могли ли окружающие и силовики вычислить убийцу намного раньше, чем он был реально пойман? Не секрет, что и детективы читают в основном женщины. Просто для них книги про вымышленные истории или про настоящие преступления имеют разный градус эмоций.

Ирина АНТОНОВА, директор по маркетингу издательской группы «Альпина»:

- Популярность тру-крайма в последние годы растет. Я думаю, что в обычной жизни многим из нас не хватает справедливости. А в книгах этого жанра зло всегда наказывается. Также, как говорят психологи, этот жанр помогает людям встретиться со страхами лицом к лицу, при этом находясь в безопасности - с книгой в руках. По сути, чтение таких историй создает ощущение психологической готовности к потенциальной угрозе. А для некоторых читателей чтение тру-крайма - это способ добавить острых эмоций в свою жизнь.

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