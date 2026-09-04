Вопрос дня: А вы за что любите Москву?

Пословица «Кто в Москве не бывал - красоты не видал» как никогда актуальна. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Николай Иванов, ответственный секретарь правления Союза писателей России:

- Я люблю Москву за то, что это мой дом, это моя семья. За то, что это моя Родина, мой гимн, мой флаг. Москва - это русский язык. Олицетворение всего того, за что мы сегодня бьемся на СВО.

Лариса Лужина, народная артистка РСФСР:

- Я родилась в Ленинграде, детство и юность провела в Таллине, но большую часть жизни прожила в Москве. Именно Москва мне принесла радость стать артисткой, популярность у зрителя.

Сергей Степанов, Герой России:

- До того как отбыть в зону СВО в 2024 году, я Москву видел только на фото. Затем были ранение, госпиталь. Перед санаторием решил с другом впервые прогуляться по столице. И вот стоишь на Красной площади - и прямо дух захватывает. И понимаешь: вот она, наша страна. Ради этого и стоять надо.

Ирина Безрукова, актриса театра и кино:

- Перед Новым годом ко мне съезжаются друзья из разных уголков страны и из-за границы, и каждый раз мы в один голос твердим: да, Москва умеет завораживать. С этого года я стала актрисой МХАТ имени Горького. И теперь, выходя на Тверской бульвар, каждый раз ловлю себя на мысли: как же мне повезло! И с городом, и с жизнью.

Евгений Герасимов, актер, народный артист РФ, худрук Театра сатиры:

- Москву я обожаю с рождения. Наша семья жила на Плющихе. Когда выходишь в Москве на улицу, сразу чувствуешь энергетику этого города. Города, который открывает перед тобой огромные возможности. И тот, кто это чувствует, может очень многого добиться.

Александр Кононов, футуролог, эксперт РАН:

- Долгое время нам вбивали в голову, что за границей - рай. Врали. На улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других крупнейших городов США полчища бродяг, вынужденных жить на улицах. А у нас чисто, безопасно и очень технологично.

Игорь Жижикин, актер, продюсер:

- Москва - мой второй дом. Еще после войны бабушка с дедушкой вернулись в Москву из эвакуации - на «Аэропорт», где были деревянные бараки. Там построили две пятиэтажки, в одной из которых я вырос. От «Сокола» до «Динамо» все детство прошло, все помойки были наши (смеется). Это и есть мое место силы. Приезжаю - душа радуется.

Сергей Готье, главный трансплантолог Минздрава России, академик РАН:

- Москва - мой родной город. Она умеет быть разной. Где-то она шумная и многолюдная. А где-то совсем другая - с камерными переулками, скверами, лепниной на домах. Очень приятно прогуливаться по этим улицам, когда находится время.

Владимир Пахомов, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Фонда «Тотальный диктант»:

- Москва — мой родной и горячо любимый город, я совершенно искренне считаю его лучшим городом земли. Город, удобный для жизни, для работы и отдыха, для воспитания детей. Я люблю Москву за то, что ей удается меняться, оставаясь собой (обычно я так говорю о русском языке, но к Москве это тоже совершенно точно относится).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спектакль-концерт «Я москвич!» и джазовые концерты: где отметить День города в разных районах

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От регистрации до первой закупки: как малому бизнесу, самозанятым и ИП начать работать с Порталом поставщиков и стать поставщиком Москвы