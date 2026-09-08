Месть пластическим хирургам: Разгадай рисунок-детектив

Месть пластическим хирургам Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе были отравлены несколько пластических хирургов. Преступником оказался мужчина, потерявший жену во время операции по увеличению груди. В отчаянии он решил мстить докторам. Безумец приходил к ним домой и, угрожая пистолетом, предлагал стакан воды и одну из двух пилюль: как он утверждал, одна была с ядом, вторая - безопасная. Одну принимал врач, вторую незваный гость глотал сам. Однако во всех случаях живым оставался именно преступник, а хирурги гибли от отравления. Выяснив обстоятельства, капитан Правдолюбов сказал: «У жертв не было выбора. И все эти преступления - большой фокус». Как вы думаете, почему погибали только медики?

Ответ

Обе пилюли были безопасные. Яд находился в стакане с водой.