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Общество13 сентября 2026 22:00

Мраморное ущелье: В 1989 году будущий главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин нашел в Забайкалье машину времени

В 1989 году Владимир Сунгоркин рассказал о лагере в Мраморном ущелье
Евгений САЗОНОВ
Владимир Николаевич в новой экспедиции 2015 года.

Владимир Николаевич в новой экспедиции 2015 года.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ.

Четыре года назад не вернулся из своего последнего путешествия по Дальнему Востоку Владимир Николаевич Сунгоркин. Главный редактор, которого невозможно забыть - столько он сделал для создания современного лика «Комсомолки».

Он был одним лучших медиаменеджеров не только в России, но и в мире. Хотя сильно отличался от типичного босса: не любил сидеть в кабинете и при первой же возможности срывался в экспедицию в какое-нибудь труднодоступное место России.

«Я с вами, ребята»

… Ему было всего 68, когда он не вернулся из очередной экспедиции по своему любимому Дальнему Востоку. Непоправимое случилось в последний день автопробега, когда всё намеченное уже было позади. Утренний звонок по спутниковому телефону из глухой приморской тайги принёс трагическую весть: сердце Владимира Николаевича Сунгоркина остановилось 14 сентября 2022 года. Позже врачи констатировали: инфаркт миокарда…

Собственно, многие такие места он и открыл для широкой аудитории. И призывал развивать туризм в Сибири и на Дальнем Востоке задолго до того, как это стало мейнстримом.

29 января 1989 года он впервые рассказал многомиллионной аудитории «Комсомольской правды» о таинственном Мраморном ущелье. Это одно из красивейших мест Чарской котловины. Но именно с ним связана трагическая страница жизни СССР - здесь в практически не тронутом виде сохранился лагерь добытчиков первого советского урана.

Вход в Мраморное ущелье

Вход в Мраморное ущелье

Фото: Евгений САЗОНОВ.

Лагерь в раю

Над Чарской котловиной с конца войны кружили самолеты, вооруженные счетчиками Гейгера. Искали радиоактивные аномалии. Стране как воздух нужен был уран для создания атомной бомбы. На берегах работали 13 геологических партий. Но именно с самолета было найдено месторождение Мраморное всего в 130 километрах от берега Витима и в 50 километрах от поселка Чара, в горах хребта Кодар, на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Место с точки зрения природы было райским - защищенное от ветров и непогоды, с невероятно красивыми видами.

Общий вид Мраморного ущелья

Общий вид Мраморного ущелья

Фото: Евгений САЗОНОВ.

Скорость организации работ поражает. В августе 1948 года один из самолетов фиксирует сильнейшую аномалию в труднодоступном горном месте. 15 января 1949-го Сталин подписывает Постановление Совета Министров СССР № 172-52сс. Это 400 страниц очень конкретного и подробного документа, пошагово определяющего организацию добычи урана в Мраморном ущелье, в котором рассчитано все - вплоть до количества валенок и телогреек для зэков. Появляется лагерь Борлаг, и уже осенью 1949 года первая «продукция» самолетами доставляется на Большую землю.

Месторождение было выработано буквально за два года. Однако свою важную роль в развитии атомного проекта оно сыграло. Начинку второй советской атомной бомбы составлял местный уран.

Сохранившийся лагерь с высоты птичьего полета.

Сохранившийся лагерь с высоты птичьего полета.

Фото: Евгений САЗОНОВ.

Здесь ковали ядерный щит

Мраморное ущелье находится в довольно труднодоступном месте. Добраться до него можно только двумя способами: на вертолете либо пешком. Но именно эта отрезанность от цивилизации превратила это место в своеобразную машину времени. В горах до сих пор стоит настоящий лагерь сталинских времен. С избами надзирателей, бараками з/к, вышками «вертухаев», входами в шахты… Сохранились даже столбы с колючей проволокой сталинских времен.

Панорама Мраморного ущелья. Природа все так же красива. Колючая проволока все так же крепка...

Панорама Мраморного ущелья. Природа все так же красива. Колючая проволока все так же крепка...

Фото: Евгений САЗОНОВ.

В этом месте переносишься на много десятков лет назад и понимаешь, какую цену заплатила страна за ядерный щит. Его ковали в основном заключенные таких лагерей. И ковали самым простым инструментом. За дальним бараком свалена гора невероятно затупленных кирок...

Те же самые места, снятые тридцать лет спустя.

Те же самые места, снятые тридцать лет спустя.

Фото: Евгений САЗОНОВ.

Международная экспедиция

Владимир Сунгоркин стал первым репортером, добравшимся в конце 1980-х годов до Мраморного ущелья и написавшим о нем. Но уже тогда во Владимире Николаевиче проявлялся не только талантливый журналист, но и не менее талантливый бизнесмен. Тему нужно было продолжать, но новая экспедиция влетала в копеечку. И тогда он предложил перевести акцию на самоокупаемость и даже заработать на ней. По ведущим зарубежным газетам и телекомпаниям было разослано одно из первых в Союзе коммерческих предложений: «Учитывая уникальность объектов предлагаемой съемки и тот факт, что это будет первая телесъемка сталинского лагеря, а также учитывая то обстоятельство, что состав представителей иностранных телекомпаний не может превышать десяти человек, мы предполагаем продать право поехать в Мраморное ущелье и право на ведение съемки тем телекомпаниями, которые предложат наиболее высокие суммы в валюте».

Фото: Архив «КП»

Фото: Архив «КП»

Первая публикация о загадочном месте в «КП». Фото: Архив «КП»

Первая публикация о загадочном месте в «КП». Фото: Архив «КП»

В итоге в октябре 1989-го в экспедицию поехали телевизионщики американских CBS и NBC и государственной телекомпании ФРГ. А написали о ней практически все крупнейшие газеты планеты - «Вашингтон пост», «Гардиан» и др. Так Мраморное ущелье прославилось на весь мир.

Бараки Мраморного ущелья сохранились до сих пор.

Бараки Мраморного ущелья сохранились до сих пор.

Фото: Евгений САЗОНОВ.

Больше всего и зарубежную, и российскую аудиторию, конечно, поражало, что в этом красивейшем месте находился настоящий ГУЛАГ и что атомный боезаряд делали с помощью кирок. Ну а дополнительной сенсационности добавляло, что Сунгоркин нашел и уговорил поехать в Мраморное ущелье двух бывших сидельцев.

Материал об ущелье на страницах британской «Гардиан». Фото: Архив «КП»

Материал об ущелье на страницах британской «Гардиан». Фото: Архив «КП»

Через время, через расстояния

В 2015 году в рамках уже другой экспедиции - «КП» и Русского географического общества Владимир Николаевич вернулся в Мраморное ущелье. С тех пор ничего в нем не изменилось - те же бараки, те же вышки… И та же природная красота, резко контрастирующая с ужасом, что творили люди.

Тогда Сунгоркин сказал, что нашел настоящую машину времени. Стоит преодолеть границу ущелья - и из начала ХХI века моментально переносишься в середину ХХ. Так что главный редактор «Комсомолки» умел путешествовать не только по России, но и по времени…

Мост, построенный зеками после войны

Мост, построенный зеками после войны

Фото: Евгений САЗОНОВ.

ДОСЬЕ «КП»

Сунгоркин Владимир Николаевич.

Родился 16 июня 1954 года в Хабаровске в семье ветерана Великой Отечественной войны, мичмана Краснознаменной Амурской флотилии Николая Филипповича Сунгоркина. Младший среди четверых сыновей.

В 1971 году поступил на отделение журналистики филфака Дальневосточного госуниверситета во Владивостоке. Сотрудничать с «Комсомолкой» начал еще в студенчестве и в 22 года стал собственным корреспондентом «КП» на БАМе.

С 1981 по 1985 год работал собкором газеты «Советская Россия» по Приморскому краю. Затем вернулся в родную «Комсомолку» заместителем редактора отдела рабочей молодежи.

В 1998 году стал главным редактором газеты (а потом и генеральным директором) и оставшиеся четверть века своей жизни посвятил созданию и становлению крупнейшего медиахолдинга страны.

Награжден медалями «За строительство БАМ», «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола и премии Правительства РФ (посмертно).

Его сердце остановилось 14 сентября 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку.

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