Мраморное ущелье: В 1989 году будущий главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин нашел в Забайкалье машину времени

Владимир Николаевич в новой экспедиции 2015 года. Фото: Леонид ЗАХАРОВ.

Четыре года назад не вернулся из своего последнего путешествия по Дальнему Востоку Владимир Николаевич Сунгоркин. Главный редактор, которого невозможно забыть - столько он сделал для создания современного лика «Комсомолки».

Он был одним лучших медиаменеджеров не только в России, но и в мире. Хотя сильно отличался от типичного босса: не любил сидеть в кабинете и при первой же возможности срывался в экспедицию в какое-нибудь труднодоступное место России.

«Я с вами, ребята» … Ему было всего 68, когда он не вернулся из очередной экспедиции по своему любимому Дальнему Востоку. Непоправимое случилось в последний день автопробега, когда всё намеченное уже было позади. Утренний звонок по спутниковому телефону из глухой приморской тайги принёс трагическую весть: сердце Владимира Николаевича Сунгоркина остановилось 14 сентября 2022 года. Позже врачи констатировали: инфаркт миокарда…

Собственно, многие такие места он и открыл для широкой аудитории. И призывал развивать туризм в Сибири и на Дальнем Востоке задолго до того, как это стало мейнстримом.

29 января 1989 года он впервые рассказал многомиллионной аудитории «Комсомольской правды» о таинственном Мраморном ущелье. Это одно из красивейших мест Чарской котловины. Но именно с ним связана трагическая страница жизни СССР - здесь в практически не тронутом виде сохранился лагерь добытчиков первого советского урана.

Вход в Мраморное ущелье Фото: Евгений САЗОНОВ.

Лагерь в раю

Над Чарской котловиной с конца войны кружили самолеты, вооруженные счетчиками Гейгера. Искали радиоактивные аномалии. Стране как воздух нужен был уран для создания атомной бомбы. На берегах работали 13 геологических партий. Но именно с самолета было найдено месторождение Мраморное всего в 130 километрах от берега Витима и в 50 километрах от поселка Чара, в горах хребта Кодар, на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Место с точки зрения природы было райским - защищенное от ветров и непогоды, с невероятно красивыми видами.

Общий вид Мраморного ущелья Фото: Евгений САЗОНОВ.

Скорость организации работ поражает. В августе 1948 года один из самолетов фиксирует сильнейшую аномалию в труднодоступном горном месте. 15 января 1949-го Сталин подписывает Постановление Совета Министров СССР № 172-52сс. Это 400 страниц очень конкретного и подробного документа, пошагово определяющего организацию добычи урана в Мраморном ущелье, в котором рассчитано все - вплоть до количества валенок и телогреек для зэков. Появляется лагерь Борлаг, и уже осенью 1949 года первая «продукция» самолетами доставляется на Большую землю.

Месторождение было выработано буквально за два года. Однако свою важную роль в развитии атомного проекта оно сыграло. Начинку второй советской атомной бомбы составлял местный уран.

Сохранившийся лагерь с высоты птичьего полета. Фото: Евгений САЗОНОВ.

Здесь ковали ядерный щит

Мраморное ущелье находится в довольно труднодоступном месте. Добраться до него можно только двумя способами: на вертолете либо пешком. Но именно эта отрезанность от цивилизации превратила это место в своеобразную машину времени. В горах до сих пор стоит настоящий лагерь сталинских времен. С избами надзирателей, бараками з/к, вышками «вертухаев», входами в шахты… Сохранились даже столбы с колючей проволокой сталинских времен.

Панорама Мраморного ущелья. Природа все так же красива. Колючая проволока все так же крепка... Фото: Евгений САЗОНОВ.

В этом месте переносишься на много десятков лет назад и понимаешь, какую цену заплатила страна за ядерный щит. Его ковали в основном заключенные таких лагерей. И ковали самым простым инструментом. За дальним бараком свалена гора невероятно затупленных кирок...

Те же самые места, снятые тридцать лет спустя. Фото: Евгений САЗОНОВ.

Международная экспедиция

Владимир Сунгоркин стал первым репортером, добравшимся в конце 1980-х годов до Мраморного ущелья и написавшим о нем. Но уже тогда во Владимире Николаевиче проявлялся не только талантливый журналист, но и не менее талантливый бизнесмен. Тему нужно было продолжать, но новая экспедиция влетала в копеечку. И тогда он предложил перевести акцию на самоокупаемость и даже заработать на ней. По ведущим зарубежным газетам и телекомпаниям было разослано одно из первых в Союзе коммерческих предложений: «Учитывая уникальность объектов предлагаемой съемки и тот факт, что это будет первая телесъемка сталинского лагеря, а также учитывая то обстоятельство, что состав представителей иностранных телекомпаний не может превышать десяти человек, мы предполагаем продать право поехать в Мраморное ущелье и право на ведение съемки тем телекомпаниями, которые предложат наиболее высокие суммы в валюте».

Фото: Архив «КП»

Первая публикация о загадочном месте в «КП». Фото: Архив «КП»

В итоге в октябре 1989-го в экспедицию поехали телевизионщики американских CBS и NBC и государственной телекомпании ФРГ. А написали о ней практически все крупнейшие газеты планеты - «Вашингтон пост», «Гардиан» и др. Так Мраморное ущелье прославилось на весь мир.

Бараки Мраморного ущелья сохранились до сих пор. Фото: Евгений САЗОНОВ.

Больше всего и зарубежную, и российскую аудиторию, конечно, поражало, что в этом красивейшем месте находился настоящий ГУЛАГ и что атомный боезаряд делали с помощью кирок. Ну а дополнительной сенсационности добавляло, что Сунгоркин нашел и уговорил поехать в Мраморное ущелье двух бывших сидельцев.

Материал об ущелье на страницах британской «Гардиан». Фото: Архив «КП»

Через время, через расстояния

В 2015 году в рамках уже другой экспедиции - «КП» и Русского географического общества Владимир Николаевич вернулся в Мраморное ущелье. С тех пор ничего в нем не изменилось - те же бараки, те же вышки… И та же природная красота, резко контрастирующая с ужасом, что творили люди.

Тогда Сунгоркин сказал, что нашел настоящую машину времени. Стоит преодолеть границу ущелья - и из начала ХХI века моментально переносишься в середину ХХ. Так что главный редактор «Комсомолки» умел путешествовать не только по России, но и по времени…

Мост, построенный зеками после войны Фото: Евгений САЗОНОВ.

ДОСЬЕ «КП»

Сунгоркин Владимир Николаевич.

Родился 16 июня 1954 года в Хабаровске в семье ветерана Великой Отечественной войны, мичмана Краснознаменной Амурской флотилии Николая Филипповича Сунгоркина. Младший среди четверых сыновей.

В 1971 году поступил на отделение журналистики филфака Дальневосточного госуниверситета во Владивостоке. Сотрудничать с «Комсомолкой» начал еще в студенчестве и в 22 года стал собственным корреспондентом «КП» на БАМе.

С 1981 по 1985 год работал собкором газеты «Советская Россия» по Приморскому краю. Затем вернулся в родную «Комсомолку» заместителем редактора отдела рабочей молодежи.

В 1998 году стал главным редактором газеты (а потом и генеральным директором) и оставшиеся четверть века своей жизни посвятил созданию и становлению крупнейшего медиахолдинга страны.

Награжден медалями «За строительство БАМ», «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола и премии Правительства РФ (посмертно).

Его сердце остановилось 14 сентября 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку.

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