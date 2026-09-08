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Общество8 сентября 2026 7:56

Королева эпизода Альбина Евтушевская боялась похорон в гробу: Дала распоряжение перед смертью

Альбина Евтушевская боялась похорон в гробу и попросила ее кремировать
Ирина ВИКТОРОВА
Альбина Евтушевская. Кадры из фильма «Тайна последней главы»

Альбина Евтушевская. Кадры из фильма «Тайна последней главы»

Королева эпизода Альбина Евтушевская умерла на 85-м году жизни в Москве. Гражданской панихиды и прощания в столице не будет. Сайт KP.RU рассказывает почему.

ПРИЧИНА СМЕРТИ АЛЬБИНЫ ЕВТУШЕВСКОЙ

Близкий знакомый семьи рассказала KP.RU о причине смерти Альбины Станиславовны: «Умерла от ИБС (ишемической болезни сердца). Похороны будут не в Москве, здесь - кремация. А простятся и захоронят рядом с родными, в родном городе Моршанске. Так она сама хотела».

84-летняя Альбина Евтушевская скончалась из-за кардиологических проблем - причиной назвали ишемическую болезнь сердца. О ней всегда заботились единственная дочь Елена (пианистка, композитор, педагог по музыке), внучка Маргарита (главный режиссер видеоканала).

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР ПОТРАТИЛА НА ОГРАДУ ДЛЯ МОГИЛ МАМЫ И ДЕДУШКИ

Снималась Евтушевская вплоть до 80-летнего юбилея. А начала карьеру в кино ровно 20 лет назад, в 64 года. В родном Моршанске Евтушевская жила и работала (инженером на текстильной фабрике) до того момента, пока не стало ясно - у дочери талант, ей надо ехать учиться в Москву, поэтому продали дом и 14 лет снимали жилье в столице.

Альбина Евтушевская в сериале «Глухарь»

Альбина Евтушевская в сериале «Глухарь»

Фото: другой источник..

Елена Евтушевская окончила в Москве музыкальную школу, училище и консерваторию с красным дипломом. Позже мать и дочь обзавелись отдельными квартирами. Однажды в метро на эффектную пожилую женщину обратила внимание кастинг-директор одного из кинопроектов, и сделала фото фактурной бабушки - с выразительными глазами, запоминающейся внешностью, интеллигентными манерами, да еще и нарядной - в красивом платье и белых туфлях на каблучке. Так Альбина Станиславовна попала в кино, где оказалось, что она умеет играть нужный характер в кадре и выполнять задачи режиссера. И быстро стала королевой эпизода в современном кино. Снялась в проектах - «Русалка», «Интерны», «Жили-были», «Клиника счастья», «Палата номер 6», «Иванов» и многих других.

В ее фильмографии более 100 картин и сериалов. Свой первый киногонорар непрофессиональная актриса потратила на новую ограду вокруг могил мамы и дедушки на кладбище в Моршанске.

Кадр из фильма "Пилот международных авиалиний"

Кадр из фильма "Пилот международных авиалиний"

«НЕ ХВАТАЛО, ЧТОБЫ ПО МНЕ В МОГИЛЕ КТО-ТО ПОЛЗАЛ»

Евтушевская была смелой и решительной женщиной и в жизни: к примеру, последние годы выходила на прогулку с собачкой с граблями, чтобы отгонять от нее других собак. И камеры на работе не боялась. Так вспоминала первые съемки у Анны Меликян в «Русалке»: «Руководство переживало, что перед камерой застесняюсь и зажмусь, а мне она что есть, что нет!» Текст Евтушевская знала всегда, еще и коллегам реплики подсказывала. В работе смело соглашалась на разные эксперименты - ради экспедиций даже на самолете согласилась первый раз полететь (очень не хотела, но дочь уговорила испытать новые ощущения и заодно увидеть море).

Кадр из сериала "Интерны"

Кадр из сериала "Интерны"

Лишь однажды смелая артистка испытала на съемочной площадке неприятные чувства. Дело было на съемках сериала «Год культуры», где Евтушевская играла скончавшуюся завкафедрой, и ей пришлось лежать в гробу. Альбина Станиславовна после этого распорядилась насчет собственных похорон: «Ничуть не боялась, и мне все там удобно устроили, лежи отдыхай. Но две вещи не понравились: когда парень с бутылкой (актер Яценко) залез в гроб и лежал со мной валетом, вдвоем под закрытой крышкой было и тесно, и душно. А второе: мышь в могиле. Сцену, где гроб со мной опускают в яму в фильм не взяли, а я чуть со страху не умерла от мыши, когда она начала скрести по дереву. После этого категорически дочке и внучке заявила, что когда умру, кремируйте: не хватало, чтобы по мне в могиле кто-то ползал…».

Альбина Евтушевская в кино снималась 15 лет, а на фабрике инженером отработала почти в 2 раза дольше, и эта работа ей нравилась больше. Вот такой вывод сделала женщина: «Про кино я вот что хочу сказать - никакой тебе там свободы и инициативы. Семь раз с разными интонациями одно слово сказать: шутка ли! А режиссеру все может не нравиться. Если честно, производство мне гораздо ближе и интереснее. Кино по сравнению с налаженной, работающей в три смены фабрикой - чепуха!».

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