Альбина Евтушевская. Кадры из фильма «Тайна последней главы»

Королева эпизода Альбина Евтушевская умерла на 85-м году жизни в Москве. Гражданской панихиды и прощания в столице не будет. Сайт KP.RU рассказывает почему.

ПРИЧИНА СМЕРТИ АЛЬБИНЫ ЕВТУШЕВСКОЙ

Близкий знакомый семьи рассказала KP.RU о причине смерти Альбины Станиславовны: «Умерла от ИБС (ишемической болезни сердца). Похороны будут не в Москве, здесь - кремация. А простятся и захоронят рядом с родными, в родном городе Моршанске. Так она сама хотела».

84-летняя Альбина Евтушевская скончалась из-за кардиологических проблем - причиной назвали ишемическую болезнь сердца. О ней всегда заботились единственная дочь Елена (пианистка, композитор, педагог по музыке), внучка Маргарита (главный режиссер видеоканала).

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР ПОТРАТИЛА НА ОГРАДУ ДЛЯ МОГИЛ МАМЫ И ДЕДУШКИ

Снималась Евтушевская вплоть до 80-летнего юбилея. А начала карьеру в кино ровно 20 лет назад, в 64 года. В родном Моршанске Евтушевская жила и работала (инженером на текстильной фабрике) до того момента, пока не стало ясно - у дочери талант, ей надо ехать учиться в Москву, поэтому продали дом и 14 лет снимали жилье в столице.

Альбина Евтушевская в сериале «Глухарь» Фото: другой источник..

Елена Евтушевская окончила в Москве музыкальную школу, училище и консерваторию с красным дипломом. Позже мать и дочь обзавелись отдельными квартирами. Однажды в метро на эффектную пожилую женщину обратила внимание кастинг-директор одного из кинопроектов, и сделала фото фактурной бабушки - с выразительными глазами, запоминающейся внешностью, интеллигентными манерами, да еще и нарядной - в красивом платье и белых туфлях на каблучке. Так Альбина Станиславовна попала в кино, где оказалось, что она умеет играть нужный характер в кадре и выполнять задачи режиссера. И быстро стала королевой эпизода в современном кино. Снялась в проектах - «Русалка», «Интерны», «Жили-были», «Клиника счастья», «Палата номер 6», «Иванов» и многих других.

В ее фильмографии более 100 картин и сериалов. Свой первый киногонорар непрофессиональная актриса потратила на новую ограду вокруг могил мамы и дедушки на кладбище в Моршанске.

Кадр из фильма "Пилот международных авиалиний"

«НЕ ХВАТАЛО, ЧТОБЫ ПО МНЕ В МОГИЛЕ КТО-ТО ПОЛЗАЛ»

Евтушевская была смелой и решительной женщиной и в жизни: к примеру, последние годы выходила на прогулку с собачкой с граблями, чтобы отгонять от нее других собак. И камеры на работе не боялась. Так вспоминала первые съемки у Анны Меликян в «Русалке»: «Руководство переживало, что перед камерой застесняюсь и зажмусь, а мне она что есть, что нет!» Текст Евтушевская знала всегда, еще и коллегам реплики подсказывала. В работе смело соглашалась на разные эксперименты - ради экспедиций даже на самолете согласилась первый раз полететь (очень не хотела, но дочь уговорила испытать новые ощущения и заодно увидеть море).

Кадр из сериала "Интерны"

Лишь однажды смелая артистка испытала на съемочной площадке неприятные чувства. Дело было на съемках сериала «Год культуры», где Евтушевская играла скончавшуюся завкафедрой, и ей пришлось лежать в гробу. Альбина Станиславовна после этого распорядилась насчет собственных похорон: «Ничуть не боялась, и мне все там удобно устроили, лежи отдыхай. Но две вещи не понравились: когда парень с бутылкой (актер Яценко) залез в гроб и лежал со мной валетом, вдвоем под закрытой крышкой было и тесно, и душно. А второе: мышь в могиле. Сцену, где гроб со мной опускают в яму в фильм не взяли, а я чуть со страху не умерла от мыши, когда она начала скрести по дереву. После этого категорически дочке и внучке заявила, что когда умру, кремируйте: не хватало, чтобы по мне в могиле кто-то ползал…».

Альбина Евтушевская в кино снималась 15 лет, а на фабрике инженером отработала почти в 2 раза дольше, и эта работа ей нравилась больше. Вот такой вывод сделала женщина: «Про кино я вот что хочу сказать - никакой тебе там свободы и инициативы. Семь раз с разными интонациями одно слово сказать: шутка ли! А режиссеру все может не нравиться. Если честно, производство мне гораздо ближе и интереснее. Кино по сравнению с налаженной, работающей в три смены фабрикой - чепуха!».

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