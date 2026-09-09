230 тысяч участников, десять лучших в финале и память Великой Победы. Как прошёл кибертурнир «Битва за Москву»

Фото: Pressmaster/Shutterstock/Fotodom

В московском Музее Победы на Поклонной горе состоялся финал кибертурнира «Битва за Москву» по игре «Мир танков». Десять лучших киберспортсменов из 230 тысяч участников встретились друг с другом и сразились за 350 тысяч единиц игрового золота.

Но главное — сразились за победу в рекордном по масштабам соревновании от онлайн-платформы «Игры Ростелеком», партии «Единая Россия», студии «Леста» и Музея Победы.

В итоге, получился не просто кибертурнир, а большой урок истории, приуроченный к 85-летию начала сражений за Москву в ходе Великой Отечественной войны.

В финале оказались десять лучших из 230 тысяч человек

Весь август в игре «Мир танков» проходил отбор финалистов кибертурнира «Битва за Москву». 230 тысяч участников играли в режиме «Случайный бой», где каждый был сам за себя. И этот турнир уже стал самым массовым внутри игры.

От этого отсев казался суровым. В финал ведь прошли лишь десять человек. Зато состав сильнейших получился из самых разных городов страны — от Горловки и Москвы, до Волгограда, Кемерово и Перми.

— Первый наш турнир, который был посвящен «Диктанту победы», мы провели в апреле этого года. И тогда было зарегистрировано 63 тысячи участников. Но мы развиваем игровое направление, оно набирает популярность. И вот результат — уже 230 тысяч человек, — рассказал «Комсомолке» директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Теперь финалистам предстояло сразиться друг с другом уже не поодиночке, а в командных сражениях режима «Атака/оборона» на карте «Битва за Москву», где нужно было захватывать базу соперника.

«Историческая память — это то, что объединяет нашу страну»

— Я увидел новость о старте турнира на канале «Мира танков». Захотел поучаствовать, нажал кнопку. Потом играл прямо дома и оказался в числе лучших, — рассказал «КП» один из финалистов Никита Кириллов.

Киберспортсмен оказался студентом 2-го курса МИРЭА. И примерно все участники финала — плюс-минус его ровесники.

Жеребьевка поделила их на две команды по пять человек. А перед самим финалом прошла экскурсию по экспозиции «Битва за Москву» Музея Победы. В общем-то, игра началась уже тогда — с прикосновения к истории.

— Было несколько интерактивных частей, когда нам дали подержать винтовку, пострелять. Рассказали про то, как люди жили в то время. После этого экскурса в историю еще больше понимаешь, ради чего это все происходит, — рассказал нам Кириллов.

Оказалось, что экскурсия была не просто подарком финалистам — а частью турнира.

— Финал нашего турнира неслучайно проходит здесь, в Музее Победы. Потому что историческая память — это то, что объединяет нашу страну. А этот кибертурнир является хорошим способом привлечь внимание молодого поколения к истории, — заявил президент «Ростелекома» и член «Единой России» Михаил Осеевский.

Финалисты играли среди ящиков для патронов и снарядов для танков

Сам турнир прошел в одном из залов Музея Победы, который, конечно, модернизировали под киберспортсменов.

В середине зала стояло два больших экрана, на которых транслировались игры. Перед ними — зал для зрителей. За — два почти параллельных друг другу длинных стола с пятью мониторами. Это и была главная зона — сама киберарена.

Антуража ей добавила и экспозиция Музея победы. Рядом со спортсменами лежали коробки военных лет, предназначенные для патронов, снаряды для танков, аптечки, шлемы танкистов — и знамя Победы.

Будто бы все танковые сражения происходят на самом деле, а не в компьютере. И карта местности тоже добавляла натуральности.

Игроки не знали карту для финала

За несколько минут до старта турнира спортсмены вооружились наушниками на голове — для переговоров с командой.

А переговоры эти были нужны как минимум потому, что каждый из них не знал игровую карту, по которой и предстояло ездить танкам. «Битва за Москву» — новинка от разработчиков.

— Карта появилась только весной, мы ее «релизили» ко Дню Победы. Это поселок Яхрома. Из того, что там можно увидеть — небольшие кусочки шлюза №3 канала имени Москвы и кусочек Рижского вокзала, — слегка помог участникам продуктовый директор «Мира танков» Борис Синицкий.

Впрочем, уже по первым играм стало ясно, что обе команды быстро адаптировались к ландшафту. Выработали тактику, активно проходили битвы. То старались захватить базу соперника, то вывеси из игры все танки оппонентов — и первыми добраться до пяти побед.

«После третьего боя мы нашли свою игру и смогли победить»

Игра, в которой долгое время сохранялся паритет, закончилась победой «Команды 1» — 5:3. А все из-за ключевой и единственной за весь финал победе в обороне.

Хотя Александр Косов из команды-победительницы с этим не согласен.

— Все проходило сумбурно, потому что жеребьевка была рандомной. Где-то уже после третьего боя мы нашли свою игру и смогли победить. Но не только из-за победы в обороне. Там было много моментов, — заявил «Комсомольской правде» Косов, приехавший на этот финал из Междуречинска.

В общем, «Битва за Москву» удалась. И на этом подобные кибертурниры, кажется, не будут заканчиваться.

— В следующее воскресенье состоится еще один масштабный турнир от платформы «Игры Ростелеком» — «Битва заводов», который мы проводим совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей. У нас определились 48 предприятий, которые прошли отборочные испытания. А теперь, 13 сентября 2026 года, в День танкиста, состоится финал, — сообщил Александр Ряховский.

Памятных дат в нашей истории много. Эта тема действительно неисчерпаемая. А значит, и тем для таких кибертурниров остается много.