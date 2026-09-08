В Петербурге открылся центр помощи людям с аутизмом

Фото: Благотворительный фонд "Антон тут рядом"

В Санкт-Петербурге начал работу новый Ресурсный центр по вопросам аутизма фонда «Антон тут рядом». Здесь дети, подростки и взрослые с расстройствами аутистического спектра, а также их семьи смогут бесплатно получать помощь специалистов, заниматься, консультироваться и узнавать больше об аутизме. Ежегодно услугами центра смогут пользоваться 10 тысяч семей.

Центр создали на средства, которые в рамках проекта «Курс добра» пожертвовали клиенты Т-Банка. В августе и сентябре 2025 года 61 874 клиента банка из разных регионов России перечислили на проект 40,7 млн рублей. Т-Банк удвоил эту сумму — в результате на создание и работу центра фонд получил 81,4 млн рублей.

Помощь детям и взрослым

В новом центре будут работать программы для людей с аутизмом разного возраста. В частности, здесь можно будет заниматься по методам прикладного анализа поведения (ABA), развивать альтернативную и дополнительную коммуникацию, в том числе с помощью системы PECS, посещать творческие группы и получать консультации социальных работников и юристов.

Отдельное направление — помощь родителям и другим членам семьи. Специалисты будут проводить консультации и образовательные курсы об аутизме и инклюзии. Получать такую поддержку смогут семьи не только из Петербурга, но и из других регионов России.

В центре также будут проходить лекции и встречи с экспертами и специалистами. Часть пространства отведена под магазин продукции инклюзивных мастерских, которую создают художники с аутизмом.

Помещение для центра фонд получил от города в социальную аренду.

Фото: Благотворительный фонд "Антон тут рядом"

На что потратили 81,4 млн рублей

Собранные при поддержке Т-Банка средства фонд направил не только на ремонт помещения, но и на дальнейшую работу центра.

43,1 млн рублей пошли на ремонт здания: восстановление фундамента и пола, проведение коммуникаций и внутреннюю отделку помещений.

Еще 7,5 млн рублей потратили на профессиональное оборудование и мебель. 27,8 млн рублей предусмотрены на два года работы центра и оплату труда специалистов — психологов, тьюторов, консультантов и других сотрудников. Еще 3 млн рублей направили на материалы для индивидуальных и групповых занятий.

Таким образом, собранные деньги позволили не просто открыть новое пространство, но и обеспечить его работу в течение первых двух лет.

«Теперь это реальность»

Для фонда «Антон тут рядом» открытие центра стало результатом многолетней работы и поддержки партнеров.

«Это настолько долгожданное для нашего фонда и семей событие, что уже даже и не верится, что этот момент и правда настал, — говорит директор фонда Елена Фильберт. — Для людей с аутизмом и их семей это возможность бесплатно получать консультации, обучаться, находить близких по духу людей, формировать необходимые навыки, быть рядом и знать, что ты не один».

В Т-Банке отмечают, что проект стал первым крупным инфраструктурным результатом «Курса добра».

«В прошлом году 61 874 клиента со всей России поверили в мечту фонда „Антон тут рядом“ и помогли ее исполнить. Скоро благодаря центру кто-то из детей впервые заговорит с родителями, кто-то научится есть самостоятельно, ухаживать за собой и знакомиться со сверстниками, чьи-то родители поймут, что они не одни», — рассказала руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.

Фото: Благотворительный фонд "Антон тут рядом"

Что такое РАС

Расстройство аутистического спектра — особенность развития, которая сохраняется на протяжении всей жизни. При этом потребность в помощи у разных аутичных людей может сильно отличаться: кому-то требуется постоянное сопровождение, а кто-то может самостоятельно учиться, работать и жить при минимальной поддержке.

По данным фонда «Антон тут рядом», в 2025 году участниками его программ стали 9 707 человек. Еще 359 человек получили регулярную поддержку, а 993 специалиста и врача прошли обучение по вопросам аутизма и инклюзии.

Фонд работает уже 13 лет. Его программы включают раннюю помощь, инклюзивное образование, поддержку самостоятельной жизни и трудоустройства людей с аутизмом.

Новый Ресурсный центр по вопросам аутизма должен стать местом, где такую помощь смогут получать тысячи семей ежегодно.