Билайн получил максимальную оценку качества мобильного интернета

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Новый жилой комплекс сегодня — это не только квартира и двор, но и полноценная цифровая среда. Дома люди работают, общаются в мессенджерах, смотрят видео, заказывают продукты и вызывают такси со смартфона. Поэтому мобильный интернет нужен не только на улице: он должен стабильно работать по дороге от подъезда до квартиры и в общих пространствах дома.

Насколько хорошо мобильные сети справляются с такими сценариями, исследовало ИАА «TelecomDaily»*. Эксперты оценили качество мобильного интернета в 21 современном жилом комплексе Москвы по четырем параметрам: скорости загрузки и передачи данных, задержке сигнала и успешности загрузки эталонной страницы Kepler**.

По итогам исследования максимальную интегральную оценку получил Билайн — 14 баллов. Итоговый результат рассчитывался по совокупности четырех показателей, поэтому позволяет оценить качество мобильного интернета комплексно, а не только по скорости.

В выборку вошли жилые комплексы разных классов — от комфортного до премиального и элитного, расположенные в разных районах Москвы. Замеры проводились как на территории ЖК, так и внутри зданий — в коридорах, холлах и входных группах. Для исследования использовался профессиональный измерительный комплекс TEMS Investigation*** и смартфоны с SIM-картами**** четырех операторов.

В сети Билайна доля успешной загрузки страницы Kepler составила 99,5%, а средний пинг — 37 мс. Эти показатели характеризуют стабильность соединения и скорость отклика сети — параметры, которые напрямую влияют на повседневный пользовательский опыт.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Москва продолжает меняться: появляются новые жилые районы, строятся современные кварталы, развивается городская инфраструктура. Вместе с этим растет и цифровая нагрузка — жители все больше задач решают со смартфона прямо дома. Для нас это означает, что сеть должна развиваться вместе с городом: мы увеличиваем ее емкость, модернизируем оборудование и учитываем рост нагрузки в районах, которые активно застраиваются и заселяются.

При этом мы смотрим на качество связи через реальные сценарии использования. Важно не просто обеспечить высокую скорость, а сделать так, чтобы интернет стабильно работал тогда, когда он нужен клиенту. Для нас результат по совокупности параметров — подтверждение того, что технологические решения и работа инженерной команды в конечном счете должны превращаться в понятный клиентский опыт. Связь должна быть там, где есть наш клиент».

Исследование проведено ИАА «TelecomDaily» в августе 2026 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation. C полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

* ИАА «TelecomDaily» — информационно-аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях телекоммуникационного рынка.

** Kepler — эталонная интернет-страница, содержащая различные типы контента, включая текст, изображения и видео. Ее загрузка используется для оценки стабильности и качества интернет-соединения.

*** TEMS Investigation — профессиональный программно-аппаратный комплекс для измерения и анализа параметров мобильных сетей.

**** SIM-карта — идентификационный модуль абонента, используемый для подключения устройства к мобильной сети.

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