Путь олимпиадника: как открыть себе двери в топовые вузы страны

На некоторых направлениях победа в олимпиаде — практически единственный путь поступить на бюджет. Изображение: нейросети.

ЗАСЛУЖИЛИ? КОНЕЧНО, ДА

Выпускники-олимпиадники в 2026 году оказались в центре серьезной общественной дискуссии. Итоги приемной кампании показали: доля таких льготников среди зачисленных на бюджет оказалась весьма внушительной, а на отдельных топовых направлениях они и вовсе заняли все доступные места. И это не единичные случаи — схожая картина сложилась на ряде востребованных направлений в ведущих вузах страны.

Вот лишь несколько таких примеров:

• В МГУ количество абитуриентов с дипломами победителей и призеров олимпиад выросло на 48% по сравнению с 2025 годом.

• В СПбГУ на программе «Математика» из 38 бюджетных мест 37 достались абитуриентам, поступившим по олимпиадным достижениям.

• В МФТИ ребята с правом БВИ заполнили все места на программах «Естественные и компьютерные науки» и «Прикладная математика и информатика».

• В ИТМО олимпиадники заняли весь бюджет на шести, а в РУДН — на семнадцати направлениях!

• В Высшей школе экономики — как в московском, так и в петербургском кампусах — на ряде программ число абитуриентов с правом БВИ превышало количество выделенных бюджетных мест.

С одной стороны, конечно, обидно, что даже 300–400 баллов на ЕГЭ теперь не гарантируют место в выбранном вузе. Для ребят, которые годами шли к максимальному результату, такая ситуация ощущается как несправедливость.

Но с другой, за дипломами крутых олимпиад, дающих право поступать без вступительных испытаний, стоят усилия, которые порой выходят далеко за рамки подготовки к итоговой аттестации — даже на 100 баллов. Олимпиадные задания — задания повышенной сложности — не всем студентам и педагогам под силу! При этом обычную учебную нагрузку никто не отменял — школьник «тянет» ее параллельно с участием в турах разного уровня и олимпиадных интенсивах.

Заслужил ли он свое льготное поступление? Конечно, да.

— ЕГЭ остается основным способом, и готовиться к нему, конечно, нужно, — говорит руководитель направления олимпиадной математики онлайн-школы «Школково» Дмитрий Белов. — Но если школьник сейчас перешел в 8–11 класс, он может успеть попробовать себя в олимпиадах. В нынешней конкуренции это уже не просто приятный бонус. На некоторых направлениях это — практически единственный путь поступить на бюджет.

Руководитель направления олимпиадной математики онлайн-школы «Школково» Дмитрий Белов. Фото из личного архива.

КОНКРЕТНО

Что дают олимпиады выпускникам:

• Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — самый весомый бонус: победители и призеры заключительного этапа получают право поступить без вступительных испытаний (БВИ) на профильное направление в любой государственный вуз. Льгота действует 4 года, подтверждать ее баллами ЕГЭ не нужно — достаточно сдать русский и математику на минимальный порог для аттестата. Если БВИ уже использовано, диплом можно применить для зачета 100 баллов по профильному предмету.

• Перечневые олимпиады — их список ежегодно утверждает Минобрнауки. Они делятся на три уровня — в зависимости от сложности заданий, охвата участников и регионов. Победители и призеры получают льготы при поступлении. Как правило, это право БВИ или 100 баллов по профильному предмету: за ЕГЭ/ДВИ (дополнительное вступительное испытание). Кроме того, может быть добавлено до 10 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ — за индивидуальные достижения.

Важный момент: в отличие от ВсОШ, результат перечневой олимпиады нужно подтвердить баллами ЕГЭ по профильному предмету — набрать 75 и выше. Какие именно льготы дает каждая олимпиада, каждый вуз определяет сам. Например, в 2026 году на мехмате МГУ победа или призовое место в олимпиаде II уровня по математике «Росатом» давали 100 баллов за ДВИ. В свою очередь, МИФИ за это же достижение предоставлял право на поступление без экзаменов.

И вот, что еще важно понимать: ребят, «взявших» ВсОШ, никогда не бывает много. Так, в 2026 году победителями «Всеросса» по математике стали 29 школьников, призерами — 195. И это со всей страны! По словам экспертов, поступить с помощью перечневых олимпиад проще даже чисто статистически: по той же математике в 2026-м было в общей сложности более 1000 дипломантов.

ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДА

Но сводить олимпиады исключительно к победам — значит упустить главное. Сам по себе олимпиадный опыт дает серьезное преимущество и на ЕГЭ. Навыки, наработанные в процессе подготовки, помогут получить высокие баллы на экзамене.

Так, задания второй части профильной математики — задачи с параметром, теория чисел — требуют не заученных алгоритмов, а математического чутья: умения увидеть скрытую структуру, догадаться о нестандартном переходе. По логике и сложности они часто перекликаются с олимпиадными. Ученик, который годами тренировался на таких нестандартных задачах, воспринимает их не как стресс, а как знакомый формат.

Кроме того, участие в олимпиадах развивает умение концентрироваться и сохранять спокойствие под давлением, а еще дает опыт работы в условиях высокой нагрузки — это незаменимо при подготовке к ЕГЭ.

НЕ ГЕНИИ, А ОБЫЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ

Может показаться, что олимпиадники — это отдельная каста, люди, которые родились с умением решать задачи уровня IMO — Международной математической олимпиады. На деле — все куда приземленнее. Например, Арина Прокудина из Челябинска — трижды призер и победитель финала ВсОШ по математике, а также обладательница золота IMO. Сегодня она студентка математико-механического факультета СПбГУ, и даже не скажешь, что девушка с 7 класса безуспешно пыталась пройти отбор на математическую олимпиаду имени Эйлера. Но упорно продолжала тренироваться, в том числе занималась на интенсиве «Школково». И вот он — результат.

Арина Прокудина. Фото из личного архива.

— Благодаря успехам на олимпиадах я могла поступить в любой вуз на факультет математической направленности, — рассказывает Арина. — Можно было даже ЕГЭ по этому предмету не сдавать. К тому же за годы подготовки я получила очень хорошую математическую базу — думаю, это сильно поможет при обучении.

Арина советует школьникам заниматься олимпиадами по двум причинам. Во-первых, конечно же, ради поступления.

— Шансов взять какую-то из множества олимпиад гораздо больше, чем хорошо сдать ЕГЭ с одной попытки, — говорит она. — Во-вторых, олимпиадная математика — это безумно интересно и красиво: ты учишься не решать типовые задания, а мыслить нестандартно, придумывать новые идеи. Олимпиадники не имеют набора заученных задач — они умеют придумывать собственные идеи и комбинировать их.

А Виолетту Бочкареву из Мурома навык писать олимпиады выручил на самом экзамене. Три года она занималась олимпиадной математикой в «Школково» — и на ЕГЭ этот опыт проявился неожиданным образом.

— На математике я сначала запаниковала, потому что давно не решала нестандартные задачи второй части, а они как раз олимпиадные, — признается она. — Но именно опыт в олимпиадах помог: там у меня часто были похожие ситуации, когда надо собраться и все написать. Я уже умею справляться с этим — чисто психологически.

В итоге девушка набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике, физике — и ее результат стал историческим для Владимирской области. Сейчас она студентка МФТИ, ее будущая профессия связана с геокосмическими науками и технологиями. В школьной «копилке» Виолетты множество призовых мест на олимпиадах различных уровней. А узнала она о такой возможности… совершенно случайно.

Виолетта Бочкарева. Фото из личного архива.

— Наткнулась на видео выпускника «Школково», который стал призером финала крупной олимпиады и благодаря ей поступил в бизнес-школу, — вспоминает Виолетта. — Вдохновилась. Нашла вебинары Дмитрия Алексеевича Белова, преподавателя олимпиадной математики в «Школково». Сначала ничего не поняла и даже испугалась, но зацепило. Почитала отзывы ребят, которые учились у него на курсе, — меня это вдохновило. Я тоже захотела стать призером, ну хоть какой-то олимпиады. Поставила цель и поняла, что добьюсь ее.

Цель поставила себе и Светлана Овечкина из Волгограда. Девушка заинтересовалась олимпиадами после 9 класса — после разговора с ребятами, которые уже увлеклись этим движением.

— Я поняла, что эти люди — не гении, они такие же, как мы, и участвовать в олимпиадах, что-то выигрывать — возможно, — говорит она.

В 10 классе Света начала с перечневых олимпиад III уровня. Позднее присоединилась к олимпиадному курсу Дмитрия Белова в «Школково». Да, не все шло гладко, но в итоге старшеклассница стала призером отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» — и получила право БВИ в ряд столичных вузов. А еще сдала ЕГЭ на 400 баллов. Теперь она студентка Высшей школы экономики.

— Экзамен по математике дался проще всего — олимпиадный курс очень выручил, — говорит она. — Во-первых, я привыкла к формату: сидеть в аудитории, заполнять бланки — похоже на ЕГЭ. Во-вторых, это очень развивает мозги, тренирует внимательность — дает преимущество перед остальными. А еще после одной обидной ошибки я поняла, что нужно проверять абсолютно все, и на каждом экзамене оставляла себе час времени для полной проверки варианта. Если бы я не писала олимпиады, я бы не поняла вот таких нюансов и у меня бы не было таких баллов на ЕГЭ.

НАЧИНАТЬ НИКОГДА НЕ РАНО

Пока старшеклассники соотносят олимпиады с ЕГЭ, у ребят помладше есть то, чего у выпускников уже нет, — время. Для многих олимпиадное движение начинается еще в начальной школе — с олимпиад по математике.

— В последние годы интерес к математическим олимпиадам среди школьников заметно вырос, — отмечает Дмитрий Белов. — С появлением ЕГЭ государство начало предоставлять существенные льготы при поступлении их победителям и призерам. Поэтому ученики 9-11 классов начинают участвовать в олимпиадах, чтобы получить больше шансов поступить в вуз. Тогда как ребята 5–7 классов занимаются скорее из интереса к предмету, и в будущем, конечно, часто добиваются больших результатов.

Одна из таких олимпиад — международная олимпиада «Первая математическая», которую проводит «Школково» для школьников 4–7 классов. В этом году она пройдет 26 сентября — на более чем 800 российских и зарубежных площадках. Кстати, в ней могут принять участие и попробовать свои силы все желающие — даже без олимпиадного опыта. Так, в прошлом году «Первая математическая» собрала 51 тысячу участников!

— Такие олимпиады создают безопасную среду для интеллектуального роста, — объясняет Дмитрий Белов. — В отличие от школьных контрольных, здесь ценится процесс поиска, допускаются разные подходы. Для учеников это опыт работы с трудностью без страха получить плохую оценку. Для родителей — возможность увидеть не только текущий уровень знаний, но и потенциал: как ребенок думает, где он проявляет упорство, где сдается — и как с этим можно работать дальше.

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