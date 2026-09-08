165 тысяч рублей чистыми на руки: москвичи признались, сколько хотят зарабатывать

Больше всего на уровень зарплатных ожиданий влияет не возраст, а, конечно, род деятельности. Дороже всех свой труд оценивают программисты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Средняя справедливая зарплата, по мнению москвичей, должна составлять 165 тысяч рублей в месяц после вычета налогов, или, как говорится, «чистыми на руки». Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob. В исследовании приняли участие представители 28 самых распространенных профессий.

Самые высокие зарплатные ожидания оказались у специалистов в возрасте от 45 лет - им подавай среднюю зарплату в 185 тысяч рублей. Москвичи в возрасте от 35 до 45-летних считают справедливой зарплату в 175 тысяч рублей, а соискатели до 35 лет будут рады зарплате в 150 тысяч рублей.

Но больше всего на уровень зарплатных ожиданий влияет не возраст, а, конечно, род деятельности. Дороже всех свой труд оценивают программисты: они считают, что, работая и проживая в Москве, должны в среднем зарабатывать по 320 тысяч рублей в месяц. Кстати, это оказалось лишь на 10 тысяч рублей выше реального среднего заработка столичных программистов. То есть, у программистов, обладающих математическими способностями в силу своей профессии, желания максимально соотносятся с реальностью.

Сильнее всего представления о справедливой зарплате оторвались от рыночного медианного уровня дохода у медицинских сестер (они назвали желаемой зарплату в 145 тысяч рублей в месяц, в то время, как медианная зарплата медсестер составляет 85 тысяч рублей). Напомним, медианная зарплата - это значение, которое делит всех работников на две равные части: ровно 50% сотрудников получают больше этой суммы, а другие 50% — меньше. Проще говоря, это «середина» в списке всех зарплат, когда их выстраивают по возрастанию. В итоге зарплатные ожидания медсестер оказались в 1,7 раза выше рынка. За медсестрами следуют охранники (они мечтают о средней зарплате в 130 тысяч рублей и реальной - 90 тысяч рублей, а также офис-менеджеры - у них желаемая зарплата составляет 130 тысяч рублей против реальной в 95 тысяч рублей.

Интересно, что по последним данным Росстата (за июнь) средняя зарплата в Москве составляет 193 367 рублей. Как же так получается, что зарплатные ожидания москвичей ниже реальной зарплаты? Казалось бы, должно быть наоборот.

Сильнее всего представления о справедливой зарплате оторвались от рыночного медианного уровня дохода у медицинских сестер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Причина в том, что в Москве слишком большое количество топ-менеджеров. Они забирают на себя значительный фонд оплаты труда. То есть у топ-менеджеров зарплаты очень высокие, в то время как у представителей ряда профессий они остаются скромными. Но в среднем по больнице получается - 193 376 рублей в месяц. То есть по сути топ-менеджеры смазывают реальную зарплатную статистику. Поэтому правильнее ориентироваться на среднюю медианную зарплату. Она в Москве по данным на июль по всем отраслям составила 70 189 рублей, - пояснил KP.RU профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Говоря о зарплатных ожиданиях представителей разных профессий, эксперт отмечает, что люди обычно «не сильно сочиняют».

- Люди отталкиваются от зарплаты в их секторе и сопоставляют ее с тем, что им нужно для нормальной жизни и содержания семьи. При этом они оглядываются на коллег с более высокой зарплатой. Вот эти факторы они закладывают в свои ожидания. Так как у айтишников зарплаты и так высокие, то им хватает на жизнь, и их ожидания больше соотносятся с реальностью. А вот у медсестер заработки низкие, они хотели бы иметь зарплаты, скажем, как у врачей, отсюда и более высокие ожидания. Но люди всегда получают меньше, чем желают, желания - это всегда некая утопия и это нормально,- отмечает Александр Сафонов.

В топ-5 самых высоких зарплатных запросов в Москве

1. программист - 320 тыс. руб.,

2. аналитики - 215 тыс. руб.,

3. инженерно-технические работники - 210 тыс. руб.,

4. врач - 205 тыс. руб.

5. системный администратор - 205 тыс. руб.

5 самых скромных зарплатных ожиданий

1. продавец - 80 тыс руб.

2. оператор кол-центра - 95 тыс. руб.

3. кладовщик - 100 тыс. руб

4. секретарь - 110 тыс. руб.

5. охранник - 130 тысяч руб.

По данным SuperJob.

КСТАТИ

Росстат опубликовал данные средней заработной плате в России по данным за июнь месяц. Как оказалось, в девяти регионах страны средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей.

Вот список лидеров:

Чукотка - 255 118 руб.,

Магаданская область - 208 083 руб.,

Ямало-Ненецкий автономный округ 194 385 руб.,

Москва - 193 367 руб.,

Ненецкий АО - 177 779 руб.,

Сахалинская область - 163 831 руб.,

Камчатский край 163 649 руб.,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 159 763 руб.

Якутия - 155 818 руб.

По данным Росстата

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