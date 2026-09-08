Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика8 сентября 2026 12:50

165 тысяч рублей чистыми на руки: москвичи признались, сколько хотят зарабатывать

Москвичи в среднем хотят зарабатывать 165 тысяч рублей на руки в месяц
Елена КРИВЯКИНА
Больше всего на уровень зарплатных ожиданий влияет не возраст, а, конечно, род деятельности. Дороже всех свой труд оценивают программисты

Больше всего на уровень зарплатных ожиданий влияет не возраст, а, конечно, род деятельности. Дороже всех свой труд оценивают программисты

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Средняя справедливая зарплата, по мнению москвичей, должна составлять 165 тысяч рублей в месяц после вычета налогов, или, как говорится, «чистыми на руки». Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob. В исследовании приняли участие представители 28 самых распространенных профессий.

Самые высокие зарплатные ожидания оказались у специалистов в возрасте от 45 лет - им подавай среднюю зарплату в 185 тысяч рублей. Москвичи в возрасте от 35 до 45-летних считают справедливой зарплату в 175 тысяч рублей, а соискатели до 35 лет будут рады зарплате в 150 тысяч рублей.

Но больше всего на уровень зарплатных ожиданий влияет не возраст, а, конечно, род деятельности. Дороже всех свой труд оценивают программисты: они считают, что, работая и проживая в Москве, должны в среднем зарабатывать по 320 тысяч рублей в месяц. Кстати, это оказалось лишь на 10 тысяч рублей выше реального среднего заработка столичных программистов. То есть, у программистов, обладающих математическими способностями в силу своей профессии, желания максимально соотносятся с реальностью.

Сильнее всего представления о справедливой зарплате оторвались от рыночного медианного уровня дохода у медицинских сестер (они назвали желаемой зарплату в 145 тысяч рублей в месяц, в то время, как медианная зарплата медсестер составляет 85 тысяч рублей). Напомним, медианная зарплата - это значение, которое делит всех работников на две равные части: ровно 50% сотрудников получают больше этой суммы, а другие 50% — меньше. Проще говоря, это «середина» в списке всех зарплат, когда их выстраивают по возрастанию. В итоге зарплатные ожидания медсестер оказались в 1,7 раза выше рынка. За медсестрами следуют охранники (они мечтают о средней зарплате в 130 тысяч рублей и реальной - 90 тысяч рублей, а также офис-менеджеры - у них желаемая зарплата составляет 130 тысяч рублей против реальной в 95 тысяч рублей.

Интересно, что по последним данным Росстата (за июнь) средняя зарплата в Москве составляет 193 367 рублей. Как же так получается, что зарплатные ожидания москвичей ниже реальной зарплаты? Казалось бы, должно быть наоборот.

Сильнее всего представления о справедливой зарплате оторвались от рыночного медианного уровня дохода у медицинских сестер

Сильнее всего представления о справедливой зарплате оторвались от рыночного медианного уровня дохода у медицинских сестер

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Причина в том, что в Москве слишком большое количество топ-менеджеров. Они забирают на себя значительный фонд оплаты труда. То есть у топ-менеджеров зарплаты очень высокие, в то время как у представителей ряда профессий они остаются скромными. Но в среднем по больнице получается - 193 376 рублей в месяц. То есть по сути топ-менеджеры смазывают реальную зарплатную статистику. Поэтому правильнее ориентироваться на среднюю медианную зарплату. Она в Москве по данным на июль по всем отраслям составила 70 189 рублей, - пояснил KP.RU профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Говоря о зарплатных ожиданиях представителей разных профессий, эксперт отмечает, что люди обычно «не сильно сочиняют».

- Люди отталкиваются от зарплаты в их секторе и сопоставляют ее с тем, что им нужно для нормальной жизни и содержания семьи. При этом они оглядываются на коллег с более высокой зарплатой. Вот эти факторы они закладывают в свои ожидания. Так как у айтишников зарплаты и так высокие, то им хватает на жизнь, и их ожидания больше соотносятся с реальностью. А вот у медсестер заработки низкие, они хотели бы иметь зарплаты, скажем, как у врачей, отсюда и более высокие ожидания. Но люди всегда получают меньше, чем желают, желания - это всегда некая утопия и это нормально,- отмечает Александр Сафонов.

В топ-5 самых высоких зарплатных запросов в Москве

1. программист - 320 тыс. руб.,

2. аналитики - 215 тыс. руб.,

3. инженерно-технические работники - 210 тыс. руб.,

4. врач - 205 тыс. руб.

5. системный администратор - 205 тыс. руб.

5 самых скромных зарплатных ожиданий

1. продавец - 80 тыс руб.

2. оператор кол-центра - 95 тыс. руб.

3. кладовщик - 100 тыс. руб

4. секретарь - 110 тыс. руб.

5. охранник - 130 тысяч руб.

По данным SuperJob.

КСТАТИ

Росстат опубликовал данные средней заработной плате в России по данным за июнь месяц. Как оказалось, в девяти регионах страны средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей.

Вот список лидеров:

Чукотка - 255 118 руб.,

Магаданская область - 208 083 руб.,

Ямало-Ненецкий автономный округ 194 385 руб.,

Москва - 193 367 руб.,

Ненецкий АО - 177 779 руб.,

Сахалинская область - 163 831 руб.,

Камчатский край 163 649 руб.,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 159 763 руб.

Якутия - 155 818 руб.

По данным Росстата

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даже думать о работе не могу! Как отличить усталость от выгорания и что с этим делать

Изобретать хай-тек – удел молодых: Почему одни компании зумеров ждут, а другие работать с ними боятся

Пусть жилье не новое, но зато готовое: Вторичка дорожает быстрее новостроек

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От выбора локации до аукциона: как купить помещение для бизнеса у города