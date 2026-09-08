Россияне рассказали, считают ли себя грамотными людьми

Большинство россиян заявили, что считают себя грамотными и образованными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 сентября отмечается Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества. При этом большинство россиян заявили, что считают себя грамотными и образованными. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 79% респондентов заявили, что говорят и пишут, в основном, грамотно. При этом некоторые отметили, что могут допускать ошибки, но лишь изредка, и они уверены, что это не делает их безграмотными.

«Считаю себя грамотным человеком, хотя знаю, что порой пишу с ошибками», - говорит респондентка.

«Я человек грамотный. Правда, не во всех аспектах, например, законы не очень хорошо знаю, но в целом, очень эрудированная», - отмечает другая.

«Каждый по-своему грамотный, невозможно знать абсолютно все, но если человек хорош хотя бы в одной сфере, значит, уже грамотный», - рассуждает третий.

А вот 20% опрошенных россиян признались, что грамотными себя не считают. Многие из этой категории отметили, что считают, именно чистая речь и письмо делают человека грамотным, а они, к сожалению, не всегда говорят и пишут правильно, не помнят многих правил, да и вообще, не очень следят за этим.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Россияне признались, что затрудняются ответить на вопрос.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.

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