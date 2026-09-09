Фонд «Наше будущее» рассказал, из чего складывается среда для эффективного развития социальных проектов

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Чтобы социальные предприниматели могли развиваться, им нужна инфраструктура, которая сопровождает инициативу на разных этапах. В этом убеждены эксперты Фонда «Наше будущее», который помогает расти социальному предпринимательству в России.

Сейчас сектор выходит за рамки подхода «один проект — одна проблема». Вокруг направления формируется целая среда: в неё входят университеты, институты развития, крупный бизнес, региональные власти и профессиональные сообщества. В фонде считают, что события конца августа и начала сентября 2026 года наглядно показывают, как эти элементы работают вместе.

Хорошей идее нужна поддержка

Для сферы образования, которая остаётся одной из ключевых сфер социального предпринимательства в России, актуальным остаётся поиск эффективных во всех смыслах проектов. До 15 сентября принимаются заявки на Конкурс инноваций в образовании (КИВО). «Наше будущее» учредило в нём спецноминацию «Лучший социально предпринимательский проект в сфере образования». Подать заявку могут проекты, которые развивают образовательную среду.

Призовой фонд для победителей составляет 425 тысяч рублей. Кроме денег, участники смогут получить обратную связь от экспертов, рекомендации по развитию проекта и доступ к профессиональному сообществу.

В прошлом сезоне конкурса победил проект Александры Казариновой «Понятные книжки»: он предлагает адаптированные издания для неговорящих детей. На призовые средства предпринимательница напечатала книги и передала их семьям, которые оставляли заявки.

Со студенческой скамьи

В Фонде также призывают к системной работе с будущими специалистами и предпринимателями. УрФУ и Фонд «Наше будущее» договорились проработать создание на базе вуза опорной площадки для развития социального предпринимательства на Урале. Партнёры уже разработали онлайн курс «Оценка социального воздействия» и программу профессиональной переподготовки. Последняя посвящена применению инструментов ИИ.

Дальше сотрудничество хотят развивать в практическом направлении. Студенты смогут решать реальные задачи социальных предприятий Уральского федерального округа и участвовать в конкурсах проектов. Такая модель даёт возможность познакомиться с предпринимательством в безопасной среде: получить обратную связь экспертов и проверить свои решения ещё до выпуска.

— Отдельное внимание предполагается уделить студентам инженерных и технических направлений. Современному социальному бизнесу требуются не только управленческие компетенции, но и специалисты, способные создавать технологические продукты, цифровые сервисы, средства реабилитации и другие прикладные решения, — отметили в пресс службе Фонда.

О ценном опыте нужно уметь рассказывать

Развивая свои проекты, социальные предприниматели копят собственную экспертизу и опыт. Они могут стать основой для наставничества, консультирования, обучения коллег. Чтобы предприниматели смогли эффективнее доносить свои знания, запущена программа развития экспертов «СПектр». Курс продолжительностью 54 часа помогает социальным предпринимателям подготовиться к выступлениям на конференциях и форумах.

На курсе участников учат рассказывать о своих решениях и анализировать ошибки. В итоге выпускники смогут оформить свои кейсы в готовые презентации. В их распоряжении останется 12 методических инструментов — их можно будет использовать для подготовки новых выступлений.

— У каждого социального предпринимателя есть уникальный опыт, который полезен не только внутри его проекта, — говорит директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Так в секторе формируется собственная база практической экспертизы: знания передаются не только через учебные материалы, но и напрямую от практиков.

Результат, который видит город

Комплексная система поддержки социальных инициатив даёт заметный результат для населённых пунктов. Один из примеров — восстановление фонтана «Детский хоровод» в Волгограде. Его возродили Фонд «Наше будущее», компания «ЛУКОЙЛ» и администрация региона.

Фонтан вернулся на Привокзальную площадь, где как раз завершилась реконструкция: расширили пешеходную зону, обустроили прогулочный променад, установили новое освещение и высадили более 300 деревьев и кустарников. Шесть фигур детей отлили из бронзы, а чашу диаметром 15 метров облицевали 80 тоннами карельского гранита. Фонтан воссоздали по эскизам 1930 х годов.

— Этот проект не связан напрямую с поддержкой отдельного социального предприятия, но он хорошо показывает, как развиваются социально ориентированные инициативы в целом. Значимый результат для территории появляется там, где соединяются общественный запрос, ответственность бизнеса, участие региона и профессиональное управление проектом, — поясняют в Фонде.

В сухом остатке

Поиск идей, вовлечение студентов на раннем этапе, развитие предпринимателей как экспертов и межсекторные проекты — на первый взгляд это разные уровни работы. Но в Фонде подчёркивают, что вместе они делают инфраструктуру социального предпринимательства более разветвлённой.

— Такая последовательность помогает перейти от поддержки отдельных инициатив к развитию устойчивой среды. В ней рождаются новые проекты и профессиональные траектории, знания остаются внутри сектора, а эффект от работы видят не только участники программ, но и жители городов и регионов, — подчеркнули в «Нашем будущем».

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