Латвия стала первой страной в Европе, запретившей импорт российских потребительских товаров, в том числе книг и печатных СМИ Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Латвия стала первой страной в Европе, запретившей импорт российских потребительских товаров, в том числе книг и печатных СМИ, представив это «как защиту от кремлёвской дезинформации и гибридной войны».

Запрет вступил в силу с 1 сентября. Кроме книг, он распространяется на одежду, игрушки, спортивный инвентарь...

Местное правительство заявило, что цель запрета — «повысить устойчивость общества, снизить уязвимость в информпространстве» и «защитить интересы безопасности».

Все бы ничего - у холодных прибалтов давно голова горячая от неуемной русофобии, от них можно ожидать всякого. Но это очень напоминает «пробный шар» для всей Европы. И Euronews подтверждает: «Подобный шаг повлияет на то, как члены Евросоюза и НАТО ведут информационную войну с Москвой».

РУССКИЙ АППЕНДИЦИТ

Латвия как флагман ЕС? Судя по активности Риги в «российском вопросе», именно такой вывод возможен.

До трети высказываний европейских политиков в западной прессе о том, как надо вести дела с Москвой, принадлежат лидерам Латвии, Литвы и Эстонии. Это самые жесткие и воинственные заявления в наш адрес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны Прибалтики «маниакально антироссийскими». Прибалты выступают за то, чтобы прервать все контакты и связи, вырезать Европе «русский аппендицит» к чертовой матери.

Не первый год из уст прибалтийских политиков раздаются самые жесткие и воинственные заявления в адрес России. Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press

Латвия в последнее время выхватила у Литвы древко антироссийского стяга прибалтов, которым они пытаются размахивать над всей Европой. Эстонцы, несмотря на столь же резкие заявления, все-таки ведут себя чуть прагматичней.

ЯЗЫК ДО ГОЛОДА ДОВЕДЕТ

Рига же отжигает по полной. Из последнего: она собирается со следующего года запретить пассажирские перевозки автобусами и транзитом в Россию и Белоруссию, сообщило издание Delfi.

Сейчас между Москвой и столицей Латвии есть ежедневные рейсы, но разрешение на них латвийских властей действует до 9 января 2027-го.

В первом полугодии нынешнего года этими рейсами воспользовались свыше 9 тысяч человек. В следующем году жители Латвии, которые идентифицируют себя как этнических русских, побывать на исторической родине уже вряд ли смогут.

Да и поговорить на родном языке им тоже будет все труднее. Латвия уже приняла меры по сокращению преподавания русского языка в школах, ссылаясь на необходимость «противодействовать вмешательству Кремля». Живешь в Латвии – говори на государственном языке!

Общий импорт Латвии из РФ и Белоруссии с 2022 года уже сократился на 91%. Но оставшиеся девять ясно показывают, что резервы для обнуления еще есть.

И вот еще один шаг в этом направлении. Латышское правительство планирует ввести заградительную пошлину в 300% на российские и белорусские зерновые грузы и их переработку, сообщило вчера агентство LETA со ссылкой на премьера Андриса Кулбергса. Он заявил журналистам: инициативу поддерживают все представленные в парламенте силы. Ограничения, по его словам, «должны препятствовать вывозу российского зерна» с территорий, которые он считает украинскими.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс Фото: REUTERS.

Увеличение транзита российского зерна сулило выгоду не только латвийским портам, но и практически загнувшейся железной дороге страны. Но нет, дело принципа – не дадим возможность России получать прибыль! Литовцы и эстонцы пока таких резких заявлений не сделали, может, прикидывают возможную упущенную выгоду. Хотя дурной пример заразителен.

ЛАЯТЬ НА РОССИЮ

Но что же это за мощная группа прибалтов, голос которой звучит в Евросоюзе порой громче - и уж точно назойливей - голоса Берлина и даже Парижа?

Доля латышской экономики составляет 0,2% совокупного ВВП Евросоюза. Меньше лишь у крошечной Мальты. А на всех прибалтов приходится примерно 0,8%.

В Латвии живут около 1,8 млн человек (в 1990-м, кстати, было 2,7 млн) - это лишь 0,42% от населения стран ЕС. Если брать все три прибалтийских государства, наберется чуть больше 1%.

Но лают-то они как громко!

Лет двадцать назад Запад пытался сделать из прибалтийских стран «образец» перехода от советского прошлого к светлому капиталистическому будущему. Их даже одно время называли «прибалтийскими тиграми» - по аналогии с реальными «азиатскими тиграми».

Но теперь все встало на свои места: Европе прибалты были нужны не для того, чтобы сделать их страны процветающими, а чтобы было кому громко лаять на Россию.

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