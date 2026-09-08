Пассажиры арестованного на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов" вернулись на Родину. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Группа из 69 человек, пассажиров и членов экипажа научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», благополучно пересекла российско-норвежскую границу и направляется в Мурманск. Судно было арестовано 2 сентября в порту Баренцбурга на Шпицбергене по запросу украинских компаний, включая Нафтогаз, после чего норвежские власти запретили ему покидать порт.

Россияне, оказавшиеся на Шпицбергене благополучно вернулись в Россию

Как пассажиры судна "Профессор Молчанов" возвращались в Россию

Для выезда из Баренцбурга был организован специальный маршрут с использованием водного, авиационного и автомобильного транспорта.

«Мы выехали из русской столицы Шпицбергена, Баренцбурга. Отсюда на корабле, самолете и автобусе добрались до границы с Мурманской областью. Мы уже перешли КПП и отправляемся в Мурманск», – рассказал главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, находившийся вместе с экспедицией РГО на арестованном судне.

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первыми пассажиров на КПП Борисоглебск встретили жители и глава Печенгского округа Мурманской области с горячим чаем, блинами и приветственными плакатами. У группы впереди еще три часа пути до столицы Кольского Заполярья.

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов находился вместе с экспедицией РГО на арестованном судне. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как координировали возвращение

Организацией возвращения российских граждан занимались Минвостокразвития России совместно с МИД России и правительством Мурманской области. Эвакуация прошла при содействии норвежских властей и при участии ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь», Посольства России в Осло, генконсульств на Шпицбергене и в Киркенесе. Все это время пассажиры и экипаж находились в безопасности. В Баренцбурге даже состоялась серия мероприятий, предусмотренных программой «Арктической биеннале».

Организацией возвращения российских граждан занимались Минвостокразвития России совместно с МИД России и правительством Мурманской области. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Своих не бросаем»

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что приоритетом было обеспечение безопасного возвращения наших граждан, рассматривалось несколько вариантов.

Сотрудники пограничной службы на российско-норвежской границе во время возвращения пассажиров задержанного на Шпицбергене научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в Россию. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В таких ситуациях мы руководствуемся простым принципом: своих не бросаем. Задача успешно выполнена, наши соотечественники вернулись на Родину. Продолжим работу по освобождению судна «Профессор Молчанов», незаконно задержанного норвежскими властями», – заявил министр.

Корабль, на котором россияне проделали часть маршрута Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что 8 сентября группа из 69 человек пересекла российско-норвежскую границу. Гражданам России оказаны необходимая помощь и поддержка, после пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказывает руководство Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что вместе с федеральными коллегами и мурманскими предпринимателями власти сделали все, чтобы возвращение людей было максимально быстрым и комфортным.

8 сентября группа из 69 человек пересекла российско-норвежскую границу. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«В подобных обстоятельствах важна слаженная работа и человеческое участие – своевременная помощь, забота и внимание. Именно такой подход был для нас приоритетным при встрече людей», – сказал он.

Мурманск ждёт

В столице Кольского Заполярья гостей уже ждут в отелях, около десяти местных предпринимателей оперативно нашли возможность принять у себя пассажиров. Работа по освобождению самого судна «Профессор Молчанов» продолжается, российские власти намерены добиваться снятия незаконного ареста.

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее KP.RU писал, что Россия выразила Норвегии решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». В заявлении МИД РФ отмечалось, что Москва категорически не приемлет действия норвежских властей по задержанию российского научно-исследовательского судна в порту Баренцбурга на Шпицбергене.

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