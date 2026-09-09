Кино, комиксы и сказки: что может вдохновить школьника на учебу

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«Учись, потому что тебе это пригодится в будущем» — не работает. Концепция долгосрочного планирования для ребенка мало понятна, думать наперед и ставить цели на год-два или еще дальше они начинают уже в старших классах. Поэтому гораздо важнее показать ребенку смысл и пользу от знаний прямо сейчас. С этого и начинается мотивация на получение образования в целом или изучение конкретного предмета.

Вдохновиться на учебу и будущие научные свершения помогают далеко не зубрежка правил и новой лексики. Лучше работает формирование у ребенка позитивного отношения к учебе, объяснения, зачем ему это надо и как он может применять новые знания на практике. Создать правильный настрой помогают в том числе и развлекательные форматы. Разбираемся с Татьяной Мишиной, экспертом Авито Услуг, опытным репетитором и руководителем языковой лицензированной онлайн-школы, что смотреть, слушать и читать школьникам из разных классов и как именно вдохновлять ребенка на новые знания. Рекомендации будут особенно актуальны родителям в начале учебного года.

А зачем мне это учить?

Начинать учебу всегда нужно с формирования интереса. Задача родителя — прозрачно и четко ответить на вопрос ребенка: «А зачем мне вообще это учить?»

Да, не всем в жизни пригодятся логарифмы, знание языков программирования или неправильные глаголы в английском языке. Но пока ребенок еще в школе, ни он, ни семья не знают, какой навык, предмет или конкретное знание реально будут ему полезны в будущем. Да и просто неплохо бы хоть немного разбираться в химии, физике, языках или математике для развития интеллекта и общей эрудиции.

Но такое объяснение для ученика начальной школы и даже для подростка уж слишком взрослое. И уж точно не получится вдохновить на учебу чем-то вроде: «Учись! Я сказал(а) “надо”, значит – надо».

Зато можно использовать немного персонального подхода и мотивировать школьника к учебе через его хобби или увлечения. Будучи руководителем языковой школы, Татьяна показывает, как вызвать интерес к изучению языка.

— Если ребенку нравится футбол, можно преподнести английский через просмотр интервью с любимыми футболистами в оригинале. Не просто включить и пусть смотрит. Делайте паузы, просите перевести, что сказал футболист или тренер. Интересуется блогерами? Тогда разбирайте англоязычный контент любимого автора. Когда предмет становится частью жизни ребенка, а не «обязаловкой», учиться становится гораздо легче.

Также всегда стоит приводить ребенку примеры, как учебный навык пригодится в жизни. Только помните: говорить нужно не о днях далекого будущего («Вот вырастешь…»), а о событиях в обозримой перспективе.

Примеры педагог Татьяна Мишина приводит следующие:

Будешь знать язык — сможешь в поездке купить билет в парк аттракционов.

Научишься красиво говорить и формулировать мысли в сочинениях — выиграешь творческий конкурс, где дают призы.

Будешь хорошо заниматься алгеброй и информатикой, сможешь лучше разбираться в IT или в алгоритмах соцсетей, чтобы сделать крутой контент, пройти стажировку, стать знаменитым. Или, например, освоить печать на 3D-принтере и делать необычные фигуры, детали и т.д.

Важно, чтобы объяснение этой самой важности было основано на реальных интересах ребенка и его возможных планах на жизнь. Но помните, что для вдохновения этого мало: важен и пример родителя. Если вы читаете, то и ребенок будет читать, если вы постоянно тянетесь к знаниям, то и ребенок тоже начнет. Без личного примера тяжело донести ценность знаний.

Кино и книги: как учиться с удовольствием

Кино, литература и сериалы — отличные инструменты для того, чтобы замотивировать ребенка на новые образовательные свершения. Да и просто хороший фильм или книга могут научить его чему-то хорошему: найти свое призвание и найти пример, к которому он будет стремиться, стать решительнее и смелее.

Однако при выборе фильма или книги не всегда стоит мотивировать ребенка к учебе чтением и просмотром контента, который был популярен во времена вашей учебы в школе. Например, фильмы «Москва — Кассиопея» и «Большое космическое путешествие» действительно были хитами советского времени и правда вдохновляли миллионы детей. Способны ли они пробудить интерес к космической теме и изучению физики в современном ребенке? Возможно. Но все же визуальные образы и интересы поколения переменились.

СОВЕТ

Не навязывайте ребенку свои вкусы в кино, мультипликации или литературе. Да, вы можете посоветовать ему фильм, который любите, посмотреть его вместе и узнать, понравилось ли ребенку. Но если вдруг ему не понравилась «Гостья из будущего», то ничего страшного. Попробуйте подобрать подходящий фильм вместе.

Также Татьяна Мишина советует обращаться к произведениям, более близким к нашему времени. Главное, помните, что и среди комиксов, аниме, сериалов можно найти сюжет, в который вложен смысл «учиться важно». Подойдут любые истории про детей, их любопытство, интеллект, настойчивость, а также про уже взрослых героев, которые нашли себя и свое дело.

— Не так важен инструмент, как сама история, которую ребенок в нем находит. Герой может быть разный, но он должен преодолевать трудности, становиться профессионалом, идти к своей цели и побеждать. Дети всегда все примеряют на себя и хотят быть похожими на любимых персонажей. Через эту схожесть можно вдохновить и привить интерес ребенка к обучению и дальнейшим знаниям. Условно: «Будешь как герой сказки — в итоге окажешься в той же точке, где и он».

Подбирайте форматы под возраст

При выборе подходящего формата для чтения или просмотра важно ориентироваться на возраст. Эксперт Авито Услуг Татьяна Мишина подчеркивает, что младшеклассникам важны яркие краски и врезающиеся в память сюжет, герои, эмоции.

Для детей среднего школьного возраста хорошо работают истории про сверстников, самостоятельность, дружбу, партнерство, достижения и поиск себя.

Старшеклассникам больше интересны истории людей, которые добились различных достижений, или истории сверстников, которые преодолевали неудачи, но в итоге достигают успеха.

Обязательно обсуждайте прочитанное и просмотренное

Делиться мнениями очень важно, поэтому обсуждайте с ребенком просмотренное или прочитанное. Это позволит лучше запомнить сюжет, учит анализу, формированию своего взгляда на героев и, конечно, сблизит вас с ним еще больше.

— Главное — не превращать просмотр фильма или мультика в еще один урок, домашнюю работу или тест. Вместо вопроса «Чему научил тебя этот фильм?» или «Какую мораль ты здесь видишь?» лучше спрашивать о том, кто из героев понравился и почему. Или: «Как бы ты поступил в этой ситуации?», либо: «Что тебе больше всего запомнилось, какой момент?» — предлагает репетитор и руководитель лицензированной языковой школы Татьяна Мишина.

В итоге ребенок научится формулировать мысли, дискутировать и тренировать критическое мышление.

КОНКРЕТНО

Так что же конкретно можно почитать и посмотреть ребенку или вместе с ребенком, чтобы вдохновить его на знания и новые открытия? Делимся рекомендациями.

Младший школьный возраст

«Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова научит дружбе и вере в свои силы, стремлению преодолевать препятствия.

«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (или же одноименный мультипликационный фильм) поможет сформировать исследовательский интерес у ребенка, обучит смелости и свободе от шаблонов.

«Маугли» Редьярда Киплинга учит быть добрым, смелым и решительным.

— «Маугли» я рекомендую не столько в целях развития учебных навыков, сколько для формирования экологического, бережного отношения к природе и животным, — добавляет Татьяна Мишина.

Для учеников средних классов

«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого — классическая повесть о летчике Алексее Маресьеве, произведение из школьной программы. Это история о несгибаемой воле и целеустремленности, которой легко вдохновиться.

«Вокруг света за восемьдесят дней» Жюля Верна научит подростка целеустремленности, силе воли и верности своему слову. Кроме этого, это просто увлекательное приключение, в которое так хорошо погрузиться в свободное от уроков время.

«Марсианин» Энди Вейера или же его экранизация – не просто интересное произведение про космические приключения (хотя это станет безусловным плюсом для подростка!), а книга и фильм, которые показывают, как ценны знания естественных наук и стремление к познанию в целом, как важно быть упорным и решительным и при этом относиться к трудностям с ноткой иронии, чтобы преодолевать их было гораздо проще.

«Хоббит» и «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкиена (или их экранизации) — истории, которые уже давно стали классикой. Фантастические произведения о дружбе и преданности, храбрости и самоотверженности. Учат тому, что быть героем — не врожденное качество, а выбор, который каждый делает сам, и, конечно, стремлению к познанию.

Для старшеклассников

«Код да Винчи» Дэна Брауна (или его экранизация) — современный детектив и остросюжетный мистический триллер, который точно увлечет ребенка. Помимо интересного сюжета, здесь есть и возможность научиться мыслить критически, не доверять шаблонам, а искать истину самому. Также книга и фильм могут пробудить в ребенке интерес к мировому искусству, архитектуре и криптографии.

— Для старшеклассников также будут полезны биографии и истории реальных людей. Тех, кто прошел путь от идеи до результата. Это часто мотивирует сильнее художественных сюжетов, — говорит репетитор Татьяна Мишина.

Посмотреть старшекласснику педагог также рекомендует фильм «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи. Это прекрасная история про математику, образование, профессиональную реализацию несмотря ни на что.

Еще несколько вариантов, которые вдохновят и обучат хорошим качествам:

«Розыгрыш» от режиссера Владимира Меньшова (1976) – советский фильм, который учит ответственности за свои поступки, уважению учителей, борьбе с конформизмом, честности и искренности.

«Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента (1997) может вдохновить подростка усердно учиться и уверенно идти к своей цели. Это кино о юном гениальном математике, который работает уборщиком и боится реализовать свой научный потенциал. Фильм учит тому, что талант — это только начало, важно еще и преодолеть внутренние барьеры, поверить в себя, вложиться в свой талант и сделать его призванием.

В ТЕМУ

А что смотреть и читать, чтобы выучить английский?

Педагог и руководитель лицензированной языковой онлайн-школы Татьяна Мишина считает, что чтение книг и просмотр контента в оригинале способствуют развитию языковых навыков. Например, репетитор советует смотреть выпуски TED Talks. Это короткие публичные выступления, в которых эксперты из разных областей — от науки и творчества до бизнеса и социальной работы — делятся своими уникальными идеями, опытом и открытиями.

— Это огромное количество подкастов, анимационных видео, длинных и коротких, про любую тему, которая интересна конкретно вашему ребенку. Для начинающих лучше подойдут короткие видео и обязательно адаптированный под возраст, то есть немного упрощенный под текущий уровень знаний контент. А вот если дать неадаптированный, у ребенка может возникнуть перенасыщение и восприятие языка как чего-то очень сложного, а значит — отторжение. На среднем уровне предложить ребенку можно также ситкомы и сериалы с бытовой лексикой. На более высоком — уже фильмы на современном английском языке, интервью и подкасты.

Важный момент: осторожнее с субтитрами. Если фильм идет с ними, то язык будет развиваться гораздо медленнее. Почему? Представьте, идет английская речь, а текст ребенок читает по-русски — мозг находится в диссонансе.

Когда знаний и лексики пока недостаточно для того, чтобы понимать мультфильм или кино полностью в оригинале, то эффективнее взять лишь небольшой фрагмент. Его можно посмотреть несколько раз, разобрать, выписать новые выражения, попробовать провести с ними ассоциации, придумать предложения или даже смешную историю с десятью фразами. Уже на более высоком уровне можно слушать лекции и подкасты в наушниках фоном. Так стирается грань между русским и английским, а язык становится частью ежедневной рутины.

НА ЗАМЕТКУ

Фильмы, мультфильмы и сериалы — это, конечно, хорошо, но важно и читать, чтобы лучше погрузиться в язык. Подготовили для родителей небольшую подборку книг, которые не только помогут вдохновиться и научиться хорошему, но и позволят развить языковые навыки.

Что читать самым маленьким: адаптированные русские сказки, переведенные на английский, «Забавные истории котенка Рэдди», «Дневник Ника и Пэт» или «Страусенок Хампти и его семья» Юлии Пучковой, «Винни-Пуха» Алана Милна.

Книги для начинающих поклонников языка: «Чарли и шоколадная фабрика» и «Матильда» Роальда Даля, адаптированные «Рассказы о Шерлоке Холмсе», «Чудеса страны Оз» Д. Фрэнка Баума, «Мэри Поппинс» Памелы Линдон Трэверс, «Последний из могикан» Джеймса Фенимора Купера.

Для тех, кто хочет истории посложнее: переведенный на английский «Вокруг света за восемьдесят дней» Жюля Верна, «Дары волхвов» и другие рассказы О. Генри, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, Легенды о короле Артуре, «Дорога заклинаний» Юлии Пучковой.

Для продвинутых учеников и любителей литературы: «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса, «Золотой жук» Эдгара Аллана По, «Портрет Дориана Грея» и другие рассказы Оскара Уайлда, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона и «Принц и нищий» Марка Твена.

КСТАТИ

Часто в магазинах можно найти книги с дополнительными заданиями по прочитанной главе и новой лексикой. Это поможет лучше запомнить сюжет и выучить новые грамматические правила и слова.