Тайны каменного острова: как снимают «Форт. Возвращение легенды»

Участники шоу слева направо: Виолетта Чиковани, Мария Малиновская, Александр Петров, Ганвест, Богдан Титомир, Никита Джигурда.

13 сентября в 21:00 на СТС премьера второго сезона программы «Форт. Возвращение легенды» с ведущим Александром Петровым. Рассказываем, как создавался один из самых загадочных телепроектов страны.

Стены, которые помнят Петра I

Съёмки второго сезона также прошли на территории кронштадтских фортов Император Александр Первый и Кроншлот — объектов культурного наследия, включённых в список ЮНЕСКО.

В строительстве Кроншлота, где находится сокровищница телепроекта, в 1704 году участвовал сам Петр I. Другой форт — Император Александр Первый, где и проходят все испытания шоу, — стали возводить по указу Николая I в 1838 году. Его площадь составила 52 000 м³, а высота — четыре этажа.

Форт расположен на островке в Финском заливе, поэтому всё оборудование, материалы и декорации (а это более 400 тонн) пришлось перевозить по воде. Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех служб, также понадобилось доставить 25 тонн дизеля для генераторов, ведь на острове нет электричества.

Звёздные команды и семейные подряды

В каждом выпуске старинную крепость покоряет новая команда звёзд. В этот раз среди участников — Никита Джигурда, Богдан Титомир, Стас Костюшкин, Ирина Дубцова, Денис Клявер, Клава Кока, Василиса Володина, Дарья Мороз, Павел Деревянко, Мария Горбань, Ольга Кузьмина, Мария Погребняк, Алла Михеева и другие актёры, музыканты, ведущие и блогеры.

Сложнейшие испытания проходят и семейные дуэты: Тимур Родригез с супругой Катей Кабак, Анна Банщикова с сыном Александром, Николай Василенко с сыном Марком, сёстры Анжелика и Кристина Каширины.

«82 звезды — серьёзный вызов. Всех собрать, привезти, снять и прожить с ними эту жизнь было непросто, — рассказывает креативный продюсер СТС Александра Гройсман. — В целом второй сезон гораздо сложнее, несмотря на то, что мы уже знали, каково это — снимать на территории фортов. В прошлый раз удивить зрителя было легче, потому что само нахождение на фортах Император Александр Первый и Кроншлот стало сюрпризом. Но мы поставили себе задачу быть интереснее, ярче, опаснее, масштабнее».

Испытание ураганом, тараканами и змеями

В новом сезоне задания для звёзд также усложняются: герои прыгают с крыши форта в поисках сундука, плавают со змеями в закрытом аквариуме, перемещаются с помощью телепорта, изучают древний алфавит, зависнув на внешней стене крепости, стреляют из пушек, проверяют боксы с дикими животными, ищут баланс над заливом и ответы в башне Чумного доктора.

В этом году появилось не только больше 70 новых испытаний, но и обновились предыдущие. Например, в «Колесе фортуны» раньше участник стрелял из лука по сокоманднику, привязанному к статичному колесу, которое теперь крутится. А в «Мерзком коридоре» в боксы, через которые проскальзывает голова участника, добавили пасхалки, напоминающие зрителям другие задания форта.

Но главным испытанием для съёмочной группы стала переменчивая погода. «Можно было приехать к началу съёмок и застать ливень, через полчаса светило солнце, а через пару часов шквалистый ветер. Конечно же, погодные условия вносили свои коррективы и что-то отменялось. Например, как-то унесло ветром баржу и мы поменяли испытание, потому что стало слишком опасно», — вспоминает Александра Гройсман.

Для наполнения келий форта Император Александры Первый художники привезли 4000 единиц реквизита, а для проведения испытаний — 6000 мадагаскарских тараканов, 5000 сверчков, 3000 саранчи, 200 жаб, 40 змей, 30 скорпионов и других представителей фауны.

Самый внимательный зритель заметит, что возле келий стоят мини-фигурки форта, напечатанные на 3D-принтере. Эта модель, если её разбить в 3D, содержит все внутренние помещения форта Император Александр Первый. Всего напечатано семь больших фигурок, печать каждой занимала около восьми часов. В целом за весь проект на 3D-принтер ушло 20 килограммов пластика: на фигурки фортов, эмблемы, вензеля, отделку и другие элементы.