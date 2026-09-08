Долгожданное прибытие на Родину Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа из 69 пассажиров научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которое норвежские власти арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по запросу украинских компаний, благополучно вернулась в Россию.

О том, как проходила эвакуация с архипелага Шпицберген и чем встречали соотечественников на родине, рассказал на Радио «Комсомольская правда» его главный редактор Андрей Горбунов, который находился на арестованном судне вместе с экспедицией Русского географического общества. Приводим дословно его рассказ.

Россияне, оказавшиеся на Шпицбергене благополучно вернулись в Россию

Ночной сбор и первый этап пути

— Вчера в 2 часа ночи нас попросили собраться в лобби нашего отеля со всеми вещами, погрузили на автобус. Довезли до порта. В порту мы сели на корабль губернатора Шпицбергена. Он предоставил свой корабль. На корабле мы три часа шли до Лонгйира. Это норвежская столица архипелага Шпицберген. Там нас выгрузили и на автобусе довезли до аэропорта».

В 2:30 нас погрузили в автобусы и отвезли в порт Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С собой в дорогу дали бутерброды Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В порту Баренцбурга нас ждал корабль губернатора Шпицбергена Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На входе у всех проверили загранпаспорта. Норвежцы были приветливы и даже чересчур улыбчивы. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так выглядит корабль губернатора Шпицбергена изнутри. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспрецедентный шаг — россиян пропустили без шенгена

Горбунов подчеркнул, что эвакуация проходила в уникальных условиях — норвежские власти пошли на беспрецедентный шаг.

— Это исторический, на самом деле, момент. Впервые такой путь был проделан без виз. Норвегия отказалась выдавать нам шенгенские визы. Нам разрешили на территорию материковой Норвегии въехать без шенгенской визы, вообще без любой визы.

Главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов был среди пассажиров арестованного судна вместе с экспедицией Русского географического общества. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В общем, нас довезли до аэропорта в Лонгйир. Там посадили на самолет. До Киркенеса, до материковой Норвегии мы долетели самолетом, часа два нужно было лететь.

Корабль пришел в норвежскую столицу Шпицбергена Лонгйир. Там нас ждала полиция. На всякий случай. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дальше на автобусах нас отвезли в аэропорт Лонгйира. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирам судна «Профессор Молчанов» предстоял полет в материковую Норвегию - город Киркенес. Это ближайший населенный пункт к российской-норвежской границе. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полет длился два часа Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

И там, без прохода за багажом, нам к трапу самолета подогнали автобусы и повезли прямо на границу с Мурманской областью. В здание аэропорта нас не пустили.

Контроль на границе

Норвежские пограничники и таможенники проявили особую бдительность, несколько раз проверив документы.

— От Киркенеса до границы где-то полчаса ехать. Раза три у нас проверили паспорта полиция и таможенники Норвегии, несколько раз нас внимательно пересчитывали. Потом мы приехали на границу наконец-то. Проверили на нашей границе и потом наконец-то нас отпустили с Богом, и мы поехали по земле русской.

На границе норвежские таможенники тщательно проверили наши паспорта. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гулять разрешали выходить по 10 человек. Стояли на границе около часа. Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Встреча с блинами и флагами

Первыми пассажиров после КПП Борисоглебск встречали простые жители Мурманской области.

— Немного проехали от границы и опять останавливаемся. Выходим, а там стоят люди с триколорами, с российскими флагами, и поляна накрытая. Блины горячие, чай, арбуз порезанный. В общем, ребята из местных сел, которые находятся рядом с границей, реально скооперировались и устроили нам шикарную встречу.

Пикник на российской земле Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Команда осталась на судне

Пассажиров эвакуировали, однако экипаж «Профессора Молчанова» продолжает оставаться на Шпицбергене.

— К сожалению, члены экипажа продолжают находиться на Шпицбергене, но это положено по всем правилам корабельного дела. Капитан остается на своем судне. Сейчас идут разные суды. В общем, нет, к сожалению, никто из команды с нами не приехал.

Но младший корабельный персонал, юнги, им разрешили уехать. Но я так понимаю, они не в штате, если можно так сказать, на корабле. Они очень молодые ребята. Один бабушке сегодня звонил, говорил: «бабушка, я в России, все нормально».

Ранее KP.RU писал, что группу из 69 пассажиров «Профессора Молчанова» вывозили из Баренцбурга специальным маршрутом, включавшим водный, авиационный и автомобильный транспорт. В столице Кольского Заполярья для гостей уже подготовили места в отелях, около десяти местных предпринимателей оперативно нашли возможность принять пассажиров. Российские власти намерены добиваться снятия незаконного ареста с «Профессора Молчанова».

ОФИЦИАЛЬНО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

- В таких ситуациях мы руководствуемся простым принципом: своих не бросаем. Приоритетом было обеспечение безопасного возвращения наших граждан, рассматривалось несколько вариантов. Задача успешно выполнена, наши соотечественники вернулись на Родину. Благодарю всех, кто участвовал в этой операции. Особо отмечу терпение и выдержку непосредственных участников этого непредвиденного приключения. Продолжим работу по освобождению судна «Профессор Молчанов», незаконно задержанного норвежскими властями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы дома!»: Пассажиры арестованного Норвегией судна вернулись в Россию

Почему Норвегия закрыла единственную русскую радиостанцию на Шпицбергене

Экспедиция на Шпицберген: как противостоять мягкой силе Норвегии, и кто оставил загадочные круги на полях

Научный поход превратился в политический триллер: что происходит на арестованном Норвегией судне «Профессор Молчанов»

Экипаж арестованного судна «Профессор Молчанов» остался в Норвегии на корабле