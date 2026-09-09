Вопрос дня: За что надо поощрять ребенка деньгами? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Журова, депутат Госдумы:

- Ребенку семи лет, может, и конфеты хватит для радости - за то, что спокоен в гостях. А платить ли школьнику за хорошую учебу в течение года - вопрос спорный. Успешный конечный результат - да, заслуживает премии. Кстати, старшего, Ярослава, я поощряла не деньгами, а новыми коньками - как рекордсмена России в 16 лет.

Ольга Ярославская, Уполномоченный по правам ребенка в Москве:

- Я считаю, что до 10 лет не стоит поощрять ребенка деньгами за поведение, успехи или помощь по дому. Важно, чтобы ребенок понимал: домашние дела — естественная часть семейной жизни, а добрые поступки и достижения не совершаются ради награды. После 10 можно постепенно вводить вознаграждение за дополнительные домашние дела — безопасные, посильные и соответствующие возрасту. Так формируется понимание связи: труд — результат — вознаграждение.

Наталия Царева, психолог, автор книги «Танец привязанности» издательства «Комсомольская правда»:

- Только за особые достижения. Например, если помог отцу разобрать гараж. Ведь стимулирование деньгами - быстро теряющая актуальность мотивация. Мы к деньгам привыкаем - и хочется все больше.

Фабрис Сорлин, отец десятерых детей, глава ассоциации «Франко-российский диалог»:

- Мы с женой не даем детям деньги за экзамены или обычные домашние дела. А поощряем за те заслуги, которые оценили бы рублем и на «свободном рынке». Скажем, если ребенок сам починит газонокосилку и скосит всю траву на участке.

Иветта Рогова, солистка арт-группы SOPRANO Турецкого:

- Мне в детстве родители платили за хорошие оценки. За пятерку была одна цена, за четверку - другая, а тройки и двойки все отменяли. Сейчас я поступаю с дочкой по той же схеме.

Дин Майер, австралийский актер («Блиндаж», «Романовы. Преданность и предательство»):

- Можно наградить ребенка, если он сделал что-то на пользу обществу - например, улучшил жизнь людей в своем районе.

Олег Рой, член правления Союза писателей России:

- Многие считают, что финансовое поощрение детей неприемлемо. Но можно превратить это в игру, дать им нужную информацию о ценности денег. Целью может стать участие в благотворительной акции, подарок сестре, маме... Можно открыть с ребенком фонд - и потом использовать для подарка ему самому.

Павел Пожигайло, эксперт по демографии:

- Много лет у меня был малый бизнес - столовая. Все мои восемь детей летом там работали официантами, посудомойками. Чаевые я у них не забирал. А когда они стали студентами, пообещал: если будете учиться так, что вас переведут на бюджет, положу каждому на счет средства, которые плачу за обучение. И двое уже перешли на бюджет!

Александра Чмуж, психолог:

- Я, как психолог, не рекомендую использовать деньги в качестве поощрения. Это чревато подменой мотивации. Вместо интереса к деятельности, у ребенка появляется желание стараться за деньги, это не создает долгосрочную мотивацию.

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