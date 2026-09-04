Британия не осмелится нанести удар по России, но сделает все, чтобы этот самоубийственный акт совершили украинцы Фото: EAST NEWS.

Лидер Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал большую аналитическую статью о том, как Британия не просто помогает нынешней бандеровской Украине в борьбе против России, а фактически напрямую принимает участие в подготовке и осуществлении ударов по нашей стране. Британские компании сами и в сотрудничестве с украинскими разрабатывают, изготавливают новые ударные и разведывательные дроны, испытывают их в условиях фронта и доводят изделия до более совершенных и современных модификаций.

НЕ ПЕРСОНЫ, А ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Как пишет Медведчук, «политические фигуры меняются: Федоров (экс-министр обороны Украины – прим. авт.) покинул украинское правительство, Кир Стармер ушел с поста британского премьера, однако его преемник Энди Бернэм уже в первом разговоре с Зеленским заявил, что подход Британии к Украине и давлению на Россию меняться не будет». Более того, все лишь развивается. Если «в апреле 2026 г. именно Федоров участвовал вместе с британским Минобороны в развертывании крупнейшего пакета по закупке ударных беспилотников», то «теперь этот этап получает продолжение: британский баллистический проект «Nightfall». Он предусматривает серийное производство баллистических ракет дальностью более 500 км, причем само Министерство обороны Британии прямо связывает его с предшествующими поставками Украине тысяч дальнобойных ударных дронов».

Медведчук делает логичный вывод: «Переход от массового применения дальнобойных беспилотников к массовым серийным баллистическим ракетам выглядит уже не инициативой конкретных министров, а последовательным направлением британско-украинского военного сотрудничества». Иначе говоря, война против России стала одной из основ госполитики Британии, а экс-министр Федоров играл лишь номинальную роль «украинского гения». Кстати, ныне Федоров продолжает играть ту же роль, сумев привлечь в «компаньоны» главу компании «Палантир» Алекса Карпа.

Виктор Медведчук написал большую аналитическую статью. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Но у нас речь про британцев, которые все серьезнее и серьезнее включаются в украинский конфликт. Фактически, большинство эскалаций – их рук дело. И, судя по «баллистическому» проекту, планы руководства Туманного Альбиона идут еще дальше по лестнице эскалации. Что и доказывает Медведчук на гигантском объеме фактических сведений.

ДРОНЫ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕХВАТЧИКИ

Статья Виктора Владимировича изобилует огромным количеством конкретики. Фирмы, адреса, фамилии владельцев и руководителей - причем, как англичан, так и украинцев. Тем более удивительно, что практически вся информация взята из открытых источников.

- Промышленная база для серийного выпуска дальнобойных дронов и ракет формируется по двум взаимосвязанным направлениям – наращиванию средств дальнего поражения и созданию эшелонированной противоракетной обороны, - пишет Медведчук. - Британия занимает здесь ведущую организационную позицию, возглавив европейскую программу «Deep Precision Strike» и объединение промышленности для производства вооружений дальностью до 2000 км и более.

Промышленная база для серийного выпуска дальнобойных дронов и ракет формируется по двум взаимосвязанным направлениям Фото: REUTERS.

Такая дальность означает, что это оружие разрабатывается специально для России.

«Одним из британских участников этой работы стала Milanion Group Ltd, которую контролирует гражданин Британии Давиндер Сингх Догра. Именно эта компания еще в 2025 году самостоятельно представила ракету FP-5 как MILANION FP-5 с заявленной дальностью до 3000 км, а ее украинским партнером выступает ТОВ «Файєр Поінт». Fire Point производит дальнобойные БПЛА FP-1 и FP-2, крылатую FP-5 и разрабатывает баллистические FP-7 и FP-9», а «ключевой офис компании Milanion Group Ltd, который отвечает за инжиниринг, интеграцию оборонных технологий, международные контракты и взаимодействие с рынками Европы и НАТО располагается в окрестностях Лондона».

ПО ЗАКАЗУ И С УЧАСТИЕМ УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ

Группа Destinus, куда входит и украинская «Дестінус Україна», совместно с Rheinmetall разворачивает в Германии производство крылатых ракет RUTA Block. Но…офис тоже в Лондоне. Производственные, инженерные и испытательные мощности MBDA UK Ltd (британского подразделения ведущего европейского концерна по разработке ракетного вооружения) сосредоточены на трех основных высокотехнологичных площадках в Великобритании в Болтоне, Стивенедже и Бристоле. На первой площадке осуществляется серийное производство, сборка и интеграция ракетных комплексов, на второй проектируют ключевые узлы, головки самонаведения и программное обеспечение для таких систем, как дальнобойные ракеты Meteor и крылатые ракеты Storm Shadow, а в Бристольском филиале размещены инженерно-технологический центр и секретное подразделение Sparkworks, занимающееся инновационными лазерными технологиями и оружием направленной энергии, включая проект боевого лазера DragonFire».

Из 27 участников программ Brakestop и Nightfall, запущенных по украинским требованиям и предусматривающих создание наземного средства поражения дальностью более 500 км с боевой частью 225 кг, до летных испытаний, дошли уже упомянутая MBDA UK, MGI Engineering Ltd и Rotron Aerospace Ltd. Главные инженерные и производственные мощности британской компании MGI Engineering Ltd расположены в городке Уитни графства Оксфордшир, а Rotron Aerospace Ltd – в городке Шафтсбери графства Дорсет. Все с очень подробными адресами. Кстати, все та же MBDA этим летом заключила соглашение с украинским ДП «КБ «Луч», разработчиком семейства «Нептун», о совместном создании новой крылатой ракеты NEPTUNE2 для дальних ударов. Специально для Украины в MBDA создали комплекс RAVEN, адаптировав авиационную ракету ASRAAM для наземного применения.

Thales Air Defence Ltd производит в Белфасте ракеты, а производство и обслуживание пусковых установок RapidRanger и машин управления переносится на Украину, где украинским производственным звеном группы Thales стало ТОВ «ТАЛЕС–УОП», созданное Thales International SAS и государственным АТ «Українська оборонна промисловість».

Британские компании сами и в сотрудничестве с украинскими разрабатывают, изготавливают новые ударные и разведывательные беспилотники Фото: REUTERS.

Подразделение FalconWorks концерна BAE Systems plc, производит реактивный ударный Nyan и одновременно работает с украинской технологией беспилотника-перехватчика Octopus для совместного массового производства на британских предприятиях.

Десятки предприятий и совместных производств, сотни и тысячи рабочих мест, десятки и сотни тысяч беспилотников, выпускаемых, запускаемых и запланированных к производству.

ВСЯКОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ

Как пишет Медведчук, одним из украинских участников-учредителей Альянса беспилотников ЕС–Украина Еврокомиссия определила группу Uforce, чья головная структура зарегистрирована в Британии. А саму группу создали экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук и основатель People.ai Олег Рогинский. В нынешнем году в совет директоров группы вошли бывший министр обороны Британии Бен Уоллес и бывший председатель правления НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Сейчас Uforce уже объединяет девять украинских оборонных компаний, а после привлечения инвестиций от Shield Capital, Lakestar и Ballistic Ventures оценка группы превысила 1 млрд долларов. И это не предел.

В феврале 2026 года при участии министра оборонной промышленности Люка Полларда и посла Украины Валерия Залужного, зарегистрированная в Британии компания Ukrspecsystems Ltd, связанная с украинской ТОВ «Укрспецсистемс», открыла производственную площадку. Уже в мае 2026 года Ukrspecsystems стала первым зарубежным партнером британского консорциума «SCEPTRE», объединяющего военно-технологические компании Hadean Supercomputing Ltd, 2iC Limited, Vizgard Ltd, Kraken Technology Group Ltd, Evolve Dynamics Ltd, Labrys Technologies Ltd и ACUA Ocean Ltd. При этом, стоит особо отметить, что «Укрспецсистемс» вышла из волонтерского движения People’s Project, одним из основателей которого был нынешний руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и разработка первого дрона компании финансировалась за счет его личных средств.

Наблюдательный совет британско-украинской компании Trypillian Ltd возглавляет бывший начальник Штаба обороны Британии лорд Дэвид Ричардс, одновременно являющийся советником британской FAC Technology по вопросам применения беспилотных систем.

Компанию Destinus Uk Ltd контролирует бывший российский миллионер Михаил Кокорич; а ее вторым директором является бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. При этом компания входит в международную группу, имеющую филиалы и во Франции, и на Украине.

Очень прочный британо-украинский союз, в котором представители каждой из сторон работают в полном контакте друг с другом для того, чтобы нанести наибольший урон России. Для Британии это уже стало многовековой традицией. Для нынешней Украины – смыслом жизни.

Зеленский, говоря об ударах по России и закрытию неба над нашей страной, рассчитывал на своих британских союзников Фото: REUTERS.

РАЗВЕДКА БОЕМ

Из всего вышеперечисленного, а здесь только часть написанного Виктором Медведчуком, абсолютно логично следует, что Зеленский, говоря об ударах по России и закрытию неба над нашей страной, рассчитывал на своих британских союзников, а не на украинских «гениев» типа Штилермана.

- За несколько лет Британия сформировала производственную и испытательную базу для массового выпуска разведывательных и дальнобойных БПЛА, отработала механизм переноса украинского боевого опыта в собственную промышленность и одновременно выстроила цепочки поставок двигателей, боевых частей, топлива, электроники и других компонентов ракетного оружия. В управление этой системой непосредственно вовлечены бывшие и действующие высокопоставленные британские и украинские политики, военные и руководители спецслужб, - считает Виктор Владимирович. - Накопленные мощности и компетенции теперь позволяют Лондону через украинскую промышленную и боевую инфраструктуру переходить от массового применения дальнобойных дронов к серийному производству крылатых и баллистических ракет. На этом фоне массированные попытки преодолеть московский узел ПВО летом 2026 года могут рассматриваться одновременно как удары и как практическая разведка возможностей системы, характера ее реакции и пределов насыщения перед возможным расширением применения более сложных дальнобойных средств, которые массово и, очевидно, целенаправленно создает Великобритания.

Вот только сама она не осмелится нанести удар по России, но сделает все, чтобы этот самоубийственный акт совершили украинцы. И потому, как отмечает Медведчук, не стоит удивляться словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 18 августа заявил, что Россия вправе рассматривать участие Британии в ударах по своей территории как участие в войне. А президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита ШОС, загадочно ответил на вопрос журналиста о возможности нанесения ударов по объектам военной промышленности на территории Британии: «Это секрет, военная тайна».

А у Путина, на минуточку, информации по теме, безусловно, гораздо больше, чем у Медведчука…

Остается один вопрос – можно ли считать статью Виктора Владимировича серьезным предупреждением Лондону, с конкретными адресами британских предприятий?

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