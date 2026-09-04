Практически по всем статьям нынешний форум обошел предыдущие. Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Восточный экономический форум – он ведь как Олимпиада. С одной стороны, главное – участие. С другой, без воли к победе тут тоже никак. Все пристально смотрят на цифры: можно ли этот форум считать «золотым», побиты ли рекорды?

Итоги ВЭФ-2026: суммы контрактов, последние новости

Отвечаем, не томим: рекорды - побиты! Вот главные цифры ВЭФ – 2026, который прошел с 1 по 4 сентября и официально завершился во Владивостоке, пока европейская часть страны официально спала:

- 9300 человек приехали на Восточный экономический форум (из них 1200 – работники СМИ);

- 78 государств представляли участники ВЭФ;

- 18 из этих стран принято именовать недружественными;

- 318 соглашений было подписано;

- 7 трлн рублей – общая, хоть пока еще и примерная, сумма этих соглашений (не считая тех, которые составляют коммерческую тайну).

Эти данные озвучил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков. И практически по всем статьям этот форум обошел предыдущие.

Но ВЭФ – это не только цифры, деньги, контракты.

Итоги Восточного экономического форума - 2026: проекты, мероприятия и площадки

- Мы провели масштабный фестиваль культуры «Владивостокские сезоны», его венцом стал грандиозный концерт «Душа России», в котором приняло участие более 75 000 человек. Для гостей и жителей Владивостока было организовано открытие уникальной художественной выставки «Русский импрессионизм. Стихия цвета». Вместе с Росконгрессом и Министерством культуры мы привезли во Владивосток 60 картин русских импрессионистов, - рассказал советник президента.

Что касается деловых мероприятий, то их было больше 150.

- В том числе мы провели международный форум «День Сокола», «Форум креативных индустрий», «Форум малого и среднего предпринимательства», Молодежный день. Были проведены и спортивные игры, в которых приняли участие спортсмены из 10 стран. Выставка Улица Дальнего Востока (на ней все 11 восточных регионов страны строят свои павильоны и демонстрируют все самое-самое, - Ред.), продлится до 7 сентября, - рассказал Антон Кобяков. - В целом для России ВЭФ - это широкое окно в мир возможностей и развития. Пожалуй, только на Дальнем Востоке по-настоящему чувствуются бескрайние просторы нашей великой Родины. И все, что обсуждалось в эти дни на форуме, подчинено одной главной цели — сделать жизнь людей лучше.

Кстати, вот что конкретно там обсуждалось.

- Мы стараемся обсуждать всё самое важное. В этот раз был блок тем «Жить и работать на Дальнем Востоке». Отдельно выделили блок «Механизм привлечения частных инвестиций». Важным направлением стали темы логистики и инфраструктуры для роста экономики, а также технологии настоящего и будущего, - перечислил Антон Кобяков. - В программе, разумеется, была широко представлена и международная повестка, которая охватывала ряд сессий под названием Дальний Восток — полюс международного взаимодействия.

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков. Фото: Кирилл Казачков / РОСКОНГРЕСС

Итоги ВЭФ-2026: Северный морской путь

Внутри международной повестки много говорили про важнейший козырь России – Северный морской путь. Советник президента назвал его единственным безопасным логистическим путем в условиях войн за торговые маршруты. И напомнил о поставленной задаче – сделать СМП круглогодичным, безопасным, конкурентоспособным маршрутом от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и стран Азиатско-тихоокеанского региона.

- Передовые экономики Азии это поняли. Так, Китай анонсировал открытие экспресс-доставок в Европу через СМП, назвав его «Ледяным шелковым путем». Время в пути - 18-20 суток, что гораздо быстрее и безопаснее, чем через Красное море, - рассказал Антон Кобяков. - Включается в игру и Южная Корея. Нынешнее руководство страны хочет превратить Северный морской путь в новый двигатель роста их экономики, связать СМП с портами Юго-Востока страны. Недаром наш Восточный экономический форум в этом году посетила большая делегация южнокорейских предпринимателей, не согласных с политикой своей страны, ограничивающих контакты с нашей экономикой. Правительство Сеула, конечно, помнит, что весь СМП — это территориальные воды России, а значит, надо уже пересматривать взаимоотношения двух наших стран (в сторону потепления, конечно же, - Ред.). И это еще одно подтверждение и проявление того, что Россия остается островом стабильности и адекватности отношения к партнерам.

Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДОСЛОВНО

«Русофобия стала самой дорогой штукой»

- Фашистская хунта, которая захватила в результате кровавого переворота власть в Киеве, вскоре перегрызет горло самой себе, — по традиции, в рамках подведения итогов Восточного экономического форума сообщил Антон Кобяков. — Как ранее заметил наш президент, Украина рано или поздно потеряет свои западные земли, принадлежавшие до Второй мировой войны Польше, Румынии, Венгрии. Те земли, которые являются обителью зла; местом, где вскармливается украинский национализм. Причудливая вообще история. Мы вместе воевали против фашистов, как так оказалось, что они возглавили укрорейх? Мы вместе дошли до Берлина, а теперь это авангард европейского фашизма.

И спасти Украину, по словам Антона Кобякова, может только Россия.

- От фашистов в Киеве хлебнут еще многие. Да это и уже происходит: они создают радикальные ячейки на Ближнем Востоке, торгуют в Африке оружием, органами, людьми, то есть экспортируют террор, смерть и грязь, - рассказал Антон Кобяков.

И спрогнозировал нерадостное экономическое будущее западных стран:

- Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 трлн долларов. Финансирование Украины и рост расходов на энергию дешево Европейскому Содружеству не обойдется, - говорит Антон Кобяков. – Вообще, так получается, что русофобия в современном мире стала самой дорогой штукой. Деструктивной штукой. Все, кто начинает проповедовать русофобию, так или иначе, потихонечку разрушается. Вот, к примеру, где Европа завтра станет брать газ и нефть, когда поставки из России будут полностью отключены? После того как взорвали наш Северный поток, им стали привозить СПГ из Америки. А вчера Минэнерго США заявило, что они уже грозят Европе прекращением поставок СПГ. И о каком доверии в этом мире можно говорить?

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