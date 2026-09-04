Фредди Меркьюри всю жизнь боялся, что за его спиной все над ним смеются

Парсы - крошечная этнорелигиозная группа, их на планете сейчас несколько десятков тысяч человек. Они исповедуют зороастризм (пророк - Заратустра, объекты почитания - огонь и солнечный свет); в 720 году они бежали из Персии, где побеждал ислам, в Индию. Там есть такой городок Валсад (Булсар), откуда родом был папа Фредди Меркьюри.
К тому моменту, как он родился (а при рождении его звали Фаррух Булсара), и папа, и мама (тоже парс) переехали на Занзибар. (Очень трудно представить себе более экзотическое происхождение!) При этом, как рапортует Лесли-Энн Джонс, автор самой нашумевшей биографии Фредди, на Занзибаре певца не любят, мемориалов не воздвигают и сувениров, связанных с ним, не продают: изменил вере, изменил родине и вообще, грешил много.
В детстве он учился в Индии, в английской школе - там и начал называть себя Фредди (Фаррух было слишком сложным именем). Потом вернулся на Занзибар. А потом вместе с родителями фактически бежал оттуда, спасаясь от кровавых беспорядков, и оказался в Лондоне. Там семье пришлось жить в сравнительной бедности, но Фредди не тосковал по острову ни секунды - наоборот, был в восторге от Лондона 60-х (забавная деталь: по тогдашней моде, юноши в основном ходили патлатыми, а Фредди был аккуратно причесан).
Он учился на художника, собирался стать иллюстратором. Был большим модником и при этом застенчивым юношей, ужасно стеснявшимся своих некрасивых, выпиравших зубов. Их, кстати, было 36, а не 32 (вот удивился бы Георгий Данелия, автор комедии «33», узнав, что гипердонтия - явление совсем не редкое; Меркьюри лишние зубы удалять почему-то отказывался, хоть и страдал из-за них). Вообще, Фредди вспоминают как человека тихого, вежливого и интеллигентного, хоть это совершенно не вяжется со сценическим образом яростного исполнителя We Will Rock You. На самом деле у него, похоже, было то, что называется тревожным расстройством личности: он всю жизнь считал, что люди за его спиной смеются над ним, смертельно боялся выглядеть глупо, боялся быть отверженным...
В колледже он полюбил петь вместе со своим приятелем Тимом Стаффелом. И разрослись мечты о музыкальной карьере: Фредди хотел быть таким же крутым, как его кумир Джимми Хендрикс. Стаффелл свел его с друзьями, Роджером Тейлором и Брайаном Мэем, и после ряда перипетий появилась группа Queen (к ней примкнул еще Джон Дикон). Фредди сам придумал для нее название. И логотип, на котором два Льва, краб (он же Рак) и феи, символизирующие Деву - все это знаки зодиака, под которыми родились четверо участников. Еще он придумал фамилию для себя: Mercury по-английски значит «ртуть», но Фредди имел в виду скорее бога Меркурия (он же в оригинальном древнегреческом варианте Гермес), в честь которого названа самая близкая к Солнцу планета.
Песни, которые сочинял и исполнял Фредди, с самого начала были очень хороши, но по-настоящему Queen взорвала музыкальный мир несколько лет и альбомов спустя, с Bohemian Rhapsody - абсолютно уникальной в своем роде композицией, напоминающей нарезку песен из несуществующей рок-оперы, где действовали Скарамуш, Фигаро, Вельзевул и прочие интересные персонажи. Трудно понять, как все это родилось у Меркьюри в голове и что это значит. Своему приятелю он однажды сказал, что это не больше чем «рифмованный набор слов», но поклонники десятилетиями пытаются разгадать смыслы и разложить все по полочкам, придумывая все новые версии. (Когда кассета с лучшими песнями Queen впервые вышла в Иране, на вкладыше пояснялось, что это песня об убийце, продавшем душу шайтану, но потом раскаявшемся, воззвавшему к Богу и спасшему ее!) В любом случае, впечатляла эта фантастически задуманная и исполненная штука не по-детски. Элтон Джон, услышав «Рапсодию», сказал, что никто и никогда не поставит ее в эфир. Поставили, да еще как. А настоящим хитом ее сделал революционный, сложно выстроенный видеоклип.
И все: Queen стали суперзвездами. Для Меркьюри это означало деньги, вечеринки, нехорошие излишества... И еще множество альбомов и песен, одна круче другой.
Закончилось все смертью от СПИДа, которая потрясла мир: Фредди же скрывал, что болен, официальное заявление об этом было опубликовано ровно за сутки до кончины. А за полтора месяца до нее вышла последняя и в итоге чуть ли не самая знаменитая песня - The Show Must Go On. Во время записи состояние Меркьюри было уже очень плохим, Брайан Мэй в студии говорил: «Не знаю, сможешь ли ты это спеть». На что Фредди ответил: «Я это сделаю, черт побери», выпил стакан водки и записал с одного раза.
Летом 2025 года все та же Лесли Энн Джонс опубликовала новую книгу, «С любовью, Фредди. Тайная жизнь и любовь Фредди Меркьюри», где потрясла мир новостью: у певца была дочь. При этом имя ее не назвала, вывела под инициалом Б. Подробно рассказала, как та вышла на связь с нею, отправив написанное от руки письмо: «Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться большинству людей необычными и даже возмутительными. Это не должно вызывать удивления. Это никогда не уменьшало его стремления любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня как драгоценное сокровище».
Естественно, Джонс сначала ни слову не поверила, решив, что имеет дело с чокнутой. Но потом общалась с женщиной в течение трех с половиной лет, и переменила мнение. Б. показала Джонс дневники Фредди, в подлинности которых не было сомнений, и сказала, что они ей достались незадолго до его смерти. Согласилась пройти ДНК-тест, который окончательно доказал родство...
А родилась Б. в результате связи Меркьюри с женой его приятеля. О ее существовании знали только самые близкие, включая других участников Queen. Фредди ласково называл ее Биби и посвятил ей песни «Bijou» и «Don't Try So Hard». Когда она выросла, стала профессиональным врачом. И родила двоих сыновей, внуков Фредди; сейчас мальчикам семь и девять лет. Увы, ее жизнь оказалась недолгой: в январе 2026 года муж Б. сообщил, что супруга «мирно скончалась после долгой борьбы с хордомой, редкой формой рака позвоночника. Сейчас Б. со своим любимым и любящим отцом в мире мыслей (sic! - «in the world of thoughts»). Ее прах был развеян по ветру в Альпах».
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