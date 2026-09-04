Вице-премьер Александр Новак познакомился с «Душой России» на ВЭФ-2026

Фото: представлено ПСБ

В третий день форума заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провел обход выставочной экспозиции Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Вице-премьер посетил павильон «Душа России». Он подготовлен социокреативной платформой Фонда Росконгресс при поддержке ПСБ и банка компании А7.

Концепция стенда — русская деловая мудрость. Основная идея: в основе большого дела лежат договоренности, точный расчет, знания и человеческое общение. За каждым изделием, представленным в экспозиции, стоят вековые традиции, уникальные технологии и высочайшее мастерство художников, бережно переданные через поколения. Например, один из участников выставки — подмосковная Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Это одна из первых подобных мануфактур в России. Среди экспонентов также культурно-туристический бренд «Бирария». Он воплощает культурные традиции народов Приамурья. В «Душе России» представлены керамика Константина Гречанова, ювелирные композиции «Дома MOISEIKIN», артефакты коренных народов Приамурья и авторские работы дальневосточных мастеров.

— ПСБ оказывает финансовую и просветительскую поддержку проектам из сферы народных художественных промыслов, современного искусства, способствует продвижению региональных брендов и культурных инициатив, а также инициирует деловую программу для обсуждения перспектив и барьеров на пути реализации гуманитарного потенциала России. И масштабная экспозиция павильона «Душа России» как раз воплощает симбиоз культурного наследия нашей страны и будущего развития отечественного сектора креативных индустрий, — сказала старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова.

Экскурсию по павильону для вице-премьера Новака провела замдиректора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

— Проект «Душа России» создан для того, чтобы показать многообразие традиций народов нашей страны, их культуру и достижения, которыми мы можем гордиться. Сегодня особенно важно не только сохранять народные художественные промыслы и традиционные ремесла, но и помогать им находить свое место в современной экономике. Мы стремимся показать, что культурный код России может становиться основой для создания востребованных брендов, новых проектов и точек роста для регионов, — отметила Маринина.

Кроме знакомства с основной экспозицией, зампред Правительства РФ осмотрел картину Александра Дейнеки «У моря», которая представлена на площадке проекта. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Русского музея организована на Форуме при поддержке ПСБ, Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, Русского музея, Росрыболовства и Фонда Росконгресс.