Дорогой отдых звезд летом-2026: Джиган живет в рехабе за 800 тысяч в месяц, а Петросян на вилле за 250 тысяч в сутки

Ксения Бородина с мужем в США. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Звезды успевают за лето побывать на нескольких курортах. Выбрали главных путешественников этого лета — кто отдыхал много и со вкусом. И в очень разных местах. Прикинули - сколько может стоить похожий отпуск, учитывая, что обычно звезды выбирают шикарные отели и вип-условия.

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Блогер и телеведущая Ксения Бородина посетила больше курортов, чем ее коллеги этим летом. Вдвоем с мужем блогером и бизнесменом Николаем Сердюковым они улетели бизнес-классом в Париж, откуда отправились в путешествие по Франции и Италии, заселяясь в отели уровня 5 звезд, посещая дорогие рестораны. К примеру, в Париже они жили в отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel с видом на Эйфелеву башню — прожить в таком сутки стоит в среднем 50 тыс. руб. Также во Франции они посетили концерт Бруно Марса. На Капри парочка заселилась в отель La Palma Capri, где сутки стоят от 200 тыс. руб. И так по всему маршруту — дорогие отели, индивидуальные экскурсии и прочие развлечения. Две недели такого отдыха на двоих с учетом перелетов стоят не меньше 4 млн руб.

Потом с мужем, мамой и двумя дочками Бородина устроила пляжный отдых в Турции в отеле Maxx Royal Kemer Resort, где десять дней отдыха большой компанией в пик сезона превышают 2 млн руб.

Бородина с дочками в Диснейленде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В конце лета Ксения Бородина с мужем и дочками Марусей и Теоной улетела в путешествие по США: было много экскурсий и прогулок по Майами и Нью-Йорку. А в Орландо побывали в «Диснейленде», где развлекались целый день. Понятно, что и здесь семья останавливалась в шикарных отелях. К примеру, в Орландо они остановились в Four Seasons с видом на парк. Апартаменты здесь стоят более 100 тыс. руб. в сутки, но зато до «Диснейленда» можно дойти за 5 минут. С учетом перелета бизнес-классом, проживания, питания, экскурсий недельный отпуск в Америке на семью обошелся звезде более чем в 5 млн руб.

Стоимость: Похожий отдых обойдется в сумму от 11 млн руб.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

Актриса Екатерина Климова конец лета провела с тремя взрослыми детьми и дочкой-школьницей на Камчатке. Климова с сыновьями и дочкой брала индивидуальный тур и осталась в восторге. Актриса в восторге от первой морской прогулке по бухте Русская: «Трудно сказать, что больше поразило - киты, красивейшие виды или вкуснейшие крабы, которых мы ловили, чистили и ели». Климова составила топ-мест Камчатки, которые удивят путешественников: долина гейзеров (лететь час на вертолете, но оно того стоит); кальдера вулкана Узон; Халактырский пляж (незабываемые ощущения Тихого океана, баня, конные прогулки); Авачинская сопка (мои старшие дети совершили восхождение на вершину 2741 метр); река Авача, где можно порыбачить; Курильское озеро, где можно наблюдать за десятками медведей, ловящих рыбу; экструзия Верблюд (легкое восхождение, можно спокойно подниматься с маленькими детьми). В расписании семьи звезды был и ресторан морепродуктов и отель 5 звезд. Цена тура на Камчатку на неделю на человека стартует от 160 тыс. руб. - включено все, кроме авиаперелета и медстраховки.

Екатерина Климова ловит рыбу с дочкой Бэллой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Также Климова успела побывать на релаксе на Мальдивах - только пляж, вкусная еда и спа. Сутки на вилле отеля, который она выбрала, стартуют от 90 тыс. руб. То есть две недели только проживания обойдутся - 1,2 млн руб. А с билетами и питанием - более чем в 3 млн руб. Стоимость: Похожий отдых обойдется в сумму от 4 млн руб.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН

Татьяна Петросян (Брухунова) в Турции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жена и директор народного артиста Евгения Петросяна Татьяна Петросян умеет организовать интересный отдых. Этим летом семья выезжала в полном составе (Евгений Ваганович, Татьяна, их сын Ваган, дочь Матильда) в турецкую Анталью. Отдыхали в пятизвездочном комплексе вилл Bayou Villas. Стоимость виллы на сутки стартует в среднем от 250 тыс. руб. Плюс перелет бизнес-классом (от 1 млн руб.) - итого на такой отпуск в две недели придется потратить 4,5 млн руб. Также этим летом Татьяна побывала в шикарном семейном отеле в Тверской области, несколько раз путешествовала по близлежащим к Москве регионам с экскурсиями, а в сентябре отправится в небольшой речной круиз на неделю со своими подписчиками-поклонниками из Москвы в Питер с остановками для экскурсий.

Стоимость: Похожий отдых обойдется в сумму от 5 млн руб.

Евгений Ваганович играет с детьми на вилле в Турции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ДЖИГАН

Репер Джиган (Денис Устименко) это лето провел так, как никто больше из его коллег. После развода с женой блогером Оксаной Самойловой певец стал демонстрировать отдых с детьми. Помогает ему в таких поездках няня младшего ребенка (сына), так как три дочери уже самостоятельные. Джиган с детьми проводил их каникулы на Мальдивах, и в курортном комплексе Израиля. Каждая из таких поездок обошлась ему минимум в 2 млн руб. С середины лета дети с мамой, а Джиган отправился на реабилитацию - он в рехабе в Израиле уже два месяца. Месяц пребывания там стоит в среднем 800 тыс. руб. В программе реабилитации — лекции, встречи и занятия с докторами, сессии с психологами, качалка, самостоятельная уборка помещений, ресторанное питание. Так избавляются от вредных привычек. Отпускают после первого месяца пребывания отдыхать на пляж. Джиган стал регулярно проситься назад - бывшей жене. Учитывая, что многие считают их развод фиктивным (ради внимания публики к семейным онлайн-проектам), то прощение и возвращение обновленного Джигана в семью после месяцев в реабилитационном центре было бы логичным. Кстати, Оксана Самойлова вторую половину лета провела с детьми на своей ферме в Подмосковье, периодически выезжая в мини-путешествия по близлежащим регионам.

Стоимость: Похожий отдых обойдется в сумму от 4 млн руб. Реабилитация продолжается минимум три месяца - 2 млн 400 тыс. руб.

Джиган с детьми в Израиле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ПАУЛИНА АНДРЕЕВА

Актриса Паулина Андреева летом ездила в модный у звезд тур на Алтай, где в программе были экскурсии, походы, рыбалка, спа-процедуры. По слухам, в этой поездке Паулина была с женихом 34-летним бизнесменом Андреем Суторминым. Ранее с ним же они путешествовали в Непал. Двухнедельный индивидуальный вип-тур на Алтай на двух человек с перелетом, проживанием, питанием и экскурсиями в комплексе уровня 5 звезд - от 500 тыс. руб. Бабье лето Паулина проводит сейчас в Хорватии в компании друзей. В программе - пляж, экскурсии, рестораны. Две недели такого отдыха в шикарном отеле, включая развлечения и перелет обойдется в среднем также в 500 тыс. руб.

Стоимость: Похожий отдых обойдется в сумму от 1 млн руб.

Паулина Андреева на Алтае. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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