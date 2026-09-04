Во Владивостоке открылся кампус «Школы 21»

Фото: Сбер.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ 2026) во Владивостоке запущена «Школа 21». В Приморье проект реализовали в партнёрстве с правительством края и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).

В кампусе каждый совершеннолетний житель региона теперь может бесплатно освоить востребованные цифровые навыки и профессию. Во время обучения участники также получают практический опыт решения бизнес задач. Проект поможет Дальнему Востоку готовить высококвалифицированных инженеров для цифровой экономики региона.

На церемонии открытия проекта представили два новых направления основного обучения — «ИИ инженер» и «Технологический предприниматель». Они доступны участникам во всех кампусах «Школы 21» в стране.

Фото: Сбер.

— Дальний Восток сегодня становится одной из ключевых площадок технологического развития страны. Появление «Школы 21» в Приморском крае — это инвестиция в развитие специалистов, которые будут создавать новую экономику региона. Самое важное в «Школе 21» — здесь нет входного барьера. Имеет значение только готовность учиться и двигаться вперёд. Именно такие люди и будут определять технологическое развитие страны — те, кто способен постоянно осваивать новое. «Школа 21» — это один из инструментов, который позволяет быстро распространять самые современные технологические знания по всей стране. Мы сами создаём многие из этих технологий и понимаем, как быстро меняется мир. Поэтому всё новое, что появляется у нас, мы стремимся как можно быстрее передать тем, кому предстоит применять эти решения в бизнесе, государственном управлении и других сферах, — сказал на открытии президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

В новом кампусе уже стартовал первый отборочный интенсив, который здесь называют «бассейн» (потому что предстоит «окунуться» в знакомство с цифровыми навыками). Заявки на обучение подали 357 человек. Это жители Владивостока, Уссурийска, Артёма и Находки. Следующий отборочный «бассейн» стартует 19 октября.

— Открытие такого пространства — это шаг в технологическом прорыве, о котором говорил наш Президент на Восточном экономическом форуме. Причём это конкретные шаги, которые делаются в современных IT технологиях, промышленности, логистике, строительстве, сельском хозяйстве — всё, чем прирастает экономика Приморья. Мир динамично развивается, всё больше используется искусственный интеллект, и те программы, которые может освоить каждый, будут полезны в жизни и помогут увереннее чувствовать себя в современном мире. Искренне благодарен Герману Оскаровичу за решение включить наш край в этот проект. Важно, что открытая сегодня «Школа 21» сочетается с теми возможностями, которые представлены на Русском острове. Уверен, что обучение в «Школе 21» обогатит знаниями и позволит внести свой вклад в экономику Приморского края, — прокомментировал запуск проекта губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ректор ДВФУ Борис Коробец обратил внимание, что сегодня знания соединяют не классические библиотеки, а цифровые сети. Кампус «Школы 21» во Владивостоке обустроен в здании научной библиотеки вуза.

Фото: Сбер.

— Символично, что «Школа 21» открывается именно здесь — в пространстве, которое объединяет традицию знаний и технологии будущего. Я уверен, что оно будет одним из любимых мест креативной и целеустремлённой молодёжи, — сказал ректор.

Пространство кампуса рассчитано на 100 рабочих мест. Внутри также обустроены функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и развития профессионального сообщества. Авторы проекта отдельно уточнили, что проект будет работать круглосуточно 365 дней в году.

Территория вокруг кампуса полностью преобразилась: здесь появились новые пешеходные маршруты, амфитеатр с видом на Амурский залив, места для отдыха и занятий спортом.

Своими впечатлениями от проекта и целями поделились участники отборочного «бассейна» во Владивостоке.

— Я уже пробовал учиться в «Школе 21» — несколько лет назад проходил интенсив в Казани, но тогда не смог его закончить. При этом сама идея осталась со мной: мне хотелось развиваться дальше и попробовать себя в создании продуктов, поэтому, когда появилась возможность вернуться в кампус уже во Владивостоке, я решил попробовать снова. Мне очень нравится формат обучения: когда ты находишься среди единомышленников, это даёт сильный заряд мотивации и помогает не опускать руки — вместе двигаться гораздо легче и быстрее, чем в одиночку, — рассказал Эмиль Иванов.

— Я не планирую менять профессию — наоборот, хочу использовать полученные знания там, где уже работаю, чтобы улучшать процессы и находить новые решения, — поделился Никита Решетнев.

Участница Йоханна Депалладио рассказала, что поступила в «Школу 21», уже имея опыт в IT проектном менеджменте. Однако девушке для развития компетенций не хватает технических навыков.

— Здесь нужно действительно много времени и сил: большой объём заданий, жёсткие дедлайны. Большую роль играет формат «равный равному»: участники постоянно общаются, помогают друг другу и вместе ищут решения. Причём рядом могут оказаться люди с совершенно разным опытом, и у каждого есть чему научиться.