Как ускорить заживление ран?

Первый шаг – очищение

Соскользнул нож при шинковании овощей, расцарапал кожу шип розы при обрезке куста, треснул в руке хрупкий бокал, брызнуло на руку раскаленное масло со сковородки – в обычной жизни найдутся тысячи причин ранений, как говорится, на ровном месте. Первое, что необходимо сделать, – промыть рану чистой водой (но не из открытого водоема!), чтобы удалить загрязнения. А в случае ожога кожи салфетка, смоченная холодной водой, или лед поможет охладить кожу, немного уменьшить боль и отек.

Второй шаг – обеззараживание

Вода не смоет все болезнетворные микробы, которые есть на поврежденном участке кожи. Чтобы не допустить их размножения, обрабатываем рану антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин). При этом не забываем, что йод или зеленку можно наносить только на кожу вокруг раны.

Третий шаг – заживление

Если рана не кровоточит, на ней нет гноя, покраснения, то можно наносить на нее ранозаживляющее средство. Самая большая ошибка – не учитывать форму препарата. Так, жирные мази, которые создают пленку, на первых этапах заживления противопоказаны. В первые дни подойдут препараты на гидрофильной основе, которые хорошо удерживают влагу.

Добавим коллагена!

«Используйте средства, стимулирующие выработку коллагена» – отнеситесь к этой рекомендации внимательно. Коллаген бывает разный, и свойства его отличаются. Например, гидролизованный коллаген (он часто используется в увлажняющих косметических средствах) расщеплен на короткие пептиды и аминокислоты. Он способствует синтезу собственного коллагена организмом, но не может быть каркасом для новой ткани. А нативный коллаген – может. Потому что в нем сохранена естественная трехмерная конфигурация, благодаря которой он может служить надежным каркасом для регенерации тканей.

Именно нативный коллаген стал основой гидрогеля «Эмпаркол», который советские ученые разработали в 1986 году. Он использовался для лечения тяжелых ожогов после аварии на Чернобыльской АЭС. Позже его формула была усовершенствована, и препарат, включающий коллаген, сейчас известен как гидрогель медицинского назначения «Эмалан». Ему до сих пор нет аналогов, а применяется он и медицине, и в косметологии.

Почему «Эмалан»?

Основа гидрогеля «Эмалан» – нативный коллаген, сохранивший природную трехмерную конфигурацию. Ему принадлежит ведущая роль в заживлении поврежденных тканей. Кроме того, в составе есть комплекс активных компонентов: аллантоин, который успокаивает раздраженную кожу; антиоксидант метилэтилпиридинола гидрохлорид, защищающий клетки от окислительного стресса; диметилсульфоксид – проводник, усиливающий проникновение активных веществ через кожные барьеры непосредственно в очаг воспаления.

Комплексное действие гидрогеля «Эмалан» помогает восстановить кожу; удержать влагу и защитить от проникновения инфекций извне; предупредить образование рубцов; улучшить микроциркуляцию. Поэтому «Эмалан» уже более 20 лет успешно применяется при самых разных повреждениях кожи и чувствительных слизистых тканей: порезы, ссадины, ожоги (в том числе и после загара), послеоперационные швы и отеки, укусы насекомых и животных, заболевания полости рта (стоматит, пародонтит, гингивит), травматические поражения слизистой носоглотки, пролежни, трофические язвы, дерматит, дерматоз, анальные трещины.

Используется «Эмалан» и в косметологии: после пилингов, мезотерапии, лазерных воздействий и других инвазивных и агрессивных процедур; в комбинированной терапии акне, розовых угрей, демодекоза, себореи; в лечении и профилактике образования рубцов.

КСТАТИ

Для бережного ежедневного ухода за кожей ребенка после ссадин и царапин, укусов насекомых, солнечных ожогов, обветривания, трения кожи разработан успокаивающий и восстанавливающий коллагеновый гидрогель «Эмалан Kids» для детей от 5 лет.

А для ухода за проблемной кожей – коллагеновый гидрогель «Эмалан Акне», который помогает мягко восстановить гидролипидный барьер, вернуть коже здоровый вид без стянутости и закупорки пор. Используется для коррекции акне, постакне, себорегуляции и уменьшения воспалений на коже лица, декольте и спины.

А вы знали, что…

Скорость заживления раны, помимо правильной обработки, зависит от:

- размера и глубины,

- расположения (раны на лице заживают быстрее, чем на ногах, потому что кровоснабжение в верхней части тела лучше),

- возраста (чем моложе человек, тем быстрее у него затягиваются раны),

- состояния здоровья (хронические заболевания, которые могут повлиять на кровообращение и иммунную систему, замедляют заживление),

- питания (при дефиците витамина С, белка и некоторых других питательных веществ раны могут заживать медленнее).

Если рана большая и глубокая – за назначением лечения обратитесь к врачу!

Реклама. АО «Премьер-Фарма», ИНН 9701157101, erid: 2W5zFGdTf5K