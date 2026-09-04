Скоро привычная нам со школьных лет карта мира может измениться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование, после которого карта мира может существенно измениться. Речь идет вовсе не о территориальных спорах или войнах, а о том, как изображать на карте страны и континенты.

Сейчас повсеместно пользуются проекцией, предложенной еще в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором — на ней удаленные от экватора территории выглядят больше, чем на самом деле. Сильнее других «пострадала» Африка, а Россия, например, «разрослась».

Сейчас повсеместно пользуются проекцией, предложенной еще в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором

И вот по инициативе государства Того, которое поддержали 50 стран Африканского союза, предложено принять резолюцию о применении более реалистичной карты. На ней Россия по сравнению с версией Меркатора визуально уменьшится в 2,3 раза.

Меркатор, чтобы сделать карту удобной для мореплавателей, сделал меридианы параллельными и растянул проекцию вширь по мере приближения к полюсам. Пришлось растянуть ее и в высоту.

Сейчас в онлайн-картах поисковых систем используют именно проекцию Меркатора. И это очень не нравится африканцам, ведь меньшие по площади территории из-за искажений выглядят больше их континента.

«Нынешняя дискуссия не касается политики, она носит научный характер, всем нам надо просто признать реальность», — заявил накануне голосования министр иностранных дел Того.

В проекте резолюции, которая носит рекомендательный характер, несколько пунктов: признать искажения в проекции Меркатора, призвать правительства стран ООН и международные организации отказаться от нее в пользу карт с реальными пропорциями, рекомендовать внести изменения в учебники географии. Наконец, побудить техногигантов переделать онлайн-карты по новым стандартам.

Кампания за переделку карт усилилась после 2018 года, когда появилась альтернативная проекция Equal Earth («Равная Земля»), созданная американскими и австралийскими картографами.

«Карты, созданные по системе Меркатора, никто отменять или, тем более, запрещать не собирается. Пользоваться ими будет можно. Просто основным мировым стандартом африканцы хотели бы видеть тот, который отражает размеры их стран», — заметила в интервью KP.RU научный сотрудник Института Африки РАН Елена Харитонова.

Карта "Равная Земля". Фото: equal-earth.com

ИСКАЖЕНИЯ В ПРОЕКЦИИ МЕРКАТОРА

— Площадь Антарктиды увеличена в 8 раз и уходит «за кадр» в бесконечность.

— Гренландии — в 4,3 раза.

— Швеции, Норвегии, Финляндии — в 3,2 раза.

— Канады — в 2,9 раза.

— России — в 2,3 раза.

А КАКОВЫ РЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ?

Африка: 30,3 млн км² (1,77 площади России)

Северная Америка: 22,54 млн км² (1,32 площади России)

Южная Америка: 17,8 млн км² (1,04 площади России)

Россия: 17,1 млн км²

Антарктида: 14,0 млн км² (0,82 площади России)

Австралия: 7,7 млн км² (0,45 площади России)

Гренландия: 2,16 млн км² (0,13 площади России)

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