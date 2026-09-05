Хаос в расписании приемов пищи бьет по сердцу: в зоне риска - мужчины

Как оказалось, для нашего организма важен не просто правильный рацион, но и постоянство. Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Если в будни вы завтракаете на бегу в 7 утра, а в субботу добираетесь до первой чашки кофе только к 11, поздравляем, это «пищевой джетлаг». Опубликованное в журнале Communications Medicine крупное французское исследование, которое проходило 14 лет и охватывает более 100 тысяч человек, показало, что хаос в расписании приемов пищи бьет по сердечно-сосудистой системе. Причем главные риски – у мужчин.

Как оказалось, для нашего организма важен не просто правильный рацион, но и постоянство, ведь тело живет по внутренним биологическим часам. Оно заранее, к определенному часу, настраивает выработку гормонов и ферментов для переваривания пищи.

Когда в выходные дни этот график сдвигается, и неважно, пообедали вы на два часа раньше или позже, внутри организма происходит сбой, напоминающий смену часовых поясов.

Для мужчин статистика оказалась суровой. Каждый дополнительный час «пищевого сдвига» повышает риск болезней сердца в среднем на 14%, а ишемической болезни, когда сердцу не хватает кислорода из-за суженых или блокированных артерий, - сразу на 21%. Примечательно, что у женщин такой явной связи исследователи не обнаружили. Ученые говорят о том, что это может объясняться особенностями женских биоритмов, гормональным фоном и тем, что мужчины в принципе статистически чаще подвержены сердечным патологиям.

Как же себе помочь? Стремиться к тому, чтобы время первого и последнего приема пищи в субботу и воскресенье отличалось от будней не сильно, в окне 40-60 минут.

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