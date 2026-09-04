4 сентября в Киеве в главный офис СБУ на улице Владимирская влетел ударный дрон. Фото: REUTERS.

УДАР ПО ЗДАНИЮ СБУ В ЦЕНТРЕ КИЕВА: ЧТО ИЗВЕСТНО

4 сентября в Киеве в главный офис СБУ на улице Владимирская влетел ударный дрон. Тут же по интернету разлетелись и кадры удара, и локального пожара внутри этого старинного дома. Практически моментально в Сети появилась реакция украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского.

По кадрам очень похоже, что дрон действительно был реактивным, и таких у Украины вроде бы быть не должно. Но при пикировании скорость любого летательного аппарата увеличивается, а уж парочку реактивных «Гераней» на Украине совершенно точно удалось приземлить. А если они сохранились, то запустить их снова вполне вероятно.

ПОДРОБНОСТИ УДАРА БЕСПИЛОТНИКА ПО ОФИСУ ГЛАВЫ СБУ В КИЕВЕ 4 СЕНТЯБРЯ

Есть ли смысл наши бить по центру Киева в здании, в котором с момента начала СВО если кто и работает, то только уборщицы. Напомним, ныне бывший глава СБУ Малюк* в одном из интервью признавался, что штаб-квартира службы на Владимирской стоит пустая, все службы и сотрудники с началом активной фазы конфликта переехали в другие безопасные помещения. Надеяться, что Поклад будет сидеть в официальном офисе, когда Зеленский сидит в своем бункере, находящемся, по признанию его министра иностранных дел Сибиги, на глубине не менее 100 метров под землей, извините, это слишком наивно.

На самой Украине сейчас рассказ Зеленского про «удар российского дрона» поддерживают только сам Зеленский и политологи на прикорме у Банковой. Все остальные высказывают совсем другие версии. Первая – что это месть военной разведки ГУР Минобороны Украины за убийство СБУшниками ГУРушника и ранение еще двоих в ходе вчерашнего конфликта между спецслужбами. Но если это и имело место, то сей акт был не приказом руководства, а инициативой самих сотрудников силовых подразделений ГУР, максимум, решение принималось на уровне командиром одного из них.

Для руководства ГУР месть сейчас не нужна, поскольку руководитель СБУ Поклад вчерашним конфликтом с военной разведкой и без того подставил СБУ и лично себя.

Штаб-квартира СБУ на Владимирской стоит пустая, все службы и сотрудники с началом активной фазы конфликта переехали в другие безопасные помещения. Фото: REUTERS.

РЕАКЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО НА УДАР БЕСПИЛОТНИКА ПО ГЛАВНОМУ ЗДАНИЮ СБУ В ЦЕНТРЕ КИЕВА

Но у этой версии есть одно слабое место – быстрота реакции Зеленского. Еще не успел рассеяться над местом происшествия дым, продолжая клубиться, а «просрочка» уже успел выступить с заявлением. Мог бы и подзадержаться немного, было бы убедительнее.

- К сожалению, российский дрон попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора. Все экстренные службы находятся на месте. Всем, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании, - написал «просроченный» в своем официальном ТГ-канале. - Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено.

Примечателен еще один момент, в момент удара в Киеве течет нормальная городская жизнь, люди идут по улице, по которой так же спокойно едут автомобили. Косвенно это может свидетельствовать о том, что воздушная тревога не была объявлена в этот момент, но дрон, даже реактивный – это вам не гиперзвук и даже не просто сверхзвук. Прилет дрона в зону работы ПВО фиксируется четко. Очень похоже, что БпЛА был запущен откуда-то близко-близко. Что же касается раненых, то это могли быть просто прохожие на улице, которых посекло осколками оконных стекол.

Удар по зданию СБУ - явная провокация со стороны Украины. Фото: REUTERS.

КТО И ЗАЧЕМ УДАРИЛ ПО ШТАБ-КВАРТИРЕ СБУ В КИЕВЕ: ДВЕ ВЕРСИИ

А вот версия, что вся эта развлекуха устроена командой с Банковой ложится в произошедшее идеально. Тут и отсутствие жертв, и громкий прилет, и быстрая реакция «просроченного», а требование Зеленского устроить «ответку» не просто логично, а представляет его в глазах окружающих решительным и отважным командиром, который не теряет присутствия духа, и не отступает даже перед самым злым и страшным врагом.

Для чего ему это понадобилось? Первый вариант лежит просто на поверхности – покрасоваться перед населением и армией, обосновать эскалацию и без того присущего бандеровскому режиму террора необходимостью «ответить за покушение» на главу спецслужбы. Но, с другой стороны, Зеленский и без того уже объявил о «закрытии неба».

А вот второй вариант гораздо интереснее. В начале следующей недели в Киев должны прибыть с очередными предложениями американские переговорщики Уиткофф и Кушнер. Причем, сначала они побывают в Москве. «просрочке» наверняка требуется перебить их настрой каким-то эффектным трюком. Финансист Уиткофф и так не Рэмбо, готовый ввязаться во все тяжкие, а такой удар может окончательно лишить американцев душевного равновесия. Радикальным вариантом в голове киевского наркомана может стать даже попытка ликвидации американских переговорщиков, чтобы возложить вину за это на русских. Но это уже просто за всеми рамками. Наверное, даже для наркомана.

Одно понятно - что бы ни задумывал «просроченный», в этой истории он все-таки просчитался. Представив удар по зданию СБУ делом рук русской армии, он лишь подтвердил, что для киевлян не осталось ни безопасного времени, ни безопасных мест в этом городе. И последствия этого не преминут сказаться.

Ну, а что касается версии про российский удар, то хочется надеяться, что когда это будет делать наше Минобороны, оно не пожалеет на СБУ или другую подобную цель не дрона, а хорошей и мощной ракеты. «Искандер» должен подойти по всем параметром. Желательно, два.

* - Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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