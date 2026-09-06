От двух до 10 недель: сколько на самом деле нужно времени, чтобы выработалась полезная привычка

Привыкнуть выпивать стакан воды после завтрака проще, чем начать тренироваться несколько раз в неделю или полностью изменить режим питания. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Практически каждый хотя бы раз слышал, что привычка формируется за 21 день. Однако эта цифра не более чем красивый и удобный миф.

— Она появилась благодаря наблюдениям пластического хирурга Максвелла Мальца, — рассказывает Милана Орехова, психолог, кандидат экономических наук. — В середине прошлого века он заметил, что пациентам требовалось не менее трех недель, чтобы адаптироваться к изменениям во внешности. Позже его наблюдение стали пересказывать как универсальное правило формирования привычек.

Современные исследования показывают другую картину. Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что в среднем новому поведению требуется около 66 дней, чтобы стать автоматическим. При этом сроки могут значительно различаться — все зависит от сложности действия, образа жизни человека, его состояния и регулярности повторений.

— Привыкнуть выпивать стакан воды после завтрака проще, чем начать тренироваться несколько раз в неделю или полностью изменить режим питания. Поэтому нет единого срока, после которого любое действие автоматически становится привычкой, — объясняет Милана Орехова.

Это важно понимать, поскольку многие бросают изменения именно тогда, когда привычка еще только начинает формироваться. Человек выдерживает три недели, не чувствует обещанной легкости и решает, что у него снова ничего не получилось. И дело зачастую вовсе не в силе воли.

На самом деле огромное значение имеет среда, в которой живет человек.

Если вечером на кухне на виду лежит коробка с печеньем, вероятность съесть запретное сладкое возрастает. Если телефон находится рядом с кроватью, человек с большей вероятностью проведет время перед сном в социальных сетях. Если спортивную форму нужно долго искать, а кроссовки убраны в дальний шкаф, тренировка потребует дополнительного усилия.

Работает и обратный принцип. Если форма подготовлена заранее, кроссовки стоят у двери, книга лежит на прикроватной тумбочке, а телефон задвинут в угол шкафчика, то выполнить полезное действие становится проще.

— Дисциплинированные люди далеко не всегда обладают исключительной силой характера. Очень часто они просто организовали свою жизнь так, чтобы полезное решение принимать было легче, а вредное — сложнее, — объясняет Милана Орехова.

Сила воли особенно ненадежна вечером, в состоянии усталости, стресса или эмоционального напряжения. Именно в такие моменты человек возвращается к самому простому и привычному сценарию. Поэтому лучше заранее изменить условия, а не рассчитывать, что каждый раз удастся победить себя в последний момент.

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