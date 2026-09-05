Пособия под ружьё: в Британии предложили вооружаться против России за счёт бедных и инвалидов

Женщина держит в руках плакат, который гласит: «Сокращение пособий убивает нас!» Фото: Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок предложила сократить социальную поддержку, чтобы увеличить расходы на подготовку к возможной войне с Россией.

Экономить предполагается на помощи малоимущим арендаторам, выплатах на третьего и последующих детей и налоговых льготах на автомобили для людей с инвалидностью. Вместе с перераспределением гражданских расходов эти меры, по расчётам партии, должны обеспечить армии дополнительные £10 млрд в год и довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030-му. Пока это программа оппозиции. Принять её Баденок убеждает правительство предупреждением: в ближайшие четыре года Британия якобы может оказаться в состоянии войны с Россией.

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок предложила сократить социальную поддержку, чтобы увеличить расходы на подготовку к возможной войне с Россией. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уже 4 сентября Дональд Трамп вновь заявил, что Владимир Путин не собирается нападать на территории стран НАТО. Москва последовательно отвергает такие намерения. Однако для британских консерваторов предполагаемая российская угроза уже стала аргументом в споре о вполне осязаемых социальных сокращениях. Людям, которым государство помогает удержать квартиру, содержать детей и добраться до врача, предлагают поступиться этой помощью ради собственной безопасности. Почему защищать страну следует именно за их счёт, политики Британии не объясняют.

Расстановка фигур

Стоит сразу расставить фигуры на доске, потому что сама Баденок предпочитает проговаривать их скороговоркой. Консерваторы - оппозиция, и их план пока не реальный бюджет, а дубина, которой бьют по правительству. На Даунинг-стрит с 20 июля сидит лейборист Энди Бёрнэм, сменивший Кира Стармера после кризиса, который накрыл лейбористов вслед за весенними местными выборами.

Канцлером казначейства Бёрнэм назначил Джона Хили - того самого, кто незадолго до этого ушёл из кабинета Стармера с поста министра обороны, заявив, что правительственный план финансирования армии оставит страну «менее защищённой». Теперь Хили предстоит оплачивать то, чего сам требовал, и Баденок не отказала себе в удовольствии заметить, что его «купили повышением». Бёрнэма она обвинила в том, что он «задвигает оборонные расходы в долгий ящик», и припечатала фразой, которую в Манчестере запомнят надолго: «Если между сегодняшним днём и следующими выборами Россия нападёт на страну НАТО, премьер не защитит нас потолком цен на автобусные билеты».

Главный денежный резерв Баденок обнаружила в социальной поддержке: не менее £4 млрд - на сокращении жилищной помощи, £3,1 млрд - на возвращении ограничения выплат на третьего и последующих детей, ещё миллиард - на отмене оставшихся льгот НДС по программе Motability. Следом под пересмотр попадают гражданские инвестиции: миллиард ежегодного пополнения капитала British Business Bank, £2,75 млрд из Национального фонда благосостояния, предназначенные новому оборонному банку, и £2 млрд, которые предлагается перевести из гражданских исследований в военные. Отказ от сделки по островам Чагос должен добавить £200 млн в год.

Главный денежный резерв Баденок обнаружила в социальной поддержке. Фото: LarysaP/Shutterstock/Fotodom

На первый взгляд получается даже с запасом - £14,05 млрд против обещанных десяти. Однако складывать эти суммы в общий годовой доход преждевременно: в перечне соседствуют сокращения выплат, налоговые поступления и перемещение капитала. Деньги, переведённые из гражданской науки в военную, государство продолжит тратить - просто другие исследования останутся без финансирования. Баденок обещает также уменьшить бюджетный дефицит, но опубликованный перечень не позволяет проследить распределение средств по годам. Лейбористы уже обвинили Тори в том, что некоторые из этих сумм ранее были обещаны на другие цели.

Сама цифра в десять миллиардов, между прочим, - плод удачно выбранной точки отсчёта. Еще в марте 2025 года бюджетное управление OBR оценивало переход к оборонным расходам в 3% ВВП в дополнительные £17,3 млрд. С тех пор правительственный план поднял исходную планку до 2,7% к 2027/28 году. Теперь предложение консерваторов касается оставшихся трёх десятых процентного пункта. Перевооружение от этого не подешевело: часть его стоимости уже включена в государственные планы. Политический выбор Баденок состоит в том, кому предъявить счёт за следующую прибавку. Значительная его часть адресована людям, чьи собственные расходы государство до сих пор признавало нуждающимися в поддержке.

Тридцатый и десятый

Самая крупная строка экономии спрятана за счет малоимущих арендаторов частного жилья, и работает она так. В каждом районе берут сопоставимые арендные ставки, выстраивают их от дешёвых к дорогим и назначают пособие по определённой позиции в этом ряду. Сегодня ориентир - тридцатая по дешевизне квартира из условной сотни. Тори предлагают опустить его до десятой. Не «сократить пособие на две трети», как поспешат написать одни, и не «оплатить десять процентов аренды», как успокоят другие, просто государство отныне признаёт «нормальным» жильём лишь самый нижний, самый тесный, самый сырой край рынка. Всё, что дороже, семья доплачивает из денег, которые были отложены на еду, лекарства, школьную форму.

Если подходящей квартиры за эти деньги нет, разницу семье придётся оплачивать самой. Причём действующие ставки помощи в Англии уже заморожены на уровне апреля 2024 года.

Объявления агентства недвижимости «Сдается в аренду» перед домами в Британии. Фото: Brookgardener/Shutterstock/Fotodom

Рэйчел Уильямсон из британского профессионального института жилищной сферы предупреждает: сокращения грозят ростом бездомности, а затраты муниципалитетов и медицинских служб могут перекрыть экономию. Государство сбережёт на пособии, но рискует потратить больше на последствия потери жилья. Первого сентября британское жилищное ведомство сообщило о рекордных 177 530 детях во временном размещении в Англии. Через два дня Баденок объявила, сколько рассчитывает извлечь из жилищной поддержки.

Миллиард с колес

Ещё миллиард должен дать пересмотр автомобильной программы Motability. Человек с инвалидностью направляет свою выплату на мобильность в оплату машины в лизинг, вместе со страховкой и обслуживанием. По справке оператора за 2025 год, у 42% пользователей семейный доход ниже £20 тысяч в год. Налоговые исключения для автомобилей, приспособленных под кресла-коляски и носилки, Тори обещает сохранить. Но многим нужен обычный автомобиль, которым управляет родственник: отсутствие подъёмника не делает поездку к врачу менее необходимой.

Лейбористы уже обложили НДС первоначальные доплаты за машины, консерваторы предлагают отменить оставшиеся льготы по регулярным лизинговым платежам и перепродаже. Механизм возможного ущерба британская налоговая служба описала ещё при оценке прежней реформы: номинал пособия сохраняется, его покупательная способность уменьшается, часть клиентов может покинуть программу. Отчитаться о сохранении выплаты можно и тогда, когда доступный прежде автомобиль человеку уже не по карману.

Ещё миллиард должен дать пересмотр автомобильной программы Motability для людей с инвалидностью. Фото: Matylda Laurence/Shutterstock/Fotodom

Третий ребенок

£3,1 млрд предполагается получить, вернув ограничение выплат на третьего и последующих детей в системе Universal Credit. Лейбористы отменили его с апреля. Прежнее правило затрагивало полмиллиона семей, причём 58% имели заработок. В большинстве этих семей кто-то уже работал - и всё равно нуждался в поддержке. Теперь помощь работающим родителям тоже предлагают поставить на службу перевооружению.

Срочность объясняют 2030 годом. В июне Кир Стармер сослался на оценку разведок, допускающую нападение России на НАТО к этому сроку. Однако глава штаба обороны сэр Ричард Найтон затем пояснил парламентскому комитету: это не гарантия нападения. Баденок использует тот же сценарий, но в её речи появляется уже категорическое «конфликт грядёт», но почему платить должны именно малоимущие никто не объясняет.

Еще £3,1 млрд предполагается получить, вернув ограничение выплат на третьего и последующих детей в системе Universal Credit. Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

30 августа представитель НАТО сообщил Reuters об отсутствии непосредственной угрозы нападения. Четвёртого сентября Трамп вновь заявил, что Путин не стремится атаковать территории альянса. Москва такие намерения последовательно отрицает.

У британской оборонной нехватки есть вполне британская история. В декабре 2023 года Национальное аудиторское управление обнаружило разрыв в £16,9 млрд между стоимостью десятилетнего плана оснащения вооружённых сил и выделенными средствами. У власти тогда находились консерваторы. Получатели пособий не утверждали этих программ и не распоряжались военными бюджетами. Теперь их помощь рассматривают как резерв для исправления положения.

Ссылка на Россию не освобождает авторов этого выбора от ответственности перед собственными гражданами. Баденок предстоит объяснить, почему за безопасность страны должны доплачивать те, кому самим нужна помощь. И если после такой «защиты» семья потеряет квартиру, а человек с инвалидностью не сможет добраться до врача, рассказать им о возросшей безопасности будет значительно труднее, чем произнести ещё одну речь о российской угрозе.

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