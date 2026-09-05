НАБУ провели в генпрокуратуре Украины масштабные обыски Фото: НАБУ

Ох уж эти мне любители античной истории из антикоррупционных ведомств Украины – операция «Мидас», операция «Карфаген»... Такое ощущение, что в НАБУ и САП кто-то не смог сдать зачет или экзамен по истории Древней Греции и Древнего Рима и сейчас отрывается по полной. И все в наличии – стратеги-автократы, патриции, гетеры, плебс и даже свой диктатор имеется. Пусть вышел и из комиков, а не из трагиков, но все равно козел (tragos) еще тот.

Генпрокуратура Украины и цепочки стоимостью в годовую зарплату

Итак: НАБУ опубликовала очередное расследование. В генпрокуратуре Украины прошли масштабные обыски, задержан чиновник, которого считают «крышей» телефонных колл-центров.

Прослушки, пленки, все в украинской традиции.

«Милый, мне что удалить все фото из Сети, там все такое дорогое?»

«Я сам стараюсь цепочку не носить, она у меня с годовую зарплату обычного человека»

Извините, вольный пересказ.

«Шеф Андреевич построил империю, я тоже такую же хочу сделать»....

А из всего многообразия шефов в сочетании с этим отчеством только один подходит под два условия одновременно. Непосредственный начальник фигуранта нового уголовного дела, начальника кибердепартамента офиса Генпрокурора Сергея Кропивы - сам генпрокурор Руслан Клименко.

Пачки долларов в сейфе

И тут же фото сейфа в рабочем кабинете Кропивы – аккуратными стопками сложенные пачки стодолларовых купюр (самый популярный номинал в Восточной Европе) на трех нижних полках сейфа, рабочая документация только на одной верхней, словно бы показывая реальные приоритеты – навскидку от 4,5 до 5-ти миллионов долларов США. Или даже немного больше.

И дело уже даже не в том, что прокуратура крышевала мошеннические колл-центры, устраняла конкурентов, получала нелегальные доходы от крышевания и заносила часть этих доходов наверх. На Украине, в принципе, нет государственных структур, которые не получали бы нелегальных криминальных доходов. Наши с этим столкнулись вплотную на освобожденных землях, когда даже новорусские фермеры просили рассчитаться с ними «черным налом», желательно, в валюте за урожай.

Сейф в рабочем кабинете Кропивы – аккуратными стопками сложенные пачки стодолларовых купюр. Фото: НАБУ

Все гораздо сложнее. Если представить себе Украину в виде Лаокоона, которого вместе с семейством душат обвившие их змеи коррупции, то наиболее отвечающей реальности картиной будет та, на которой сам Лаокоон и его сыновья тоже не люди, а такие же змеи коррупции. И вот они друг друга и душат изо всех сил.

Все против всех на Украине

СБУ и ГУР намедни устроили взаимные разборки со стрельбой и человеческими жертвами, пытаясь взять под себя мошеннические колл-центры. Прокуратура тоже крышевала те самые колл-центры.

Не удивлюсь, если НАБУ и САП наехали на Офис генпрокурора, чтоб забрать под себя эти же самые колл-центры.

НАБУ и САП обвиняют прокуроров в коррупции, а СБУ и прокуроры в том же самом обвиняют ведомства антикоррупционеров. Сейчас прокуратура спохватилась, что детективы НАБУ в результате обысков получили доступ к расследованию дел по коррупции против сотрудников НАБУ.

Прокуратуре уже мало кто верит, хотя у нее есть доказательства. Но как можно верить структуре, которая накануне весь вечер отрицала проведение обысков у генпрокурора, а спустя сутки выпустило заявление, что эти обыски не были обоснованы. А сам глава ведомства, который, по заявлениям представителя Офиса генпрокурора все время был на рабочем месте, вдруг оказался в частной клинике, куда его госпитализировали.

Что, попа заболела? Так это она еще не болит.

СБУ и ГКР устроили взаимные разборки со стрельбой Фото: Кадр видео.

Ведомства Украины соревнуются не только в том, кто кого перекоррумпирует, но и кто кого раньше успеет за эту коррупцию засудить. И все это сдобрено изрядной дозой политики, полномочиями, выяснениями, кто больше прав имеет, и кто кого первым сумеет посадить. При этом, генпрокурор – одна из ключевых фигур. И тот, кто его играет, сможет шантажировать любого депутата Верховной рады или всех скопом. Поскольку только генпрокурор может возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента. А в отношении действующего президента сделать это не может никто (иммунитет), но зато те же депутаты могут начать процедуру импичмента.

А над всем в абсолютной стерильном антикоррупционном пространстве парит главнюк (если вы прочитали последнее слово иначе, то тоже не ошиблись) – «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский.

Все нити ведут к Зеленскому

У него ворует государственные средства министр юстиции, которому выдвигают обвинения – Зеленский не знает. У него из госказны тырит чуть ли не самосвалами деньги министр энергетики – «просрочка» не в курсе. Ближайший друг и «кошелек» семьи крадет из госсредств миллиарды – какой сюрприз. Ближайший соратник, с которыми, можно сказать, проведено столько ночей в одном бункере, организатор всей этой ОПГ – надо же какая неприятность! Новый зам его нового главы администрации поймана на легализации, мягко говоря, сомнительных денег – не может быть! Теперь еще и в Офисе генпрокурора целая ОПГ коррупционеров, и ниточки тянутся к самому генпрокурору – да что вы говорите!

После этого есть только один вопрос – вот этот «царь горы», который у украинцев сидит на самом верху, он что – дебил, если он этого не знал? Потому что, если он не дебил, то дебилы все те, кто верит, что он не знал и не имеет к этому повальному воровству и всеохватывающей коррупции отношения.

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