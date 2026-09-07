Аки посуху: найдено место, откуда Иисус направился по воде к своим перепуганным ученикам

Первый шаг по воде Иисус сделал с пирса города Капернаума

В Израиле стали видны останки древнеримского пирса, к которому приставали лодки рыбаков, живущих в районе Капернаума — библейского города, расположенного на северо-западном берегу Галилейского моря (Тивериадского или Геннисаретского озера). В древности так называли озеро Киннерет — водоем площадью около 150 квадратных километров. Река Иордан втекает в него с одной стороны, а вытекает с другой.

В Капернауме, как известно из священного писания, проповедовал и творил чудеса Иисус Христос. Тут жил и апостол Петр — археологи даже вели раскопки на месте его предполагаемого дома. Теперь они утверждают: к лодке, в которой плыли Петр с товарищами, Иисус мог отправиться, шагнув с этой, обнажившейся пристани.

Расположение Галилейского моря (озера), по которому ходил Иисус

Камни исторического пирса

Древняя береговая линия показалась из воды в результате засухи, охватившей Израиль. Обнажились останки пристани, построенной из каменных блоков более 2 тысяч лет назад. Археологи идентифицировали один из её пирсов с причалами — эдакими углублениями-зотонам, расположенными параллельно и отделенными друг от друга узкими каменными стенками. В затоны заходили швартоваться лодки — в том числе и рыбацкие.

Конкретно к тому пирсу, развалины которого были обнаружены, могли одновременно причалить две лодки, ориентируясь на указатель — на каменную пирамидку, от которой тоже отступила вода.

Указатель в виде пирамидки на древнем пирсе

И главное: именно в Капернаум плыл Петр с товарищами-рыбаками — учениками Иисуса, когда тот явил им одно из самых впечатляющих своих чудес — пришел по воде.

Спрашивается, откуда вышел Спаситель? Не иначе, как оттуда, где и находился в то время. А непосредственно ступить на воду Он вполне мог как раз с того обнажившегося причала. Почему бы и нет? Как считает Дэнни Герман (Biblical archaeology expert Danny Herman) — эксперт по библейской археологии, это совсем не исключено и вполне логично.

Вот и та самая рыбацкая лодка

Кстати, если кто не знает, лодка, на которой могли плыть рыбаки, тоже найдена. Ее обнаружили в илистых отложениях Галилейского моря еще в 1986 году — и тоже во время засухи.

По размеру лодка довольно точно соответствовала и причалам капернаумской пристани, и описаниям, которые можно найти в Библии — их несколько десятков. Форма лодки — вытянутый овал, материал — кедр, дно плоское, длинна — чуть больше 8 метров, вместимость — до 12 человек. Приводилась в движение с помощью паруса и весел.

Примерно так выглядела пристать в Капернауме

Возраст находки — от первого века до нашей эры до первого века нашей. Лодка явно принадлежала бедным рыбакам. Её не раз ремонтировали, используя дешевую местную древесину.

И мелочь вроде бы, но примечательная — в непосредственной близости от останков лодки археологи нашли масляную лампу.

— «Источник света», найденный рядом с лодкой, позволяет предположить, что его взяли для ночного путешествия, что соответствует евангельской истории о хождении по воде, — подчеркивает Дэнни Герман. Иисус, как известно, явил чудо ночью.

Совпадений вполне достаточно, чтобы считать и лодку, и причал «теми самыми». А библейские мифы — невыдуманными.

Чудо из чудес, но без мистики

Вот, что, к примеру, сообщил евангелист Матфей про хождение Иисуса по воде:

«…А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу (три часа ночи) пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал ему в ответ: Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышел из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу; но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня…»

Дорон Ноф (Doron Nof), профессор океанографии, и его коллеги из Университета штата Флорида (Florida State University) в свое время доказали, что описанные события и в самом деле могли произойти.

Рыбацкая лодка - возможно, та, на которой рыбачил Петр – такая, какой ее обнаружили (вверху), и в экспозиции израильского музея Игаля Аллона в Гиносаре, где находку называют не иначе, как «лодка Иисуса»

Ученые объяснили «хождение по воде» редчайшей климатической аномалией. Суть ее в том, что в жаркой стране вдруг появилась корка льда, покрывшая поверхность водоема. По ней-то Сын Божий и прошествовал к ученикам.

Профессор изучил колебания температуры в районе Галилейского моря, провел эксперименты с искусственно намороженным льдом. Оказалось, что при определенных условиях лед на поверхности Галилейского моря и в самом деле мог образоваться

— Однажды температура тут опустилась до минус 4 градуса Цельсия, — объяснял ученый. — Мороз продержался два-три дня. Их вполне хватило, чтобы появился корочка льда — тонкая и плавающая. Но достаточно прочная, чтобы выдержать вес человека.

Под руководством профессора ученые исследовали северо-западный участок водоема, где, собственно, Иисус и явил чудо. Здесь к тому же бьют холодные соленые ключи, создавая благоприятные условия для замерзания пресной воды.

Согласно климатическому анализу Нофа, за последние 12 тысяч лет заморозки в окрестностях Капернаума случались несколько раз. Конкретно те, которые могли сопутствовать ученикам Иисуса, произошли в промежутке от 2500 до 1500 лет назад. То есть, библейская история и морозы вполне совпадают по времени.

Научная гипотеза такова: ученики Иисуса, со слов которых впоследствии и были написаны евангелия, могли просто не заметить льдину, по которой шел Сын Божий. Ночью её действительно сложно было разглядеть — прозрачная, отшлифованная дождем и ветром. Вот и привиделось хождение по воде.

Кстати, у Петра поначалу тоже вроде бы получилось «пройти по воде», но чуть-чуть. Видимо, со страху он оступился. Или слой льда все-таки проломился.

— Современные климатические условия, конечно, не способствуют тому, чтобы «библейский» лёд вновь появился на северо-западе Израиля, — признает Ноф, -шансов практически нет. Но это не значит, что феномен не мог иметь место в прошлом.

О своем «открытии» ученые рассказали в 2006 году в журнале Journal of Paleolimnology.

КСТАТИ

Бог послал лещей — еле вытащили

Вполне правдивой, с научной точки зрения, выглядит и другая библейская история, произошедшая там же — на Галилейском море.

Дело было так: ученики Иисуса — «Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его» — как-то ловили в море рыбу. Но безуспешно: «и не поймали в ту ночь ничего».

С утра с рыбаками встретился Иисус и сказал им: «закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы». Улов, как свидетельствует Библия, насчитывал 153 больших рыбин.

Чудо с появлением небывалого улова не раз становилось сюжетом для живописных работ

У сверхъестественной, казалось бы, удачи нашлись реальные причины. Исследования и последующее моделирование, которые провели израильские ученые из Лимнологической лаборатории Киннерета (Kinneret Limnological Laboratory), НИИ почвы, воды и окружающей среды (Institute of Soil, Water and Environmental Sciences) и их коллеги из австралийского Речного института (Australian Rivers Institute), свидетельствовали: на озере произошел массовый замор рыбы. Нет, не Иисус его устроил. Так получилось в результате стечения климатических обстоятельств. Без божьей помощи. Хотя не исключено, что частично и с ней.

Из объяснений ученых следовало: вода озера Киннерет располагается слоями. Верхний — теплый — насыщен кислородом. В холодном — нижнем — его почти нет. Поступление кислорода туда блокирует цветущий по весне фитопланктон.

Бывает, что за счет сильного ветра вода перемешивается и рыба оказывается в том слое, в котором ей нечем дышать. Она задыхается, погибает и всплывает.

Массовые заморы в озере Киннерет случаются регулярно в периоды с марта по май — как раз в том месте, где 2000 лет назад рыбачил Петр с товарищами. Гибель рыбы тут фиксировали в 90-х годах прошлого века, в 2007, 2012 и в 2023 годах.

Вывод, к которому пришли авторы статьи, опубликованной в Water Resources Research — журнале Американского геофизического союза: Иисус отправил учеников собирать сетью только что задохнувшуюся рыбу, массовый замор которой произошел примерно 2 000 лет назад. Рыба, кстати, могла быть еще живой — поднявшейся совсем близко к поверхности в поисках кислорода.

Скорее всего ученики Иисуса наловили лещей вида Mirogrex terraesanctae, которые всегда обитали в озере. В 2007 году, к примеру, там задохнулись именно они. И в библейские времена могли.

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