Вопрос дня: Что из построенного и сделанного за последние годы вам больше всего по душе?

Вестибюль новой станции «Бульвар Генерала Карбышева» украшен горельефом. Фото: Елена МЕЛЬНИКОВА/Агентство городских новостей «Москва»

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Метро «Внуково» - пользуюсь им, когда приезжаю из Петербурга в столицу. Еще мне по душе набережные: можно гулять, думать, просто смотреть на воду и город вокруг.

Виталий Гаевский, профессор МАДИ:

- Мне нравится благоустроенный парк «Царицыно». А еще в городе стали делать велодорожки. Чем их больше, тем безопаснее движение велосипедов и самокатов.

Ева Меркачёва, писатель, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

- Москва цветет! Даже там, где цветников раньше никогда не было. Стало много бесплатных фестивалей - отличная альтернатива виртуальной жизни, в которую люди все больше уходят.

Вадим Вольфсон, директор Музея просвещения:

- Живу в Чертаново Южное - район посветлел, смотрят за всем. Чистые пруды, где расположен наш музей, выглядят прекрасно. Очень трогательный в этом году фестиваль «Театральный бульвар»: белые лавочки, помосты, постоянно выступления идут.

Айрат Гибатдинов, сенатор от Ульяновской области:

- Музей Победы на Поклонной горе. Мы регулярно приво-зим туда детей участников СВО. Экспозиция рассказывает о героях и подвигах наших защитников. Такие места воспитывают сильнее любых слов.

Майкл Бом, американский журналист, живущий в Москве:

- Нравится, какими ухоженными становятся московские парки. В отличие от моего родного Нью-Йорка здесь зеленых оазисов гораздо больше.

Василий Колташов, директор Института нового общества:

- Интеграция метро с подмосковным транспортом и создание БКЛ. Это дает возможность перемещаться по городу за предсказуемое время.

Павел Плечов, директор Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана РАН:

- Музеи достаточно сильно поднялись в последние годы. Программа сохранения культурного наследия - замечательная.

Артем Кид, певец, экс-солист группы MBAND:

- Обожаю парк Горького. Круто, что в этом году закончили реставрацию набережной. Слышал, что наконец-то хотят озеленить Москва-Сити: хотелось бы там больше зелени.

ТепловЪ, музыкант, участник проекта Олега Газманова «Родники»:

- Я всего лишь год живу в Москве, но уже успел заметить, как город меняется буквально на глазах. То, что еще недавно казалось чем-то далеким и недоступным, сегодня становится частью моей повседневной рутины. Очень ждал открытия Рублево-Архангельской линии метро – для меня это не просто новая ветка, а возможность быть ближе к работе. А еще мне нравится обновленный современный концертный зал «Москва», где проходят крупные концерты. Мечтаю когда-нибудь выступить на его сцене.

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