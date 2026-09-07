Ваня Дмитриенко продолжает экспериментировать Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

20-летний Ваня Дмитриенко продолжает экспериментировать не только с творчеством, но и с внешним видом. На недавнем концерте в рамках фестиваля «VK Музыка Летом» певец появился перед публикой в полностью черном образе, дополнив его массивными кроссовками и заметным ювелирным аксессуаром.

Основой наряда стали брюки оверсайз, лонгслив и черный бомбер «Signal» от молодого российского бренда уличной одежды post post scriptum. Модель выполнена из веган-кожи, а потертости и эффект состаренности на швах сделаны вручную. Дизайнеры заложили в нее эстетику мотокультуры: широкая линия плеч, объемная пройма, массивная фурнитура и заметный брендинг на рукаве. Стоимость такой куртки — 29,5 тысячи рублей.

Обувь Дмитриенко выбрал не менее выразительную. На нем были черные Balenciaga 3XL — массивная модель, созданная с оглядкой на беговые кроссовки 1990-х и начала 2000-х годов. Верх сочетает текстиль, сетку и прессованную кожу, а многослойная подошва достигает примерно 4–5 сантиметров. Оригинальная пара в России стоит порядка 120 тысяч рублей.

Ваня Дмитриенко выступил в образе за 550 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завершил образ аксессуар от Cartier. Речь идет о классическом кольце Juste un Clou из белого золота 750 пробы. Стоимость такого украшения может составлять примерно 400 тысяч рублей.

Таким образом, только три вещи, цену которых удалось определить, тянут на сумму в районе 550 тысяч рублей.

При этом нынешний образ Дмитриенко заметно отличается от того, в чем он выходил на сцену ранее. На VK Fest 2026 в Москве певец появился в черной кожаной куртке Saint Laurent стоимостью около 500 тысяч рублей. А на масштабном концерте в «Лужниках», который собрал 70 тысяч человек, для Дмитриенко, музыкантов и танцоров специально изготовили сценические костюмы. Одежду на заказ шила фирма, созданная его возлюбленной Аней Пересильд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ваня Дмитриенко раскритиковал комика Диму Коваля за несоблюдение дресс-кода

Ваня Дмитриенко считает, что не сделает солд-аут в Лужниках во второй раз