Билайн "разогнал" интернет на новой Рублево-Архангельской линии мосметро до 383 Мбит/c

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Новый участок Рублёво-Архангельской линии начал работу для пассажиров — вместе с ним с первого дня заработала мобильная сеть Билайна. Связь доступна на всех пяти станциях участка, в переходах и тоннелях, поэтому пассажиры могут пользоваться мобильным интернетом и голосовыми сервисами во время всей поездки.

В первый участок линии вошли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

За привычной шкалой сигнала на экране смартфона в метро стоит сложная инженерная инфраструктура. Подземная сеть должна обеспечивать устойчивое соединение не только на станциях, но и при движении поезда между ними, учитывать особенности тоннелей и пересадочных зон и справляться с резким ростом нагрузки в часы пик.

К открытию нового участка специалисты Билайна заранее подготовили и настроили сетевую инфраструктуру, рассчитав её работу с учётом архитектуры новой линии и предполагаемого пассажиропотока. В результате связь стала доступна пассажирам одновременно с началом движения поездов — без дополнительного периода ожидания после открытия.

После запуска инженеры провели драйв-тесты — серию технических проездов по новому маршруту. Специализированное оборудование в реальном времени фиксировало ключевые параметры сети на станциях, в переходах и тоннелях. По результатам измерений максимальная скорость мобильного интернета составила 383 Мбит/с, а средняя — 140 Мбит/с. При этом специалисты дополнительно проверили стабильность соединения и качество работы сети при движении поезда.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Метро — это не только способ быстро добраться из одной точки города в другую, но и полноценная цифровая среда. Поэтому новая линия должна открываться уже с готовой связью. К запуску участка мы заранее подготовили сетевую инфраструктуру Билайна, чтобы пассажиры могли пользоваться привычными сервисами на станциях, в переходах и во время движения поездов. Это особенно важно для новой линии, которая стала частью транспортного каркаса западных районов Москвы: в дороге можно будет оставаться на связи, не прерывая рабочие и личные дела».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Вместе с мобильными операторами мы предоставляем пассажирам метро лучший сервис по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с момента открытия Рублёво-Архангельской линии высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь доступны на её станциях, эскалаторах, а также в тоннелях и переходах. Это позволяет москвичам и гостям столицы всегда оставаться на связи в пути и без ограничений пользоваться мобильным интернетом при пересадках между линиями. Сеть 4G сегодня работает на 100% инфраструктуры метрополитена».

Первый участок Рублёво-Архангельской линии от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» длиной 8,7 км улучшит транспортное обслуживание более 550 тыс. жителей пяти районов Москвы. На нем пассажирам доступны удобные пересадки на Московское центральное кольцо и три линии метро: Солнцевскую, Филёвскую и Большую кольцевую. Ежедневно ими будут пользоваться более 65 тыс. человек.

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