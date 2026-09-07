Красный «Запорожец» и грузовики с флагами: Между Россией и Северной Кореей запустили автомобильное сообщение

На границе с КНДР прошла церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В понедельник на границе с КНДР прошла церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную. По видеосвязи мост открыли премьер России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

Россия и КНДР имеют границу длиной 39,4 км. Из них 17,3 км проходят по реке Туманная, а 22,1 км - морская граница в Японском море.

Соглашение о строительстве автомобильного моста было подписано в апреле 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Ранее Россию и Северную Корею связывал только железнодорожный маршрут по мосту Дружбы через реку Туманную. Главы двух стран пришли к выводу, что его возможностей недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках.

В апреле 2025 года Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт строительным работам автомобильного моста. Движение по мосту будет круглогодичным.

- Хочу выразить искреннюю благодарность рабочим, инженерам, строителям, проектировщикам. Всем коллективам, которые принимали участие в масштабных строительных работах. И своим самоотверженным трудом и профессиональным подходом внесли вклад в общее дело, - сказал Михаил Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что благодаря новому мосту удастся увеличить перевозки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Длина мостового перехода с подъездными дорогами - 4,7 км, непосредственно моста - порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. Также параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, проектом в нем предусмотрены десять полос движения.

Как сообщили в пресс-службе правительства, после выхода на полную мощность пункт пропуска ежедневно смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек.

Длина мостового перехода с подъездными дорогами - 4,7 км, непосредственно моста - порядка одного километра. Фото: REUTERS.

Мишустин отметил, что подъездная дорога выходит на федеральную трассу «Уссури». Она является частью международного транспортного коридора «Запад – Восток», сквозное скоростное движение по которому пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Михаил Мишустин пояснил, что Россия наращивает логистические мощности на Дальнем Востоке.

- Это значит, что появятся новые рабочие места и хорошие перспективы получит туристическая отрасль, - добавил премьер.

Мишустин отметил, что Россия высоко ценит особые, дружеские и союзнические отношения с КНДР и пообещал, что по линии правительств будет обеспечено исполнение решений, принятых на высшем уровне.

Мост через реку Туманную назвали в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР и борца-интернационалиста Якова Новиченко.

- Это очень символично! Подвиг Якова Новиченко перекликается с беспримерным мужеством корейских бойцов, которые совсем недавно сражались плечом к плечу с нашими военными, защищая российскую землю, - сказал Мишустин, имея ввиду участие северо-корейских войск в освобождении Курской области после вторжения в нее ВСУ.

Чтобы запустить движение по мосту, оставалось лишь перерезать натянутые красные ленточки.

- Движение по мосту разрешаю! - скомандовал министр транспорта КНДР.

- Разрешите открыть движение? - уточнил у Михаила Мишустина министр транспорта РФ Андрей Никитин.

- Разрешаю, в добрый путь! - сказал премьер и после этого ленточки по обе стороны границы были перерезаны.

В правительстве рассчитывают, что благодаря новому мосту удастся увеличить перевозки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Фото: REUTERS.

Первым по мосту из России в КНДР проехал красный «Запорожец», за ним следовали украшенные флагами РФ грузовики. А навстречу им уже двигались фуры из Северной Кореи. По случаю открытия автомобильного моста даже устроили фейерверк.

- Это по-настоящему значимое событие, придающее новый импульс всем направлениям двустороннего сотрудничества и обещающее светлую перспективу его развития. Да здравствует нерушимая дружба КРДР и России! - провозгласил Пак Тхэ Сон.

Напомним, в 2022 году КНДР поддержала проведение Россией специальной военной операции на Украине. Она признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Северная Корея также голосовала против резолюций ООН, осуждающих действия РФ.

19 июня 2024 года лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В апреле этого года Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве. Москва и Пхеньян подпишут план военного взаимодействия на период 2027-2031 годов.

Россия регулярно оказывает КНДР продовольственную помощь. Так, в 2020 году по решению Владимира Путина в Северную Корею было направлено 50 тысяч тонн пшеницы. А в 2020–2021 годах РФ выделила $7 млн. на оказание продовольственной помощи КНДР по линии ООН. В июне 2023 года ООН опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия возобновила поставки нефти в КНДР.

После выхода на полную мощность пункт пропуска ежедневно смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек. Фото: REUTERS.

- Открытие моста через реку Туманная имеет стратегическое значение для двух стран, потому что это первый автомобильный мост, связывающий Россию и Северную Корею. До этого у нас было только железнодорожное сообщение, но его было явно недостаточно. Многие элементы экономического сотрудничества сейчас блокированы из-за санкций, и Россия находит новых партнеров. Сотрудничество с КНДР у нас, прежде всего, растет в гуманитарной сфере. Кроме того, увеличивается туристический поток. Россиянам Северная Корея весьма интересна и в КНДР сейчас уже больше российских туристов, чем китайских. Едут в КНДР как из Москвы, так и из Дальневосточного федерального округа, - рассказал «Комсомолке» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

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