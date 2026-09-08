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Общество8 сентября 2026 22:00

Город, где хочется жить!

В 2026 году Москве исполнилось 879 лет
Алиса ТИТКО

СПОРТ

Возрождение легенды

5 сентября, в День города, Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли после реконструкции московский стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Новый спортивный комплекс станет еще одним знаковым сооружением столицы и, надеемся, поможет торпедовцам вернуться в Премьер-лигу. Вперед, черно-белые!

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открывают спорткомплекс в режиме видеоконференции.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открывают спорткомплекс в режиме видеоконференции.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что изменилось

• Теперь «Торпедо» соответствует всем международным стандартам.

• Вместимость центральной арены увеличена до 20 тысяч человек (в концертном режиме), а количество посадочных мест - до 15 тысяч.

• Помимо главного поля (105х68 м), построено два малых (60х40 м) тренировочных с покрытием уровня FIFA Quality Pro.

• Создавая комплекс, архитекторы учли историю клуба и Даниловского района, где он расположен. Основная арена выполнена в виде огромной «шестерёнки», отсылающей к автозаводу ЗИЛ и индустриальному прошлому района. Зубчатый силуэт формируют не декоративные элементы, а геометрия фасада и кровли. В планировке стилобатной части скрыт символ клуба - гигантская буква «Т». Комплекс изящно вписали в холмисты рельеф местности.

• Новаторские строительные решения начались на начальном уровне создания. Из-за ограниченности пространства тяжёлые панели невозможно было монтировать традиционным способом - после завершения «коробки». Поэтому сначала по всему периметру возвели металлический внешний каркас, а затем на него постепенно навешивали панели фасада. Над ареной возведена уникальная «парящая» кровля - её вылет достигает почти 19 м, но по краю поля нет ни одной дополнительной опоры, ухудшающих обзор. Эту проблему решили с помощью консольных металлических ферм - кровля будто «парит» над трибунами.

• Архитекторы создали удобные подходы к комплексу, но и сохранили привычный пешеходный маршрут местных жителей вдоль верхней аллеи. Он превратится в открытую прогулочную и смотровую площадку над Москвой-рекой.

• Помимо футбольных площадок, здесь появились музей футбольного клуба «Торпедо Москва», магазин клубной атрибутики, детская футбольная академия «Торпедо» и многое другое.

• Спорткомплекс может принимать до 1 млн посетителей в год.

Стадион станет украшением Даниловского района.

Стадион станет украшением Даниловского района.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

1959 год - стадион «Торпедо» построен в качестве тренировочного поля для команды завода ЗИЛ. Одна трибуна.

1978 год - после реконструкции перед Олимпиадой-80, стадион стал вмещать 16 тысяч зрителей. До 1997 - домашний стадион ФК «Торпедо».

1980 год - смонтирована система электрического подогрева газона - одна из первых в стране.

1997 год - стадиону присвоено имя Эдуарда Стрельцова.

1998 год - стадион частично отремонтирован, появились пластиковые кресла. Вместимость уменьшилась до 13 450 человек.

Буква «Т» стала символом клуба 90 лет назад.

Буква «Т» стала символом клуба 90 лет назад.

СКАЗАНО

Президент России Владимир Путин:

«Благодаря воле мэра Москвы, его команде и самое главное - энергии жителей столица стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира, лучшим, динамичным городом планеты».

5 сентября 2026 года.

Мяч с автографом президента передадут юным торпедовцам.

Мяч с автографом президента передадут юным торпедовцам.

ДОСЛОВНО

Мэр поздравил москвичей

Дорогие москвичи!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы!

Нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел. И сегодня мы продолжаем великие традиции, заложенные нашими отцами и дедами.

Немало испытаний выпало на долю Москвы, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее. А иначе и быть не может, ведь мы - главный город огромной страны. Мы - сердце великой России.

Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу. С Днем города, друзья! С днем рождения, столица!

Ваш Мэр С. Собянин.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа, где хочется учиться

Современная школа - не только помещения с партами. Здесь должно быть комфортно, уютно, современно, спортивно, а в столовой - вкусно. Работа над этим идет давно. Интенсивности ей в 2023 году городская программа «Моя школа». За два года полностью реконструировали 55 учебных заведений.

В 2026 году завершатся работы по обновлению еще ста школ. Их можно будет узнать по цвету - с терракотово-оливковыми и песочно-оливковыми акцентами. Ранее применялся один вариант дизайна - с бирюзовыми акцентами.

В обновленных школах создают универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные медиатеки и спортивные залы, «навороченные» лаборатории, светлые пространства для мероприятий и уютные обеденные зоны.

Современная московская школа - это не только место для учебы, но и для хобби, отдыха и развлечений.

Современная московская школа - это не только место для учебы, но и для хобби, отдыха и развлечений.

ПЛАНЫ

50 школ обновят в Москве до конца 2033 года.

СКАЗАНО

«Реконструировали и построили свыше 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Благодаря этому они перешли на работу по новому московскому стандарту».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

ЗДОРОВЬЕ

В поликлинику - хоть ночью

Благодаря программе модернизации медицинская помощь в Москве стала доступнее, а сроки ее ожидания сократились.

Современное техническое оснащение, доступ к электронным сервисам, создание комфортных условий врачам и пациентам, единый стиль оформления поликлиник и удобная навигация - все это элементы нового московского стандарта. Средний период ожидания планового приема педиатром сократился до одного дня, врачом- специалистом - до двух.

Пройти экспресс-диагностику здоровья стало намного проще - достаточно открыть мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», где появился новый функционал заботы о здоровье - «Московский чекап». Без визита к врачу система анализирует данные анкетирования и изучает сведения из электронной медицинской карты, после чего формирует персональные рекомендации по питанию, сну, физической активности и управлению стрессом. А также определяет биологический возраст человека, если он оказывается выше того, что указан в паспорте, то система выдаст дополнительный пакет обследований и индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья и коррекции образа жизни.

Этим летом открыли три новых павильона здоровья: на Трубной площади, Никитском бульваре и ВДНХ. Желающие за 15 минут (без предвариельной записи) могут пройти экспресс-диагностику, проверить физическую форму и получить персональные рекомендации врачей.

Впервые в десяти медучреждениях прошла необычная акция - «Ночь в поликлинике». Участникам предложили пройти профилактическую диагностику и первичное обследование. Все это можно было совместить с отдыхом - в поликлиниках шли кинопоказы, концерты, спортивные тренировки и творческие мастер-классы.

Москва вошла в тройку регионов-лидеров России по продолжительности жизни. Проект «Московское долголетие» реализовали восемь лет назад - горожане могут бесплатно заниматься саморазвитием, поддерживать здоровье, общаться и интересно проводить досуг. Неработающим пенсионерам доступны бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, экскурсии по столице на «Добром автобусе», предоставление долговременного ухода для нуждающихся в особой заботе и поддержке и многое другое.

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА

Более 11 тысяч единиц новейшей медтехники поставлено в 2025 году в столичные поликлиники.

Акция «Ночь в поликлинике» позволила совместить медицину с отдыхом.

Акция «Ночь в поликлинике» позволила совместить медицину с отдыхом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Восстановление школ, больниц и поликлиник в новых регионах помогает людям вернуться к нормальной жизни, давая им уверенность в будущем. В Донецке и Луганске круглосуточно работают 34 аварийные бригады московского комплекса городского хозяйства, передавая местным специалистам свои компетенции и опыт».

Руководитель Центра общественных инициатив «Журавли» Анна Герасимова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Твори добро по всей Москве

Москва - город неравнодушных. По данным опроса, в благотворительных акциях участвуют более 60% горожан. И с каждым годом таких все больше. С 2018 года столица реализует программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва - добрый город».

За годы проведения конкурса финансирование получили 738 проектов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Это поддержка взрослых и детей с особенностями здоровья, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участников СВО и членов их семей. Активно продвигается социальное волонтерство - идеи принимаются на конкурс грантов «Москва - добрый город». Недавно открыт очередной прием заявок - уже в восьмой раз. В столице создано 115 инклюзивных мастерских, где трудоустроено почти тысяча человек с особенностями здоровья. Пять лет успешно работает социальный маркетплейс «Москва - добрый город», где можно купить посуду, украшения и другие товары, изготовленные вручную мастерами с инвалидностью или людьми, в трудной жизненной ситуации. Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив.

Заходите на сайт mos.ru. Здесь любой может помочь детям с тяжелыми заболеваниями и нуждающимся семьям, пожилым людям и бездомным животным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Город всемерно поддерживает важные частные инициативы, дополняющие индивидуальными решениями и уникальными услугами масштабную систему государственной помощи».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Друг в беде не бросит

Волонтеры проекта «Москва помогает» собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, жителей новых и приграничных регионов страны. В столице работают 15 штабов. Горожане и целые предприятия передают бытовую технику, одежду, книги, иконы, шьют постельное белье, плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, собирают подарки и игрушки для детей, навещают бойцов в госпиталях...

Проект «Москва помогает» объединяет горожан, общественные организации и бизнес. С 2022 года удалось собрать и передать в зону СВО и новые регионы более 5 млн единиц товаров.

Московские специалисты восстанавливают жилые дома, больницы, инженерные сети и обустраивают общегородские пространства в Луганской и Донецкой народных республиках.

Из последних примеров: в Луганске модернизировали поликлинику, два корпуса больницы, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. В Донецке реконструировали три корпуса крупнейшего медучреждения города: поликлинику, диагностический центр и отделение кардиохирургии. Плюс строительство и ремонт домов, учреждений культуры, школ, прокладка новых дорог и реконструкция старых.

КСТАТИ

В прошлом году московские предприниматели отправили в зону СВО свыше 1700 тонн гуманитарной помощи и спецоборудования.

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Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС, Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва», Агентство городских новостей «Москва», Елена МЕЛЬНИКОВА/Агентство городских новостей «Москва», Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Агентство городских новостей «Москва», mos.ru, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва».