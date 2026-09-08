Город, где хочется жить!

СПОРТ

Возрождение легенды

5 сентября, в День города, Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли после реконструкции московский стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Новый спортивный комплекс станет еще одним знаковым сооружением столицы и, надеемся, поможет торпедовцам вернуться в Премьер-лигу. Вперед, черно-белые!

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открывают спорткомплекс в режиме видеоконференции. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что изменилось

• Теперь «Торпедо» соответствует всем международным стандартам.

• Вместимость центральной арены увеличена до 20 тысяч человек (в концертном режиме), а количество посадочных мест - до 15 тысяч.

• Помимо главного поля (105х68 м), построено два малых (60х40 м) тренировочных с покрытием уровня FIFA Quality Pro.

• Создавая комплекс, архитекторы учли историю клуба и Даниловского района, где он расположен. Основная арена выполнена в виде огромной «шестерёнки», отсылающей к автозаводу ЗИЛ и индустриальному прошлому района. Зубчатый силуэт формируют не декоративные элементы, а геометрия фасада и кровли. В планировке стилобатной части скрыт символ клуба - гигантская буква «Т». Комплекс изящно вписали в холмисты рельеф местности.

• Новаторские строительные решения начались на начальном уровне создания. Из-за ограниченности пространства тяжёлые панели невозможно было монтировать традиционным способом - после завершения «коробки». Поэтому сначала по всему периметру возвели металлический внешний каркас, а затем на него постепенно навешивали панели фасада. Над ареной возведена уникальная «парящая» кровля - её вылет достигает почти 19 м, но по краю поля нет ни одной дополнительной опоры, ухудшающих обзор. Эту проблему решили с помощью консольных металлических ферм - кровля будто «парит» над трибунами.

• Архитекторы создали удобные подходы к комплексу, но и сохранили привычный пешеходный маршрут местных жителей вдоль верхней аллеи. Он превратится в открытую прогулочную и смотровую площадку над Москвой-рекой.

• Помимо футбольных площадок, здесь появились музей футбольного клуба «Торпедо Москва», магазин клубной атрибутики, детская футбольная академия «Торпедо» и многое другое.

• Спорткомплекс может принимать до 1 млн посетителей в год.

Стадион станет украшением Даниловского района.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

1959 год - стадион «Торпедо» построен в качестве тренировочного поля для команды завода ЗИЛ. Одна трибуна.

1978 год - после реконструкции перед Олимпиадой-80, стадион стал вмещать 16 тысяч зрителей. До 1997 - домашний стадион ФК «Торпедо».

1980 год - смонтирована система электрического подогрева газона - одна из первых в стране.

1997 год - стадиону присвоено имя Эдуарда Стрельцова.

1998 год - стадион частично отремонтирован, появились пластиковые кресла. Вместимость уменьшилась до 13 450 человек.

Буква «Т» стала символом клуба 90 лет назад.

СКАЗАНО

Президент России Владимир Путин:

«Благодаря воле мэра Москвы, его команде и самое главное - энергии жителей столица стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира, лучшим, динамичным городом планеты».

5 сентября 2026 года.

Мяч с автографом президента передадут юным торпедовцам.

ДОСЛОВНО

Мэр поздравил москвичей

Дорогие москвичи!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы!

Нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел. И сегодня мы продолжаем великие традиции, заложенные нашими отцами и дедами.

Немало испытаний выпало на долю Москвы, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее. А иначе и быть не может, ведь мы - главный город огромной страны. Мы - сердце великой России.

Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу. С Днем города, друзья! С днем рождения, столица!

Ваш Мэр С. Собянин.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа, где хочется учиться

Современная школа - не только помещения с партами. Здесь должно быть комфортно, уютно, современно, спортивно, а в столовой - вкусно. Работа над этим идет давно. Интенсивности ей в 2023 году городская программа «Моя школа». За два года полностью реконструировали 55 учебных заведений.

В 2026 году завершатся работы по обновлению еще ста школ. Их можно будет узнать по цвету - с терракотово-оливковыми и песочно-оливковыми акцентами. Ранее применялся один вариант дизайна - с бирюзовыми акцентами.

В обновленных школах создают универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные медиатеки и спортивные залы, «навороченные» лаборатории, светлые пространства для мероприятий и уютные обеденные зоны.

Современная московская школа - это не только место для учебы, но и для хобби, отдыха и развлечений.

ПЛАНЫ

50 школ обновят в Москве до конца 2033 года.

СКАЗАНО

«Реконструировали и построили свыше 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Благодаря этому они перешли на работу по новому московскому стандарту».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

ЗДОРОВЬЕ

В поликлинику - хоть ночью

Благодаря программе модернизации медицинская помощь в Москве стала доступнее, а сроки ее ожидания сократились.

Современное техническое оснащение, доступ к электронным сервисам, создание комфортных условий врачам и пациентам, единый стиль оформления поликлиник и удобная навигация - все это элементы нового московского стандарта. Средний период ожидания планового приема педиатром сократился до одного дня, врачом- специалистом - до двух.

Пройти экспресс-диагностику здоровья стало намного проще - достаточно открыть мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», где появился новый функционал заботы о здоровье - «Московский чекап». Без визита к врачу система анализирует данные анкетирования и изучает сведения из электронной медицинской карты, после чего формирует персональные рекомендации по питанию, сну, физической активности и управлению стрессом. А также определяет биологический возраст человека, если он оказывается выше того, что указан в паспорте, то система выдаст дополнительный пакет обследований и индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья и коррекции образа жизни.

Этим летом открыли три новых павильона здоровья: на Трубной площади, Никитском бульваре и ВДНХ. Желающие за 15 минут (без предвариельной записи) могут пройти экспресс-диагностику, проверить физическую форму и получить персональные рекомендации врачей.

Впервые в десяти медучреждениях прошла необычная акция - «Ночь в поликлинике». Участникам предложили пройти профилактическую диагностику и первичное обследование. Все это можно было совместить с отдыхом - в поликлиниках шли кинопоказы, концерты, спортивные тренировки и творческие мастер-классы.

Москва вошла в тройку регионов-лидеров России по продолжительности жизни. Проект «Московское долголетие» реализовали восемь лет назад - горожане могут бесплатно заниматься саморазвитием, поддерживать здоровье, общаться и интересно проводить досуг. Неработающим пенсионерам доступны бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, экскурсии по столице на «Добром автобусе», предоставление долговременного ухода для нуждающихся в особой заботе и поддержке и многое другое.

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА

Более 11 тысяч единиц новейшей медтехники поставлено в 2025 году в столичные поликлиники.

Акция «Ночь в поликлинике» позволила совместить медицину с отдыхом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Восстановление школ, больниц и поликлиник в новых регионах помогает людям вернуться к нормальной жизни, давая им уверенность в будущем. В Донецке и Луганске круглосуточно работают 34 аварийные бригады московского комплекса городского хозяйства, передавая местным специалистам свои компетенции и опыт».

Руководитель Центра общественных инициатив «Журавли» Анна Герасимова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Твори добро по всей Москве

Москва - город неравнодушных. По данным опроса, в благотворительных акциях участвуют более 60% горожан. И с каждым годом таких все больше. С 2018 года столица реализует программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва - добрый город».

За годы проведения конкурса финансирование получили 738 проектов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Это поддержка взрослых и детей с особенностями здоровья, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участников СВО и членов их семей. Активно продвигается социальное волонтерство - идеи принимаются на конкурс грантов «Москва - добрый город». Недавно открыт очередной прием заявок - уже в восьмой раз. В столице создано 115 инклюзивных мастерских, где трудоустроено почти тысяча человек с особенностями здоровья. Пять лет успешно работает социальный маркетплейс «Москва - добрый город», где можно купить посуду, украшения и другие товары, изготовленные вручную мастерами с инвалидностью или людьми, в трудной жизненной ситуации. Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив.

Заходите на сайт mos.ru. Здесь любой может помочь детям с тяжелыми заболеваниями и нуждающимся семьям, пожилым людям и бездомным животным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Город всемерно поддерживает важные частные инициативы, дополняющие индивидуальными решениями и уникальными услугами масштабную систему государственной помощи».

Мэр Москвы Сергей Собянин.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Друг в беде не бросит

Волонтеры проекта «Москва помогает» собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, жителей новых и приграничных регионов страны. В столице работают 15 штабов. Горожане и целые предприятия передают бытовую технику, одежду, книги, иконы, шьют постельное белье, плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, собирают подарки и игрушки для детей, навещают бойцов в госпиталях...

Проект «Москва помогает» объединяет горожан, общественные организации и бизнес. С 2022 года удалось собрать и передать в зону СВО и новые регионы более 5 млн единиц товаров.

Московские специалисты восстанавливают жилые дома, больницы, инженерные сети и обустраивают общегородские пространства в Луганской и Донецкой народных республиках.

Из последних примеров: в Луганске модернизировали поликлинику, два корпуса больницы, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. В Донецке реконструировали три корпуса крупнейшего медучреждения города: поликлинику, диагностический центр и отделение кардиохирургии. Плюс строительство и ремонт домов, учреждений культуры, школ, прокладка новых дорог и реконструкция старых.

КСТАТИ

В прошлом году московские предприниматели отправили в зону СВО свыше 1700 тонн гуманитарной помощи и спецоборудования.

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Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС, Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва», Агентство городских новостей «Москва», Елена МЕЛЬНИКОВА/Агентство городских новостей «Москва», Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Агентство городских новостей «Москва», mos.ru, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва».