Паркостроение будущего

Новый фонтан в парке «Сокольники».

ПЛОЩАДЬ ФОНТАНОВ

В парке «Сокольники» полностью отремонтировали партерную зону - от арки Главного входа до Фестивальной площади.

В этом году в парке открылся падел-центр с кортами международного стандарта и столами для настольного тенниса. Обновление в «Сокольниках» продолжается на площади около 112 гектаров. Например, около каскада Оленьих прудов до конца года вернутся на историческое место беседка и мост.

Среди других благоустроенных парков - музей-заповедник «Коломенское», парк Горького, а также олимпийский комплекс «Лужники», здесь открылась центральная площадь с фонтаном и гастрономическим кластером. Зимой на месте водной чаши работал мультимедийный каток.

Преобразились шесть набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Сюда входят Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская. Благодаря этому на юге столицы появился еще один прогулочный маршрут у воды длиной 11,4 километра.

Этим летом между Шелепихинским и Белорусским мостами открылась новая набережная. Около нее проложили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки.

Обновленная композиция «Купание лошадей».

ОТДЫХ У ДОМА

Отдельное внимание «спальным районам».

• Например, на Симферопольском бульваре около метро «Нахимовский проспект» создали универсальный скейт-парк. Теперь там занимаются скейтбордисты, спортсмены на горных и BMX-велосипедах, а также мастера трюковых самокатов. Здесь есть разгонные горки, рейлы и другие элементы для трюков. Они подходят как для новичков, так и для опытных экстремалов.

• В Ховрине благоустроили Народный парк. В нем появились просторная игровая зона для детей разных возрастов, городки с горками, переходами и лазалками. Плюс качели-гнезда, балансиры, батуты и развивающие панели. Для малышей - песочница и игровой городок в виде паровоза.

• В районе Беговой около Центрального московского ипподрома вернули красоту созданному здесь ранее скверу - поставили скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле, высадили газон и цветники, обновили скульптурную композицию «Купание лошадей».

ПЛЯЖ В ГОРОДЕ

За последний год стало больше мест, где можно позагорать и поплавать. Оснащенные всем необходимым пляжные зоны создаются рядом с городскими водоемами. Например, навели порядок около Гольяновского пруда. На берегу разместили три бассейна с подогревом воды, а также шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Там же поставили павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом.

В этом сезоне в разных округах города обустроили 15 таких мест отдыха у воды. Среди них - Большой Черневский пруд в Южном Бутове, зона отдыха «Заречье» на реке Десне, Головинские пруды, Большой Перовский пруд, Владимирский пруд.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Столица задает высокие стандарты развития массового спорта. Успех его популяризации строится на интеграции современной инфраструктуры и профессионального тренерского сопровождения».

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, участник шоу Титаны на ТНТ Александр Панжинский.

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Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС, Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва», Агентство городских новостей «Москва», Елена МЕЛЬНИКОВА/Агентство городских новостей «Москва», Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Агентство городских новостей «Москва», mos.ru, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва».