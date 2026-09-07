Открытые мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Фото: Михаил Климовский/ТАСС

Свое путешествие по России начала удивительная святыня – ковчег с частицами святых мощей благоверного князя Дмитрия Донского. KP.RU уже рассказывал о чуде обретения мощей в Архангельском соборе Московского кремля, в августе 2026 года.

В храме Христа Спасителя выставили ковчег с мощами Дмитрия Донского

Это событие помощник президента РФ Владимир Мединский назвал «улыбкой Бога» и символом для России. В сентябре 2026 года празднуется юбилей Куликовской битвы, героем которой и стал Дмитрий Донской – поэтому явление чуда в преддверии столь важного исторического события особенно символично. Для православных россиян это важнейшее событие не только с исторической точки зрения.

Частицам мощей благоверного князя можно будет поклониться, помолившись за Русь, воинство, победу в СВО и за всех бойцов – героев. Мы составили маршрут принесения малого ковчега с мощами князя Дмитрия Донского по регионам России в 2026 году и расскажем, где можно поклониться святыне.

Мощи князя Дмитрия Донского в Храме Христа Спасителя Москве

После обретения мощей Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у саркофага, а затем благословил поместить несколько фрагментов в ковчеги для поклонения верующих.

6 сентября один ковчег с мощами благоверного Князя Дмитрия Донского принял участие в Общемосковском крестном ходе в день памяти всех христианских подвижников. С 7 сентября он размещен в Храме Христа Спасителя. Доступна святыня будет до 20 сентября 2026 года.

- Святыням можно будет поклониться, проходя мимо во время крестного хода, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое количество молящихся, - отметил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

МАРШРУТ ПРИНЕСЕНИЯ МАЛОГО КОВЧЕГА С МОЩАМИ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2026 ГОДУ

Второй ковчег отправился в свое первое путешествие и 7 сентября 2026 года уже был в Ростове-на-Дону – в главном храме Южного военного округа - храме святого Георгия Победоносца.

Следующая точка - мемориальный комплекс Саур-могила в ДНР. Он посвящен освобождению Донбасса советскими войсками в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны.

Дальше ковчег отправится в зону боевого соприкосновения и затем в пограничные регионы. Завершится маршрут в музее «Куликово поле».

Ковчег уже участвовал в Всемоскосковском Крестном ходе Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

График поклонения мощам Дмитрия Донского в городах России в сентябре – октябре 2026 года

7 сентября – Храм Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону

8 сентября – в День освобождения Донбасса от нацистов - Саур-Могила в ДНР.

9 сентября – 18 сентября – Ковчег будет находиться в зоне боевого соприкосновения

19 сентября – Симферополь

20 -21 сентября – Севастополь

23 -25 сентября – Белгородская область

26 -27 сентября – Воронежская область

28-29 сентября – Курская область

30 сентября – 1 октября Брянская область

2-3 октября – Куликово поле.

Точные адреса храмов и часы доступа верующих будут известно позже – информация в статье будет обновляться.

Святыне уже поклонились в Ростове-на-Дону. Фото: храм Георгия Победоносца

О чем молиться перед малым ковчегом с мощами князя Дмитрия Донского

В ковчеге находятся мощи, которые взяты с правой руки благоверного князя. Как отметил митрополит Кирилл, именно этой рукой Дмитрий Донской держал меч во время сражений – в том числе на Куликовом поле.

- В это время Господь посылает еще одного из заступников, который в том числе встанет вместе или во главе наших бойцов в зоне специальной военной операции с мечом небесным огненным.

В первую очередь ковчег отправляется в прифронтовые и пограничные регионы, чтобы поддержать людей, которым сейчас бывает непросто. Молитва может укрепить их в жизни, даровать силу духа и стойкость, чтобы преодолеть все испытания.

Важна роль Дмитрия Донского и в объединении Руси, сохранении единства и государственности.

- Он ценен тем, что стал объединителем русских княжеств. Именно под стягами Дмитрия Донского объединились, наверное, впервые, за 150 с лишним лет, русские князья против общего врага. И не случайно сказано, что до Куликова поля это были владимирцы, новгородцы, москвичи, а после это стали русские, - рассказывал «КП» Владимир Мединский.

Священнослужители говорят, что к Дмитрию Донскому стоит обращать молитвы о благополучии родной земли:

- Обратим же наши горячие молитвы ко святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому, который да испросит у Милостивого Господа ограждения земли Русской от всякого врага и супостата, крепости сил — воинству нашему, мудрости — властям, а народам исторической Руси — прочного мира, согласия и необоримой победы над духом вражды и ненависти, - говорится в обращении патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

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