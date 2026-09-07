В Москве прошло прощание со звездой «Пиратов ХХ века» Тадеушем Касьяновым. Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Тадеуш Касьянов сыграл в кино всего несколько ролей, но одна из них - боцман Матвеич в «Пиратах ХХ века» - врезалась в память всем юным зрителям картины (а их, этих зрителей, были десятки миллионов: «Пираты» до сих пор остаются самым кассовым советским фильмом всем времен). Боевик, в котором все со всеми всё время дерутся, еще и послужил причиной взрывного роста популярности боевых искусств в СССР. Именно ими в первую очередь Касьянов и занимался.

Он родился в Москве в 1939 году. Говорят, рос интеллигентным и не особо спортивным мальчиком - такому в дворах, нафаршированных шпаной, приходилось нелегко. А хотелось научиться защищать себя и близких. Так что в 1953-м подросток пришел в секцию бокса - и быстро добился больших успехов: уже в 19 лет занял второе место на первенстве Москвы.

Потом он служил в армии. После нее работал таксистом и чувствовал, что немного перерос бокс - хотелось найти себя в чем-то другом. И вот в 30 лет он случайно подвез на машине пассажира, интересовавшегося каратэ. Им был Алексей Штурмин - в будущем легенда, один из самых знаменитых советских и российских каратистов. Пассажир и шофер разговорились, Касьянов пытался доказать Штурмину, что каратэ - это какая-то новомодная ерунда... В итоге они встретились через несколько дней, решили поспарринговать - и Касьянов был очень впечатлен эффективностью ударов и защиты партнера. И стал его учеником. Потом этих учеников становилось все больше. Штурмин еще и познакомил Касьянова с легендарным Анатолием Харлампиевым, одним из создателей борьбы самбо. Который, по словам Тадеуша Рафаиловича, «технику боевого самбо дал нам «от» и «до». А еще заразил Касьянова страстью к метанию ножей.

В 1977-м состоялся кинодебют в фильме «В зоне особого внимания» про десантников (Касьянов там дублировал в сценах драк исполнителя главной роли Михая Волонтира). Потом были «Пираты ХХ века», где Тадеуш Рафаилович выступал в качестве «режиссера-постановщика трюков и немного актера». Потом еще фильмы «Взлет», «Черный треугольник», «Набат», «Акция»...

Каратэ, как уже было сказано, в конце 70-х пользовалось безумной популярностью: Касьянов вспоминал, что, когда была создана Центральная школа каратэ, на набор туда пришли 10 000 человек. Но вскоре Касьянов и Штурмин рассорились, а потом последний угодил за решетку - японская борьба в СССР с 1984 года стала нелегальной, и оставалась такой до конца 80-х. Касьянов же в эти годы занимался рукопашным боем, который называл «новым национальным видом спорта» и которому учил будущих спецназовцев из «Альфы» и «Вымпела». В 1989 году он стал президентом Всесоюзной федерации рукопашного боя и традиционного каратэ.

Он прожил очень долгую жизнь, подготовил десятки мастеров спорта. Любил холодное оружие, но не огнестрельное; терпеть не мог и охоту - считал преступлением отбирать жизнь у животного без самой крайней нужды. (Про него писали, что даже деревья для того, чтобы метать ножи, его ученики выбирают исключительно мертвые, засохшие). Ненавидел он и смешанные единоборства: говорил в интервью, что «это глубоко преступный род деятельности. (...) В смешанных единоборствах нет никакой идеологии – именно поэтому они преступны, любой поединок заканчивается травмами с одной или с обеих сторон, это не спорт, а зрелище в угоду толпе, воспитывающее в ней самые низменные качества».

Тадеуш Касьянов был похоронен на Щербинском кладбище в Москве.

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