Транспорт шаговой доступности

Так теперь выглядит Ленинградский вокзал.

Новые станции и городские вокзалы

Продолжается наращивание рельсового каркаса. Город сохраняет лидерство среди европейских мегаполисов по темпам его развития. Протяженность линий метро превысила 920 км и 444 станции, плюс МЦК и МЦД. Девять из десяти москвичей теперь живут рядом с остановками рельсового транспорта.

Строят пересадочные узлы, обновляют вокзалы. В этом году после масштабного ремонта открылся Ленинградский вокзал. Теперь он самый современный в стране по техническому оснащению, качеству сервиса и комфорту пассажиров. Например, Ленинградский первый в России оснастили цифровой навигацией. На вокзале внедрили пассажирские сервисы, аналогичные инфраструктуре столичного метро. Появились новые зоны ожидания, пространства для пассажиров с питомцами, комната матери и ребенка, а также детский клуб «Союзмультфильм».

Развивается и новый формат городских вокзалов. Их строят и реконструируют по новому стандарту: удобная навигация, лифты, эскалаторы, переходы «сухие ноги» и в целом удобные пересадки с сокращенными маршрутами.

Знаковый объект этого года - городской вокзал «Москва-Сити» на месте бывшей станции Тестовская. В 2010 году ею пользовались 200 пассажиров в сутки. Когда появилось МЦК, начали застраивать Деловой центр, пассажиропоток вырос. Новый вокзал обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. В перспективе транспортный узел сможет принимать не только поезда диаметров, но и дальнего следования, включая международное сообщение.

Число городских вокзалов приближается к сотне. Ими ежедневно пользуется миллион пассажиров. Но трафик продолжает расти. Поэтому общее число вокзалов город доведет до 125. В этом году откроют станции, «Железнодорожная», «Беговая», «Царицыно».

Электросуда для себя и на экспорт

Электросудами регулярно пользуются почти 2 миллиона человек, проживающих в районах с причалами.

На Москва-реке действуют четыре регулярных маршрута электросудов: Киевский - Парк «Фили», ЗИЛ - Печатники, Новоспасский - ЗИЛ и Лужники - Киевский. Последний запущен этим летом. Общая протяженность около 34 километров. Флот насчитывает 31 инновационное электросудно. Почти 2 миллиона человек, проживающих в районах с причалами, получили доступ к новому виду транспорта.

Через пару месяцев первый день рождения отметит и московская верфь в Нагатинском затоне. Открытие объекта укрепило статус Москвы как центра разработки, производства и применения электротранспорта. Самые современные суда начали создавать и для других регионов страны.

Мощности предприятия позволяют производить до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать существующий парк. На верфи работают 500 специалистов. Производство полностью экологично и бесшумно. Применяются системы очистки отработанной воды, используют солнечные батареи.

Кроме электросудов на Московской верфи работают над созданием платформы для прогулочных маршрутов. Разработаны безэкипажные катера для контроля и экомониторинга акватории. В следующем году заложат круизное судно «Московское золотое кольцо».

Запущена 17-я линия метро

Заработал первый участок (8,7 км) Рублево-Архангельской линии с пятью станциями: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». От МоскваСити ветка пойдет в ХорошевоМневники, а позже - через Серебряный Бор и Строгино за МКАД - в Красногорск.

Темпы строительства метро максимальные за пять лет: за первое полугодие проложили 14,7 км путей. Одновременно велись работы на 25 станциях.

Среди долгожданных проектов - сооружение тоннелей для продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново. Решено протянуть синюю ветку за МКАД - в район Восточный. На станции «Достоевская» (между «Новослободской» и «Проспектом Мира») завершаются горнопроходческие работы - она станет 13-й на Кольцевой линии.

Параллельно реализуют одну из крупнейших в мире программ обновления подвижного состава. Доля новых поездов превысила 80%. В этом и следующем годах парк пополнят 700 вагонов серии «Москва-2026». Всего парк столичного метро насчитывает 6,9 тысячи вагонов. Их обслуживание невозможно без сети электродепо - всего их 23. В ближайшие годы построят еще три: «Бирюлевское» начнет обслуживать новую Бирюлевскую линию (уже идет проходка тоннелей), «Троицкое» станет базой для поездов Троицкой линии. Для Рублево-Архангельской возводят депо «Новорижское». Открытие запланировано на 2027 год.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«По темпам развития транспортной сети Москва стала одним из мировых лидеров среди городов за пределами Китая».

Директор Центра транспортного планирования Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

«Львенок» и «Витязь» каждые три минуты

«Львенок».

В этом году завершился многолетний проект обновления подвижного состава трамваев на всех 36 маршрутах. По московским улицам курсируют более 600 трамваев «Львенок» и «Витязь».

«Витязь».

Все больше вагонов планируют оснащать системами автономного хода. Первые четыре «беспилотнника» уже работают на улицах Москвы. Часть из них - в тестовом режиме, часть перевозит пассажиров от станции метро «Щукинская» в Строгино. До конца года их количество вырастет до 15. А за следующие четыре года в планах убрать машинистов из кабин двух третей парка. Машинисты переквалифицируются в операторов: будут контролировать ситуацию и вмешиваться в управление только в сложных ситуациях.

Прошлой осенью запущен первый Московский трамвайный диаметр Т1, а в апреле 2026-го - второй диаметр Т2. Это самые длинные городские трамвайные диаметры в мире: общая протяженность 60 км. Они связывают 20 районов города. Транспорт ходит с интервалом в шесть минут, а на общем участке в центре города - каждые три минуты. Это чаще, чем поезда в метрополитенах многих городов мира.

К электробусам мы привыкли - их на маршрутах более трех тысяч. С момента запуска они проехали более 10 миллионов километров. По будням пассажиры совершают на них в среднем свыше 1,2 миллиона поездок. По данным Мосэкомониторинга, замещение автобусов предотвратило выброс в атмосферу более 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ.

За минувший год на маршрутах появились электробусы нового поколения КамАЗ-52222. В них переработаны салон и двери для большего удобства пассажиров. Изменился и внешний облик машин - его разработали с учетом современных тенденций промышленного дизайна.

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Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС, Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва», Агентство городских новостей «Москва», Елена МЕЛЬНИКОВА/Агентство городских новостей «Москва», Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Агентство городских новостей «Москва», mos.ru, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва».